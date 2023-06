Comment la violence des gangs en Haïti empiète sur la liberté religieuse

Commentez cette histoire Commentaire

PORT-AU-PRINCE, Haïti — Pendant plus de 60 ans, le temple Vodou du quartier de Martissant s’est animé de monde. Il abritait les sans-abri et les malades du covid-19. C’était un espace sacré pour les fidèles et un laboratoire pour les étrangers intéressés à en apprendre davantage sur la religion haïtienne. Le temple, ou péristyle, a soutenu sa communauté à travers la dictature brutale de Duvalier et le tremblement de terre cataclysmique de 2010 qui a tué 250 000 personnes.

Mais il n’a pas pu résister à la violence des gangs qui règne maintenant cette nation des Caraïbes.

Martissant, un quartier à la périphérie sud-ouest de Port-au-Prince, est depuis des années un champ de bataille notoire pour les groupes armés en guerre. En 2021, les membres de gangs ont envahi le temple, pillé ses artefacts et l’ont incendié.

« Cet espace était si important pour moi », a déclaré Erol Josué, un houngan, ou prêtre vaudou, au Washington Post. « Les membres du gang ont perdu leur humanité. Plus rien n’est important pour eux. … Les espaces sacrés ne sont plus importants.

Alors que les gangs parcourent les villes d’Haïti pour la plupart incontrôlés, ils ciblent désormais des groupes qui avaient autrefois été épargnés par une telle violence – un signe de la façon dont le nouveau niveau d’anarchie ici brise des tabous de longue date.

Les Haïtiens se battent contre les gangs, attirant du soutien – et s’inquiétant

« Ce que nous observons aujourd’hui en termes d’attaques contre des religieux est sans précédent », a déclaré Laënnec Hurbon, sociologue haïtienne qui étudie la religion dans les Caraïbes. « Il y a une désacralisation de presque tout en Haïti. Tout ce qui pourrait lier la société… est inexistant.

La violence a fermé péristyles, églises et mosquées, ce qui rend difficile pour les gens de prier librement. Les victimes appartiennent à différents groupes religieux : une religieuse missionnaire italienne qui s’occupait d’enfants pauvres a été tuée l’année dernière. Ainsi était un prêtre vaudou. Dix-sept missionnaires américains et canadiens ont été enlevés en octobre 2021. Un prêtre catholique a été pris en otage en février. Plusieurs dizaines de fidèles ont été attaqués le mois dernier après une cérémonie vaudou près de Canaan, un bidonville contrôlé par des gangs.

Paroissiens et des prêtres ont été enlevés de leurs églises pendant Masse.

Le secteur religieux d’Haïti est désormais « directement » visé par la crise sécuritaire, selon le Centre d’analyse et de recherche sur les droits de l’homme basé à Port-au-Prince. Au départ, la plupart des victimes étaient chrétiennes, mais les vodouistes sont de plus en plus ciblés. Environ 40 ont été tués par des gangs depuis 2022, a déclaré le groupe de recherche.

Au moins 10 péristyles ont été attaqués depuis 2021, selon Saint-Clou Augustin, un houngan. L’insécurité a rendu plus de 20 paroisses catholiques de la capitale « dysfonctionnelles », selon l’archidiocèse de Port-au-Prince, obligeant les prêtres à déplacer leurs services en ligne.

« L’Église fait de son mieux pour accompagner le peuple haïtien », a déclaré l’archidiocèse en avril, « et exhorte les dirigeants et les politiciens à changer leurs repères pour alléger le poids de la souffrance et de la misère du peuple haïtien ».

Des missionnaires américains et des membres de leur famille enlevés en Haïti par le gang des 400 Mawozo, selon des groupes

Les gangs ne sont pas nouveaux en Haïti. Mais ils ont gagné en puissance depuis l’assassinat toujours non résolu du président Jovenel Moïse en 2021, massacrant des civils, extorquant des entreprises et bloquant l’aide humanitaire dans un pays que les Nations Unies ont mis en garde. est au bord de la famine.

Avec peu d’aide de la part d’une police sous-équipée ou d’un gouvernement non élu et mal aimé, les civils haïtiens ont commencé à former des brigades d’autodéfense, tuant eux-mêmes des membres présumés de gangs dans leurs quartiers – une évolution qui a suscité à la fois le soutien et l’inquiétude de la population.

En l’absence d’institutions démocratiques fortes, les communautés confessionnelles ont fourni une aide et une éducation indispensables à la population générale. La grande majorité des élèves du primaire et du secondaire en 2022 étaient inscrits dans des écoles privées, qui sont généralement dirigées par des groupes religieux, a rapporté le département d’État américain.

« Dans cette communauté, la religion est vraiment importante », a déclaré Mickaël Payet, délégué aux soins d’urgence du Comité international de la Croix-Rouge. Le CICR travaille avec les chefs religieux pour mobiliser l’aide et transporter les victimes de la violence des gangs vers les hôpitaux, a-t-il dit, car « elles sont bien acceptées ».

Mais ces dernières années, personne ici n’a été à l’abri du carnage. La violence contre les groupes religieux n’est pas enracinée dans la discrimination, disent les analystes et les chefs religieux eux-mêmes, mais dans la conviction qu’ils sont bien financés et peuvent payer des rançons exorbitantes pour récupérer les victimes d’enlèvements.

Enlèvements par bus : les Haïtiens sont pris en otage par une recrudescence des enlèvements

Le vodou, profondément ancré dans le tissu haïtien, fait face à des défis uniques.

La religion a ses racines dans les traditions religieuses des Africains réduits en esclavage, qui ont été amenés sur l’île d’Hispaniola, qu’Haïti partage avec la République dominicaine, et dans le catholicisme romain des colons et missionnaires français et espagnols.

De nombreux Haïtiens attribuent à une cérémonie vaudou dans la zone boisée de Bois Caïman un rassemblement crucial dans la Révolution haïtienne, au cours de laquelle les Africains ont rejeté leurs esclavagistes français. et fonda la première république noire du monde.

En 2003, le président Jean-Bertrand Aristide, un ancien prêtre catholique, a publié un décret exécutif reconnaissant le vaudou comme une « religion à part entière » – et « un élément essentiel de l’identité nationale ».

Mais la foi, centrée sur la dévotion aux lwa, ou esprits, a longtemps été incomprise et stigmatisée, d’abord par les esclavagistes français, plus tard par les Américains pendant les 19 ans d’occupation américaine et, aujourd’hui, par les membres de l’élite politique et religieuse haïtienne.

Après le les pratiques sanitaires inférieures aux normes des soldats de la paix de l’ONU ont introduit le choléra en Haïti en 2010, semant une épidémie qui a tué près de 10 000 personnes, certains ont blâmé Vodou. Des foules ont lynché des houngan, la plupart du temps en toute impunité.

Maintenant, dans une autre période de crise, les chefs religieux et les analystes disent que certains blâment le vaudou pour l’insécurité en Haïti. Certains membres de gangs affirment que le vaudou les a rendus invulnérables à balles.

« En conséquence, de nombreux vodouistes ont subi des violences et des menaces de violence au cours de l’année », a déclaré le département d’État dans un rapport de 2022 sur la liberté religieuse, « à la fois des gangs et des non-membres de gangs qui pensaient que les vodouistes soutenaient les gangs, affectant tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance religieuse ».

Josué, le houngan de Martissant, est aussi un musicien qui mêle les sonorités vaudous aux sonorités contemporaines. Il chantait un hommage à Moïse après l’assassinat lorsqu’il a appris que son péristyle avait été détruit. Il a continué à chanter, a-t-il dit, mais a eu du mal à faire sortir les mots.

Un film local sur les défis d’Haïti suscite la fierté nationale

Josué a été élevé par sa grand-mère dans le quartier tentaculaire de Port-au-Prince à Carrefour, où la mélodie des marchands vendant leurs marchandises était la bande-son de son enfance. Il a ensuite emménagé avec sa mère et son partenaire, un houngan qui lui a appris le vaudou.

Après la destruction du péristyle, Josué a déclaré qu’il avait perdu du poids et qu’il était malade d’inquiétude.

« C’est une perte énorme pour le pays », a-t-il déclaré. « Le péristyle avec ses objets sacrés raconte l’histoire du pays. Ils sont le musée du peuple dans un pays où l’État ne construit pas de musées.

Il déteste la façon dont les membres de gangs ont détourné et coopté la religion, alimentant sa stigmatisation supplémentaire.

« Les gangs n’ont aucun respect pour le sacré », a-t-il dit.

Augustin, qui dirige le Royaume du vaudou, une organisation représentant 3,9 millions de membres, a déclaré que des gangs étaient descendus sur son véhicule en août 2021 alors qu’il quittait une cérémonie vaudou dans l’Artibonite en présence de 50 000 personnes. Ils l’ont forcé à sortir du véhicule et l’ont volé, a-t-il dit.

Il a peu d’espoir que justice soit rendue.