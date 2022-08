Comment la ville de New York espère gagner sa longue guerre perdue contre les déchets

Le service d’assainissement compte environ 10 000 employés, ce qui en fait la plus grande agence municipale de transport de déchets du pays. Chaque travailleur soulève environ 10 tonnes de déchets ou de recyclage par jour. Travailler pour le département est l’un des emplois les plus dangereux de la ville. Soulever et jeter des sacs poubelles a des conséquences physiques, et environ une fois par mois, a déclaré M. Goodman, un travailleur de l’assainissement est menacé ou agressé. Ensuite, il y a les klaxons des conducteurs impatients coincés derrière les camions de collecte des ordures.

Un programme pilote comme Clean Curbs comporte de nombreuses variables. M. Goodman a formulé certaines des nombreuses questions liées au placement des ordures dans un conteneur pour le ramassage : Quelle doit être la taille du conteneur ? Peut-il résister aux intempéries toute l’année ? Qui est responsable de le déterrer après une tempête de neige? Le conteneur fonctionne-t-il avec les procédures de ramassage des ordures de la ville ou des changements doivent-ils être apportés ? Les portes du cabanon doivent-elles s’ouvrir vers la rue ou doivent-elles se relever ? Les serrures à combinaison sont-elles la voie à suivre ? Qu’en est-il des serrures à clés ?

Après avoir répondu à ces questions, vous devez alors considérer ce que les gens jettent réellement.

“Je serais curieuse de faire un audit des déchets et de voir ce qu’il y a exactement dans ces poubelles”, a déclaré Anna Sacks, une militante écologiste et experte en déchets qui publie sur TikTok sous le nom de The Trashwalker.

Mme Sacks a dit qu’elle aimerait voir les trottoirs débarrassés des sacs poubelles, mais elle avait quelques inquiétudes concernant la proposition de conteneurs. Elle s’attend à ce que les bacs du projet pilote contiennent principalement «des tasses à café jetables à usage unique, par exemple. Ce qui souligne la nécessité d’une réutilisation. Vous devriez avoir ces systèmes de gobelets réutilisables.