Comment la ville xénophobe d’Hérouxville, au Québec, est tombée amoureuse des immigrants

M. Thompson est également le plus haut élu du comté de Mékinac — qui comprend Hérouxville et sa population de 1 336 habitants ainsi que neuf autres petites villes, dont certaines ont autrefois soutenu le code de conduite d’Hérouxville. Contrairement au passé, où peut-être un ou aucun immigrant ne s’installait dans le comté au cours d’une année donnée, Mékinac a attiré un nombre record d’immigrants au cours des deux dernières années – 60 – d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Europe et d’ailleurs.

L’une d’elles, Habiba Hmadi, 40 ans, est arrivée dans le comté il y a plus d’un an en provenance de Tunisie, avec son mari et leur fils et leur fille en âge d’aller à l’école primaire. Toutes deux francophones et parlant arabe à la maison, Mme Hmadi travaille comme agent d’assurance et son mari comme soudeur.