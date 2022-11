Comment la ville de New York est devenue une herbe sans licence gratuite pour tous

“Nous avons appuyé sur le bouton de réinitialisation”, a déclaré M. Hoffman. “Le problème était simplement de savoir combien de temps ils allaient laisser tomber.”

Les régulateurs du cannabis de l’État ont délivré lundi les premières licences de vente au détail, permettant à 36 entreprises et organisations à but non lucratif d’ouvrir des dispensaires au service des adultes de 21 ans et plus. Les responsables de l’État ont déclaré qu’ils espéraient avoir les premières ventes au détail en cours d’ici la fin de l’année.

La marijuana récréative devenant légale dans plusieurs États, les produits à base de cannabis deviennent plus facilement disponibles et de plus en plus variés.

Sans un changement significatif dans le paysage, ils seront contraints d’entrer en concurrence avec des vendeurs sans licence qui ont déjà un pied sur le marché et peuvent proposer des prix plus bas car ils ne paient pas de taxes de vente sur le cannabis ou ne se conforment pas aux réglementations nationales.

Depuis la légalisation, les magasins de cannabis ont fait surface presque partout : à deux pâtés de maisons d’un poste de police à Long Island City, en face d’une intersection d’un collège à Harlem et au sommet d’une station de métro à Williamsburg, par exemple.

Les régulateurs ont déclaré qu’ils suivaient les magasins à travers l’État, mais ont refusé de estimer combien il en existe. Les observateurs de l’industrie disent qu’ils semblent se compter par centaines.

“Tout le monde fait ce qu’il faut pour entrer sur le marché”, a expliqué Mel Rivera derrière le comptoir de Smoker’s World, qui a ouvert ses portes en février à Midtown et vend des produits comestibles et des joints à base de cannabis, parmi lesquels du tabac et des narguilés.

Chez Weed World, une grande enseigne en acrylique fait la publicité de souches d’indicas et de sativas dont les noms originaux sont écrits en couleurs néon, ainsi que les lettres «THC», raccourci pour le tétrahydrocannabinol, le composé enivrant du cannabis.