Comment la vision droitière du Projet 2025 est devenue un point chaud lors des élections de cette année

WASHINGTON– Pour l’année écoulée, Projet 2025 a persisté comme une force persistante dans le élection présidentielleses propositions d’extrême droite déployées par Démocrates comme raccourci pour quoi Donald Trump aurait potentiellement besoin d’un second mandat à la Maison Blanche.

Même si la campagne de l’ancien président s’est vigoureusement distancée du Projet 2025, Trump lui-même a déclaré qu’il n’en sait « rien » — la vaste proposition de la Heritage Foundation de vider la main-d’œuvre fédérale et démanteler les agences fédérales s’aligne étroitement avec sa vision. Les architectes du projet 2025 sont issus des rangs de l’administration Trump et de hauts responsables du patrimoine en ont informé l’équipe de Trump.

C’est rare pour un complexe Livre politique de 900 pages figurer de manière aussi dominante dans une campagne politique. Mais depuis ses débuts dans un groupe de réflexion jusqu’à sa propagation virale sur les réseaux sociaux, l’ascension, la chute et la potentielle remontée du Projet 2025 montrent la résistance inattendue de la politique pour illuminer une année électorale et menacer non seulement Trump au sommet de la liste. mais les Républicains à faible vote courses pour le Congrès.

Malgré tout cela, le projet 2025 n’a pas disparu. Il existe non seulement comme modèle politique pour la prochaine administration, mais aussi comme base de données de quelque 20 000 demandeurs d’emploi qui pourraient embaucher du personnel à la Maison Blanche de Trump et l’administration et un « manuel de 180 jours » encore inédit d’actions qu’un nouveau président pourrait mettre en œuvre dès le premier jour après l’investiture le 20 janvier 2025.

Le président de la Heritage Foundation, Kevin Roberts, qui a récemment pris la tête du projet, semble se réjouir du combat et avance à toute vapeur.

« Rassurez-vous, nous n’abandonnerons pas », a écrit Roberts dans un courriel adressé à ses partisans cet été. « Nous ne reculerons pas. »

Lorsque le Projet 2025 a débuté en avril 2023, il promettait de « démanteler l’État administratif » en mettant en avant le le personnel et les politiques cela pourrait servir de feuille de route au prochain président conservateur.

Les anciens responsables de l’administration Trump travaillant sur le projet ont déclaré qu’ils voulaient éviter les erreurs du premier Trump à la Maison Blanche en s’assurant que le prochain président républicain serait prêt à disposer du personnel et des politiques nécessaires pour mettre en œuvre ses priorités de campagne.

«Il y a une volonté de vraiment se lancer», a déclaré Paul Dans, directeur du projet de transition présidentielle 2025, dans une interview accordée à l’Associated Press en 2023.

Centré sur la Heritage Foundation, le vénérable groupe de réflexion conservateur de Washington, DC, le concept du livre remontait à une version antérieure, son « Mandat pour le leadership » de l’ère Reagan, qui était considéré comme si populaire à la Maison Blanche qu’il copie ont été installés sur les bureaux pour guider la nouvelle présidence.

Au moins 100 groupes conservateurs, dont beaucoup avec anciens élèves de l’administration Trumpse sont réunis pour élaborer des propositions en vue d’une vaste restructuration du gouvernement fédéral – allant de l’installation de davantage de personnes politiques au ministère de la Justice à la réaffectation de fonctionnaires ayant une formation en matière d’application de la loi pour gérer l’immigration clandestine jusqu’au démantèlement du ministère de l’Éducation.

L’une des principales propositions permettrait de doter plus facilement le gouvernement de fidèles de Trump en reclassant quelque 50 000 travailleurs dans des emplois où ils pourraient être licenciés – une renaissance de ce que l’on appelle Politique de l’annexe F que Trump a tenté de mettre en place avant de quitter ses fonctions. L’idée est désormais au cœur de la vision conservatrice du démantèlement de la bureaucratie de « l’État profond » qu’ils accusent de bloquer les priorités de Trump.

Le déploiement du Projet 2025 à l’occasion du 50e anniversaire de la fondation était également une sorte de début pour Roberts ; il avait auparavant été considéré comme un allié du rival de Trump, Ron DeSantis, qui a prononcé le discours de gala au début de la saison des primaires présidentielles.

« Le mouvement conservateur se rassemble pour préparer la prochaine administration conservatrice », a déclaré Roberts dans le communiqué. Heritage, a-t-il déclaré, cherchait « à garantir que le prochain président dispose de la bonne politique et du personnel nécessaire pour démanteler l’État administratif ».

La campagne du président Joe Biden avait mis en garde dès le début contre le projet 2025, dans des publications sur les réseaux sociaux avant son discours sur l’état de l’Union en avril, et les démocrates de la Chambre lancé un groupe de travail du Projet 2025 pour amplifier leurs inquiétudes en juin. Quelques jours plus tard, le comédien John Oliver s’en moquait dans son émission HBO.

Mais ce n’est que lorsque Biden performance lamentable du débat avec Trump en juin, le projet 2025 a connu son moment viral.

Ce n’était pas tant ce qui a été dit lors du débat présidentiel que ce qui n’a pas été dit : Biden n’a même pas mentionné le projet 2025, écrasant ainsi les attentes de ses alliés qui s’attendaient à un coup de grâce.

Ce week-end-là, un seul fil de discussion sur le projet 2025 sur X a décollé, récoltant près de 20 millions de vues, selon la campagne démocrate. L’actrice Taraji P. Henson, qui s’était entretenue avec la vice-présidente Kamala Harris lors d’un segment de l’émission des BET Awards, a prévenu les téléspectateurs aux heures de grande écoute : « Le plan Projet 2025 n’est pas un jeu. Recherchez-le ! » Et d’innombrables jeunes créateurs de TikTok s’exprimant directement devant leurs caméras ont expliqué la menace qu’ils pensaient que le projet 2025 représentait pour leurs droits civils, leurs droits reproductifs et d’autres droits dans des vidéos devenues virales.

« Il s’agit vraiment d’un cas de révolte populaire », a déclaré Joe Radosevich du Center for American Progress. « Ils ont vu ce qui était proposé comme contour de la course et l’ont complètement rejeté. »

Surtout au lendemain du L’arrêt Dobbs de la Cour suprême qui a mis fin aux protections constitutionnelles de l’avortement, les démocrates et leurs alliés ont voulu démontrer l’impact que l’élection présidentielle aurait sur la vie des gens à l’avenir, plutôt que de simplement donner aux électeurs le choix entre les personnalités.

Les gens voulaient un débat sur les politiques, a déclaré Radosevich, et non une élection « uniquement basée sur l’ambiance ».

Fin juin, les recherches Google sur le « Projet 2025 » dépassaient les recherches sur Taylor Swift et la NFL, a indiqué la campagne Harris.

Et au moment où une réplique géante du livre Projet 2025 a été transportée sur scène pour être ridiculisée tous les soirs lors de la Convention nationale démocrate, ce n’étaient pas seulement les célébrités et les congressistes libéraux qui s’en moquaient. Les conservateurs ont commencé à accuser Heritage et le Projet 2025 de nuire aux chances électorales de Trump.

La campagne de Trump n’a jamais adopté le projet 2025 et l’a activement évité, malgré la proximité des personnes et des politiques familières à l’époque de l’ancien président à la Maison Blanche.

D’autres groupes conservateurs proches de Trump se préparent également à un second mandat à la Maison Blanche. L’équipe de campagne de Trump avait averti à plusieurs reprises Heritage de modérer son propos et de ne pas présenter le projet 2025 comme faisant partie de la campagne de Trump.

Mais Roberts ne semblait pas découragé, même s’il a essuyé des critiques en juillet pour avoir suggéré, après l’arrêt de la Cour suprême accordant au président large immunité contre les poursuites à propos de l’insurrection du 6 janvier, que le pays était au milieu d’une « seconde Révolution américaine, qui restera sans effusion de sang si la gauche le permet ».

Trump s’est prononcé avec force contre le projet 2025 quelques jours plus tard.

« Je ne sais rien du projet 2025 », a déclaré Trump sur son propre compte de réseau social. « Je n’ai aucune idée de qui est derrière tout ça. Je ne suis pas d’accord avec certaines des choses qu’ils disent et certaines des choses qu’ils disent sont absolument ridicules et épouvantables. Quoi qu’ils fassent, je leur souhaite bonne chance, mais je n’ai rien à voir avec eux.

À l’époque, Trump déployait son propre programme politique avant la Convention nationale républicaine, rédigé en partie par l’un de ses anciens responsables de l’administration, le leader conservateur Russ Vought, qui a également contribué au projet 2025 et à son manuel de 180 jours.

Patrimoine s’est séparé de Dansl’architecte en chef du Projet 2025, qui a démissionné à la fin du mois, une décision qui a apparemment plu à l’équipe de Trump.

« Les informations faisant état de l’abandon du projet 2025 seraient les bienvenues et devraient servir d’avertissement à quiconque ou à tout groupe essayant de déformer son influence auprès du président Trump et de sa campagne – cela ne se terminera pas bien pour vous », ont déclaré Susie Wiles et Chris LaCivita, les responsables de Trump. directeurs de campagne, dans une déclaration commune.

Alors que la course au contrôle du Congrès se resserre au point qu’un siège unique pourrait déterminer quel parti contrôle la Chambre ou le Sénat, le Projet 2025 est utilisé par des groupes extérieurs alignés sur les Démocrates pour présenter les Républicains comme liés à ses propositions radicales.

Le House Accountability Project a créé des micro-sites Web pour plus d’une douzaine de républicains de la Chambre occupant certains des sièges les plus disputés, liant leurs votes passés sur l’avortement, le financement gouvernemental et d’autres questions aux propositions du projet 2025.

« Au moment où nous parlons, le House GOP défend les politiques qui font partie du projet 2025 », a déclaré Danny Turkel, porte-parole de la House Accountability War Room. « Ils appliquent déjà ces politiques au Capitole. »

Le comité de campagne républicain de la Chambre des représentants affirme que ses candidats n’ont rien à voir avec le projet 2025, et que les attaques sont concoctées par les démocrates pour détourner l’attention de leurs propres politiques frontalières et inflationnistes.

« Ils ont fabriqué une fausse attaque basée sur quelque chose que les républicains de la Chambre n’avaient même jamais lu », a déclaré Will Reinert, attaché de presse du Comité national républicain du Congrès.

Il a qualifié ces attaques de « mensonge désespéré », alors que les démocrates de la Chambre « voient leurs chances de regagner la majorité diminuer ».