Comment la vie s’agrandit avec Family Hub™+ – Samsung Global Newsroom

Au fur et à mesure que les maisons ont évolué, la cuisine est devenue une plaque tournante pour les activités sociales et les réunions de famille. Ne se limitant plus à cuisiner et à manger, la cuisine moderne se trouve à côté des espaces de vie, brouillant les frontières entre les zones fonctionnelles des maisons. Les cuisines d’aujourd’hui servent d’espaces partagés où les familles communient, s’amusent et expriment leur individualité. Alors que le rôle de la cuisine s’est transformé, il en va de même pour ses appareils électroménagers — faire de nouveaux pas pour répondre aux exigences d’un espace plus connecté et multifonctionnel. Par exemple, le réfrigérateur est désormais devenu un élément central de la famille. Avec l’introduction des moustiquaires de porte et des fonctionnalités IoT via Family Hub™ en 2016, l’industrie du réfrigérateur a changé pour toujours. Les réfrigérateurs nous permettent désormais de profiter de l’art, des divertissements et même du shopping.

En 2023, Family Hub™ est revenu sous une nouvelle forme, connue sous le nom de Plus. Le plus grand écran de 32 pouces et le large éventail de fonctionnalités regorgent d’idées réfléchies et innovantes des concepteurs. Le réfrigérateur Bespoke 4-Door Flex™ avec Family Hub™+ dévoile véritablement de nouveaux modes de vie qui nous impactent directement de manière plus grande et plus joyeuse. Voici un aperçu des décisions de conception qui ont rendu tout cela possible.

Pourquoi Family Hub™+ est-il plus grand ?

Family Hub™+ dispose d’un écran tactile Full HD de 32 pouces qui est 2,1 fois plus grand que le précédent écran de 21,5 pouces. Maintenant, quel est le raisonnement derrière un écran plus grand ?

S’adapter à la nouvelle normalité

La pandémie a forcé beaucoup d’entre nous à passer plus de temps à la maison, ce qui a entraîné une augmentation des façons créatives d’utiliser nos espaces de vie. La cuisine, par exemple, a évolué au-delà d’un espace pour cuisiner et manger pour devenir un centre multifonctionnel pour la communication familiale, les loisirs et autres besoins quotidiens. En conséquence, notre relation avec les appareils de cuisine, comme le réfrigérateur, a également changé. Le réfrigérateur est le partenaire idéal qui correspond au rôle moderne de la cuisine et est devenu une plate-forme qui fournit les services dont nous avons besoin pour nous aligner sur ces nouveaux modes de vie. Nous exigeons plus de nos appareils que jamais auparavant. Avec son écran étendu und expériences, Family Hub™+ s’est adapté pour devenir un élément essentiel de ce nouveau flux entre la cuisine et notre vie quotidienne.

Un écran plus grand, une meilleure attention aux détails

Des écrans plus grands signifient une plus grande attention aux détails. Par exemple, l’écran de 32 pouces devait être accessible à la fois aux enfants et aux utilisateurs de fauteuils roulants. La partie inférieure de l’écran a donc été positionnée pour tenir compte des besoins de ces utilisateurs. Le haut de l’écran a été relevé, mais la fonction d’écran accessible permet aux utilisateurs d’appuyer deux fois sur le bouton d’accueil pour abaisser la partie supérieure de l’écran. Le panneau entourant l’écran a été soigneusement ajusté pour s’assurer que les détails sur les bords étaient lisses. Le micro en bas a également été déplacé vers le haut afin que chaque détail que nous devons voir — ou ce que nous ne faisons pas — est conçu avec précision dans la forme.

En quoi Family Hub™+ est-il plus convivial ?

Une grande réflexion a été consacrée à la création d’un design de réfrigérateur qui pourrait s’harmoniser avec son environnement et d’autres appareils.

Ajouter un goût tangible à chaque contact

Une grande variété de matériaux de panneaux est disponible au choix, permettant aux utilisateurs de concevoir un réfrigérateur qui se sent le mieux au toucher. Le verre satiné a une texture veloutée, offrant à la fois confort et éclat, tandis que le verre glamour illumine n’importe quel environnement avec sa surface très brillante. Le métal incarne les sentiments millénaires à travers une finition subtile et monotone. Les panneaux sont facilement interchangeables1 de sorte qu’une seule base de réfrigérateur peut prendre en charge une large gamme de styles.

Confort visuel

Tant de l’intérieur que de l’extérieur, le réfrigérateur entend insuffler un sentiment de cohésion que l’on retrouverait dans un beau meuble autonome. La lumière d’ambiance intérieure2 est positionné pour mettre davantage l’accent sur les aliments stockés à l’intérieur. L’éclairage est réparti uniformément à l’intérieur du réfrigérateur pour offrir un confort visuel et éclairer les parties les plus intérieures de l’appareil.

Comment pouvons-nous apporter une plus grande joie ?

Un écran plus grand signifie qu’il y a plus de contenu à consommer, permettant à chaque instant passé avec Family Hub™+ d’être rempli de joie.

Accepter tous les goûts

Nous passons souvent devant notre réfrigérateur tout au long de la journée — mais la porte reste en grande partie fermée, laissant un espace vide qui pourrait être mieux utilisé. Avec Family Hub™+, nous pouvons transformer cette toile vierge en une source de créativité en accrochant une belle œuvre d’art. Travaillant en collaboration avec des galeries et des artistes renommés, Samsung propose une sélection variée d’ateliers sur mesure3 des pièces pour tous les goûts. Ces œuvres d’art sont soigneusement organisées par année, thème et mouvement, ce qui permet de trouver facilement le style parfait pour n’importe quelle cuisine.

Les pièces de Bespoke Atelier peuvent servir de belles œuvres d’art à elles seules ou même dans le cadre d’une exposition interne. Lorsque de nouvelles galeries ouvrent, des lettres d’invitation sont envoyées directement à votre réfrigérateur, qui peuvent être acceptées et appréciées via l’affichage du hub. En utilisant Family Hub™+ pour amener l’art au cœur de notre maison, nous pouvons ajouter une touche de couleur, de beauté et d’inspiration à notre vie quotidienne, tout au long d’un écran plus grand.

Expériences fluides

Dans le monde occupé d’aujourd’hui, les familles ont besoin d’une source constante de divertissement et d’informations dans les espaces où elles se réunissent. C’est pourquoi Family Hub™+ dispose d’un écran plus grand, permettant aux familles d’effectuer plusieurs tâches tout en profitant de leur contenu préféré. Avec Samsung TV Plus,4 l’une des applications les plus populaires de Samsung, les téléspectateurs peuvent désormais déplacer l’écran vers le haut, le milieu ou le bas de l’écran pour s’assurer qu’il est au niveau des yeux. La fonction Image dans l’image permet aux utilisateurs de naviguer sur le Web ou de rechercher des recettes tout en diffusant leur émission ou film préféré en arrière-plan.

Family Hub™+ ne se limite pas seulement à la télévision. Le contenu mobile peut être diffusé via Smart View sans compromettre les ratios d’écran. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de partager du contenu sur leurs appareils mobiles entre eux en temps réel. Les familles peuvent afficher des photos sur l’écran Family Hub™+ via l’application Galerie ou Google Photos pour les partager sur-le-champ. Ces différentes expériences de contenu enrichiront chaque instant passé en cuisine.

En quoi Family Hub™+ est-il plus pratique ?

Alors que la maison intelligente s’intègre de plus en plus dans notre vie quotidienne, Family Hub™+ est au cœur de cette transformation.

Hub pour la maison intelligente

Les connexions IoT améliorent considérablement le confort, nous donnant plus de liberté pour profiter d’activités de loisirs. L’écran de 32 pouces affiche des widgets plus grands qui vous permettent chacun de surveiller et de contrôler les différents appareils à l’intérieur de votre maison. Family Hub™+ est également livré avec un hub SmartThings intégré qui peut servir de point central de votre maison intelligente. Services à domicile SmartThings5 comme la cuisine, l’entretien des vêtements, les soins à domicile, les soins pour animaux de compagnie, l’énergie et la protection de l’air sont tous facilement accessibles via Family Hub ™ + pour rationaliser votre routine et simplifier votre journée.

Cuisiner plus intelligemment

Vous pourriez parfois vous retrouver à regarder dans le réfrigérateur sans savoir quoi cuisiner pour le dîner. Ces situations appellent le Cooking Board. Le service SmartThings Cooking propose des recettes basées sur les aliments et les appareils de cuisson disponibles dans votre cuisine. Il envoie également des instructions de cuisson optimisées à vos appareils pour s’assurer que les températures et les durées de cuisson sont correctes. L’option de recette, l’une des fonctionnalités du service SmartThings Cooking, vous donne un aperçu des étapes nécessaires pour créer chaque plat. Cuisiner seul n’est plus intimidant avec le hub.

Faire les courses au frigo

Que devez-vous faire lorsque vous êtes à court de temps avant le travail et à court de nourriture pour le dîner ? Désormais, vous pouvez facilement réorganiser vos achats passés en cliquant sur un bouton sur la porte du réfrigérateur via Amazon Your Essentials.6 Recherchez simplement l’élément via le widget sur l’écran d’accueil et vérifiez les détails sur une interface utilisateur de type carte. Magasiner dans votre réfrigérateur est maintenant plus facile que jamais.

Alors que le réfrigérateur servait simplement de lieu de stockage des aliments, la porte du réfrigérateur a longtemps été une source de communication familiale, qu’elle soit ornée de notes autocollantes, d’aimants ou des derniers chefs-d’œuvre de nos enfants. Avec Family Hub™+, Samsung a cherché à capturer cette essence tout en créant un produit adapté à la cuisine moderne. Derrière chaque expérience étendue sur un écran plus grand se cache la délibération minutieuse d’un concepteur, résultant en une expérience vraiment immersive et délicieuse. Le réfrigérateur Bespoke 4-Door Flex™ avec Family Hub™+ est à la pointe de l’innovation, offrant des possibilités infinies dans la vie des clients.

* Cet article a été créé pour aider les utilisateurs à mieux comprendre le concept de design du réfrigérateur Family Hub™. Les images présentées sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel. Les spécifications du produit peuvent varier selon le pays, la région et le modèle.

1 La porte du réfrigérateur équipée de l’écran ne prend pas en charge le remplacement du panneau. Les options de couleur peuvent varier selon la région.

2 La fonction d’éclairage d’ambiance n’est disponible que pour les modèles vendus en Corée du Sud.

3 L’atelier sur mesure est disponible uniquement en Corée du Sud, aux États-Unis, au Canada et dans certains pays et régions.

4 Samsung TV Plus est disponible uniquement en Corée du Sud et aux États-Unis

5 Les services SmartThing Home disponibles peuvent varier selon le pays et la région.

6 Amazon Your Essentials n’est disponible qu’aux États-Unis