Comment la volonté de Lewandowski de devenir un attaquant de classe mondiale a été déclenchée par un revers larmoyant

Bien avant d’être une superstar mondiale et l’un des buteurs les plus meurtriers de l’histoire du football, Robert Lewandowski n’était qu’un jeune polonais de 17 ans, trop petit et trop maigre, et qui s’est présenté un après-midi pour apprendre que son le club ne voulait plus de lui.

De quoi Lewandowski se souvient-il de ce jour au Legia Varsovie en 2006, le jour où il pensait que sa carrière était peut-être terminée avant qu’elle ne commence ? La blessure, certainement. Et la colère. Mais ce dont il se souvient aussi, c’est de la personne qui lui a effectivement annoncé cette douloureuse et difficile nouvelle : la secrétaire de bureau.

Pas un entraîneur. Pas un directeur technique. Pas une sorte de cadre de l’académie qui s’est assis avec lui et a doucement, gentiment expliqué la pensée du club avant de lui souhaiter bonne chance.

Le secrétaire.

« C’était fou – c’était environ deux à trois semaines avant la fin de la saison, et la secrétaire, elle, m’a dit que j’étais un joueur libre après cette saison », a déclaré Lewandowski à ESPN. « J’étais trop jeune pour comprendre que cela devrait fonctionner d’une autre manière, que cela devrait être quelque chose du propriétaire ou de l’entraîneur ou du directeur sportif. Pour un garçon qui ne comprend pas comment fonctionne le business du football, c’était très difficile. «

Lewandowski a finalement utilisé le revers comme motivation – quelques années plus tard, il a joué pour le Borussia Dortmund avant de déménager au Bayern Munich, et il sera à nouveau capitaine de la Pologne en Euros à partir de lundi contre la Slovaquie – mais être coupé de Legia faisait partie d’un période de sa vie qui lui a montré la puissance de sa force intérieure.

Après avoir entendu les nouvelles du secrétaire du Legia, Lewandowski, assez abasourdi, a couru vers le parking. Sa mère l’attendait parce que Lewandowski n’avait pas encore de permis de conduire et elle serra son fils dans ses bras alors qu’il pleurait sur son épaule. L’émotion ne concernait pas seulement l’équipe ; Lewandowski avait perdu son père un an plus tôt et ressentait une pression incroyable pour combler l’espace laissé derrière lui. Être lâché par son club ne l’a fait que se sentir plus impuissant.

« Je ne voulais pas montrer à ma mère à quel point c’était difficile pour moi », a-t-il déclaré. « Je voulais être le gars – je voulais être l’homme. Mais je n’avais que 17 ans. »

Ce sentiment est resté avec Lewandowski, a-t-il dit, et cela fait partie de ce qui le fait continuellement avancer. Depuis qu’il a rejoint le Bayern en 2014, Lewandowski a marqué 203 buts absurdes en 219 matchs, et il a remporté quatre prix Golden Boot consécutifs en Allemagne.

La saison dernière a peut-être été sa meilleure. Lewandowski a marqué 41 buts, battant le record de Gerd Muller pour la plupart dans une saison de Bundesliga qui avait été établie en 1971-72. Encore plus stupéfiant, Lewandowski a atteint la marque en 29 matchs après avoir raté près d’un mois en raison d’une blessure au genou.

Lewandowski s’est blessé au genou alors qu’il était avec la Pologne le 28 mars, et au moment où il est revenu en Bundesliga, il ne restait plus que quatre matchs dans la saison. Il lui faudrait six buts pour battre le record.

Au départ, Lewandowski pensait qu’il n’avait aucune chance ; il pensait que la blessure avait tout gâché et qu’il pouvait aussi bien se concentrer sur sa santé pour l’Euro. Mais ensuite, il a marqué un tour du chapeau contre le Borussia Mönchengladbach, et soudain, tout est redevenu possible.

« C’était le premier vrai moment où j’ai su que, OK, je suis proche », a-t-il déclaré. « Ce record – personne n’a été proche pendant 50 ans. Pour moi, c’est juste quelque chose d’incroyable. »

Robert Lewandowski a battu le record de buts de Gerd Muller en Bundesliga lors de la finale de la saison du Bayern Munich le mois dernier. Alliance Sven Hoppe/photo via Getty Images

Aussi enthousiasmé qu’il était par le record, Lewandowski sait que le défi de cet été sera bien différent. La transition de jouer avec le Bayern à jouer avec la Pologne est celle à laquelle il est habitué maintenant, mais on ne peut nier non plus les différences significatives. Avec le Bayern, Lewandowski fait partie d’un catalogue de stars, faisant partie d’un superclub où à peu près tout le monde dans la salle est un international accompli. Lewandowski est un point focal, bien sûr, mais il n’est guère le pivot.

Avec la Pologne, c’est le contraire : Lewandowski est de loin le joueur le plus accompli de l’équipe, et sa stature est telle que même lui ne peut manquer de remarquer à quel point tout le monde, y compris ses coéquipiers, est rivé sur lui.

« Je sais que tant de gens regardent ce que je fais, comment je me sens, comment j’agis », a déclaré Lewandowski. « C’est pourquoi je suis toujours ouvert – s’ils veulent venir me poser des questions sur tout, peu importe si c’est la vie du football ou la vie privée ou ce que je fais avant le match, après le match pendant le temps à la maison. Je Je sais que mon expérience peut aussi être quelque chose que je donne à mes coéquipiers, et s’ils trouvent quelque chose d’intéressant pour eux, ils peuvent le prendre. »

Lewandowski n’a pas tardé à dire également que s’il est peut-être au cœur de l’équipe nationale, le succès ne dépend pas nécessairement de sa production de statistiques criardes. Il y a quatre ans, la Pologne était quart de finaliste surprise aux Euros en France, mais Lewandowski n’a même pas eu de tir cadré jusqu’au match des huitièmes de finale contre la Suisse (il a marqué le premier penalty lors de la fusillade qui a envoyé les Polonais à travers ).

Aussi exaltante qu’ait été cette course improbable pour Lewandowski et la Pologne, elle a été mise en sourdine après la déception de la Coupe du monde en Russie deux ans plus tard, lorsque la Pologne a terminé dernière de son groupe. Lewandowski a déclaré qu’il prévoyait de tirer parti des deux expériences en vue de cet Euro, lorsque la Pologne – avec un nouvel entraîneur à Paulo Sousa – cherchera à se réaffirmer dans un groupe difficile avec l’Espagne, la Suède et la Slovaquie.

Pour quelqu’un qui joue avec une équipe de club qui participe à presque tous les matchs en tant que favori, Lewandowski embrasse la mentalité d’outsider qui accompagne la direction de la Pologne.

« Pour la Pologne, quand on pense au grand tournoi, ce n’est pas si facile d’y jouer », a-t-il déclaré. « Mais nous sommes là. Nous sommes là et nous essaierons de faire de notre mieux. »

Il haussa les épaules.

« Bien sûr, nous ne sommes pas favorisés pour gagner quelque chose, mais nous nous battons – nous essayons de faire de notre mieux et nos fans seront fiers de nous », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas exactement où nous irons, mais c’est sûr que nous voulons sortir de la phase de groupes en jouant. Ensuite, nous verrons ce qui se passe. »