Comment la vulnérabilité climatique et la fracture numérique sont liées

« Pour moi, en tant que Louisianais, ce n’est pas toujours aussi grave que, vous savez, nous avons une tempête meurtrière tous les trois ans », déclare Sanders. « C’est aussi subtil que tout le monde dans ce quartier se promène en chaussures fermées parce qu’ils sont tellement habitués à avoir [flood]l’eau… Parfois, lorsque nous pensons à des projets de recherche ou d’engagement communautaire, nous avons ces grandes idées, mais souvent, nous les voyons en face.

L’argument selon lequel les catastrophes se produisent « par dessein », lorsque le monde naturel et le monde façonné par l’homme se croisent, a été exposé par le sociologue Dennis Mileti dans son livre de 1999 Catastrophes à dessein : une réévaluation des risques naturels aux États-Unis. C’est une idée largement acceptée par les chercheurs en catastrophes – il existe même une organisation internationale appelée No Natural Disasters. Lors de sa conférence l’année dernière, Sanders était un présentateur, expliquant comment l’utilisation du mot «naturel» enlève la responsabilité de ceux au pouvoir qui ont la capacité d’élaborer des politiques qui pourraient mieux soutenir les communautés vulnérables. Elle a cité comme exemple l’intersection de la pollution industrielle, de l’élévation du niveau de la mer et des infrastructures inadéquates dans la « Cancer Alley » de la Louisiane, qui est l’une des zones que le projet Undivide a cartographié pour démontrer comment ces risques s’aggravent aux dépens des résidents.

Sanders a fait éclore l’idée du projet Undivide pendant la pandémie de covid-19. Elle faisait du bénévolat auprès de RowdyOrb.it, une organisation basée à Baltimore qui forme et embauche des personnes pour installer des réseaux maillés dans leurs propres quartiers afin de créer une communauté, d’améliorer l’accès à Internet haut débit et de générer de la richesse locale. Se promenant dans l’un de ces quartiers en 2019, se souvient Sanders, elle a vu un signe révélateur d’inondation : des traces d’eau sur les troisième ou quatrième marches menant aux maisons.

« Alors que nous parcourons le quartier en travaillant sur le problème du Wi-Fi, c’est à ce moment-là que j’ai réalisé – je me suis dit, c’est un quartier en rouge. Ils ont des problèmes de chaleur urbaine, qui ont déjà été étudiés, mais pas par quiconque de la communauté », explique Sanders. « Ce ne peut pas être une coïncidence si toutes ces choses se produisent en même temps. »

Jonathan Moore, fondateur de RowdyOrb.it, voit également le chevauchement.

« Nous recyclons les mêmes problèmes, mais uniquement dans le monde numérique », déclare Moore. « Comment pouvons-nous nous assurer que les préjugés qui existent dans la société normale et la redlining qui existe dans la société normale n’existent pas en ligne ? »

Mais Sanders dit qu’elle a eu du mal à convaincre d’autres collègues et qu’elle s’est rendu compte qu’il faudrait plus que des preuves anecdotiques – elle avait besoin de recherches et de preuves pour s’assurer que les futures politiques aborderaient ces communautés de manière holistique, plutôt que de sélectionner les problèmes d’une manière qui ne ferait que grignoter le plus gros problème. Le projet Undivide est un effort pour rassembler ces données, en s’inspirant davantage du modèle communautaire de RowdyOrb.it.

Le projet Undivide crée des rapports qui documentent les inégalités qui se chevauchent dans les communautés. La capture d’écran ci-dessous provient de la « StoryMap » du groupe sur Buzzard Point à Washington, DC. LE PROJET UNIVERSISÉ

En 2020, près de 20 000 ménages de Baltimore avec des enfants d’âge scolaire n’avaient pas de haut débit ni d’ordinateurs à la maison, selon un rapport de la Fondation Abell. En collaboration avec un cadre d’autres organisations locales à but non lucratif et grâce au financement de l’Internet Society, les habitants formés via RowdyOrb.it ont installé des antennes dans les écoles de la ville, les centres communautaires et les églises de Baltimore tout au long de l’année. RowdyOrb.it a depuis reçu un financement supplémentaire de United Way of Central Maryland, qui soutient de nouvelles infrastructures pouvant également atteindre les résidences individuelles. L’organisation affirme que ses points chauds communautaires desservent désormais environ 2 000 personnes chaque semaine, un nombre qu’ils s’attendent à atteindre 6 000 une fois les nouvelles installations terminées.