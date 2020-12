Plus de trois quarts de million de migrants ont afflué à travers les Balkans occidentaux au plus fort de la crise des réfugiés en Europe en 2015.

Cinq ans plus tard, les chiffres dans des pays comme la Bosnie et la Serbie ne représentent qu’une infime partie de cela.

Mais l’hiver, le COVID-19 et les restrictions aux frontières se combinent pour piéger les migrants dans des conditions épouvantables aux portes de l’Union européenne.

Des milliers de personnes campent à la frontière entre la Bosnie et la Croatie avec des options limitées. Faites une pause pour l’UE et ils font face à la menace de la violence à la frontière ou retourner dans des villes comme Belgrade, où les groupes d’autodéfense anti-migrants seraient en augmentation.

Ici, pour marquer Journée internationale des migrants, nous examinons de plus près la situation des migrants dans les Balkans occidentaux.

La montée des groupes d’autodéfense en Serbie

La Serbie abrite environ 6000 migrants et réfugiés, la plupart dans des centres d’accueil et espérant entrer dans l’UE.

Le pays était considéré comme un havre de paix pour les migrants et une dernière étape pour ceux qui se rendaient en Bosnie et en Croatie.

Mais le climat du pays est en train de changer pour les migrants, selon Danilo Curcic, de l’ONG de défense des droits humains The A11 Initiative.

Il a déclaré que la police effectuait un profilage racial des migrants et des réfugiés dans les rues de la capitale serbe, Belgrade.

Curcic a également mis en garde contre la montée en puissance de groupes d’autodéfense en Serbie qui auraient pourchassé des migrants et des réfugiés.

«Le groupe d’extrême droite Leviathan a récemment publié une vidéo dans laquelle ils ont attrapé des réfugiés et les ont escortés de Belgrade», a-t-il déclaré.

« C’est très dérangeant mais aussi [the] le silence de la police et des autorités concernant ces incidents en dit long sur leur acceptation de ce type de comportement.

« UNHCR [UN’s refugee agency] est très préoccupé par la montée de la rhétorique anti-réfugiés-migrants », a déclaré à Euronews un porte-parole du HCR en Serbie.

« C’est une tendance qui dure depuis un certain temps, mais pas seulement en Serbie mais aussi dans les autres pays. Une partie de la réponse peut être trouvée dans tous les défis posés par ce moment précis – la planète entière a été paralysé par la pandémie.

« Les mesures mises en place pour empêcher la propagation du virus ont déjà fait des ravages – économiquement et psychologiquement. Face à des insécurités imminentes, les gens ont tendance à chercher des réponses et des explications, et il leur est plus facile d’identifier quelqu’un à blâmer pour le désagréable. situation.

« Dans une image aussi simplifiée de la réalité, les groupes les plus vulnérables – réfugiés et migrants dans ce cas – peuvent devenir une cible facile. »

La grande majorité des réfugiés et des migrants transitent par la Serbie pour se rendre en Bosnie ou pour tenter d’entrer dans l’UE directement via la Croatie, la Hongrie ou la Roumanie.

L’un des rares à rester en Serbie est Karox Pishtewan, 19 ans, irakien. Il est arrivé dans le pays il y a trois ans en tant qu’enfant migrant non accompagné. Il vient de recevoir son passeport serbe.

«J’ai essayé d’entrer [the EU] via la Roumanie mais j’ai été rattrapé et battu par la police », a-t-il déclaré à Euronews.« Mes biens privés m’ont été confisqués. Je n’ai plus jamais essayé d’entrer dans le «jeu», alors je suis resté ici. »

Le «jeu» est un terme utilisé par les réfugiés et les migrants pour traverser la frontière vers l’UE sans l’aide de passeurs.

Pishtewan travaille actuellement comme traducteur car son serbe est excellent. Mais il veut prendre un nouveau cheminement de carrière.

«Je veux ouvrir mon propre salon de coiffure», a-t-il déclaré. «Puisque j’aime la mentalité des gens d’ici, c’est similaire à ce à quoi je suis habitué et à [the] L’UE est impossible, je veux commencer ma vie ici. «

Violence et refoulements à la frontière avec la Croatie

Pour certains, la route choisie pour entrer dans l’UE passe par la Croatie.

Mais les migrants et les réfugiés qui traversent le pays sont confrontés à la violence et sont repoussés en Bosnie ou en Serbie.

«Lorsqu’ils sont« pris »aux frontières vertes, alors que les frontières officielles sont scellées et inaccessibles, ils se voient généralement refuser l’asile, maltraités physiquement, menacés émotionnellement, avec leurs biens enlevés et expulsés, ce qui est repoussé en Serbie et en Bosnie» , a déclaré Emina Buzinkic, militante du Groupe de solidarité transbalkan et ancienne présidente du Conseil croate pour le développement de la société civile.

Buzinkic a ajouté que les refoulements ne se produisent pas seulement à la frontière Croatie-Serbie ou Croatie-Bosnie, mais aussi depuis l’Allemagne, l’Autriche et la Hongrie.

Elle dit que les réfugiés et les migrants sont confrontés à de nombreux problèmes le long de la route des Balkans.

«Du confinement dans les camps au milieu de la pandémie sans accès au savon et à l’eau chaude aux abus des gardes de sécurité, au manque d’aliments nutritifs, à la violence entre les migrants eux-mêmes causée par les conditions horribles, l’incertitude prolongée et le nombre de personnes jetées à la rue et des bois sans support. «

« Les migrants mourront en Bosnie si rien n’est fait »

Il y a environ 4 700 migrants et réfugiés à la frontière entre la Bosnie et la Croatie, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Environ 1 500 d’entre eux risquent de passer le jour de Noël à camper dans des conditions inférieures à zéro près de la frontière.

Peter Van Der Auweraert, le représentant de l’OIM en Bosnie-Herzégovine, a déclaré à Euronews qu’il craignait que des gens mourraient si rien n’était fait.

Il a déclaré qu’il y avait encore 1 400 migrants dans le camp de Lipa, dans le nord-ouest du pays, qui a été très critiqué pour ses conditions insalubres.

« Nous sommes évidemment très inquiets et nous augmentons l’aide humanitaire pour eux (couvertures, colis alimentaires, etc.) mais c’est comme mettre un pansement: si quelqu’un saigne abondamment, cela ne va pas être d’une grande aide », a-t-il déclaré.

Van Der Auweraert a déclaré que les autorités n’avaient pas réussi à connecter l’eau courante ou l’électricité et que le camp serait fermé sous peu.

Ahmad, qui dit qu’il vient d’Afghanistan, est l’un de ceux qui ont l’expérience de la situation à la frontière entre la Bosnie et la Croatie.

Le jeune homme de 19 ans, s’adressant à Euronews dans une ancienne gare de Belgrade, a déclaré qu’il attendait la bonne occasion de traverser la Bosnie et de là, la Croatie et l’Allemagne.

« Ce n’est pas [the] bon moment pour traverser [due to] mauvais temps mais peut-être que la police ne sera pas si vigilante.

«J’étais en Bosnie et les conditions sont horribles dans les camps, les squats ou la forêt. Mais ce que je vais faire [heading for Germany] il n’y a pas de retour pour moi », dit-il.

Ahmad a dit qu’il avait entendu d’autres réfugiés parler de groupes d’autodéfense à Belgrade mais qu’il n’avait pas d’expérience avec eux jusqu’à présent.

« J’espère que je ne les rencontrerai pas », a-t-il dit. « Que pouvons-nous faire contre eux? À qui les signaler? Ils viennent de Serbie. Je préférerais tenter ma chance avec «le jeu» », a-t-il conclu.

Euronews a contacté le ministère de l’Intérieur de Serbie pour commenter cet article, mais il n’avait pas répondu au moment de sa publication.

