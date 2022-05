Comment la vie est devenue un «enfer vivant» pour la femme qui a trouvé les cadavres d’un couple de camping

Facebook

La femme qui a découvert l’été dernier les corps d’un couple de jeunes mariés à Moab, dans l’Utah, a déclaré que la police lui avait dit récemment qu’ils avaient commencé à douter de son histoire, jusqu’à mercredi soir, lorsque les autorités ont publiquement identifié quelqu’un d’autre comme suspect.

Entre-temps, Cindy Sue Hunter a vécu dans la peur constante d’être piégée pour quelque chose qu’elle n’a pas fait et est devenue une paria dans son quartier, a-t-elle déclaré jeudi au Daily Beast.

Hunter, 64 ans, a retrouvé les restes de Kylen Schulte, 24 ans, et Crystal Beck, 38 ans, dans les montagnes de La Sal quatre jours après leur disparition en août dernier. Les deux, qui avaient auparavant raconté à des amis qu’ils avaient été effrayés par un type “effrayant” qu’ils avaient rencontrés en campant dans la région, avaient été abattus. Le double homicide choquant a fait la une des journaux nationaux et a mis les 5 200 habitants de Moab sur les nerfs. Ce fut une perte particulièrement insupportable pour les parents de Schulte, qui avaient déjà perdu un fils adolescent par balle en 2015.

Hunter a rencontré Schulte pour la première fois l’année suivante et s’était liée d’amitié avec son père, Sean-Paul. Après la disparition des deux, Hunter a déclaré qu’elle était frustrée par ce qu’elle considérait comme un effort de recherche et de sauvetage nonchalant de la part des forces de l’ordre. Elle est donc partie seule à la recherche des femmes.

Hunter a commencé au McDonald’s où Beck travaillait et où elle et Schulte ont garé leur camping-car. Comme elle l’a dit au Daily Beast à l’époque, Hunter “voulait ressentir leur énergie et avoir une idée de l’endroit où ils se trouvaient”. Elle s’est ensuite rendue dans les montagnes, conduisant pendant plusieurs heures tout en “parlant à haute voix aux filles, les suppliant de me faire signe”. Alors qu’elle se frayait un chemin à travers le désert, Hunter a décrit avoir ressenti quelque chose qu’elle ne pouvait pas tout à fait expliquer.

“Quand je suis allée tourner sur le lac Warner, je ne veux pas dire que j’avais des voix dans la tête, mais on m’a dit ‘Allez tout droit et dépêchez-vous'”, a-t-elle déclaré. « Cela ne faisait que se répéter. Je vais vers Sand Flats Road, et du coin de l’œil j’ai vu un éclair argenté à travers les arbres et j’ai vu un camping sur une petite route secondaire délicate. Très facile à manquer. Et c’est là que j’ai trouvé leur voiture.

Hunter est alors tombé sur le corps de Schulte et a couru vers sa voiture. Elle a verrouillé les portes et a appelé la police. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont trouvé les restes de Beck, selon Hunter.

Dans la foulée, Hunter a été célébré par la communauté comme un héros pour avoir localisé les femmes et apporté un semblant de fermeture à leurs familles. Mais son petit magasin de fournitures d’art n’a pas pu résister à la pandémie et Hunter a été contraint de fermer et de quitter la ville. Puis, une semaine après avoir emménagé dans un nouvel endroit, sa vie a vraiment été bouleversée.

“Ils m’ont signifié un mandat le mois dernier et m’ont dit que j’étais un suspect”, a déclaré Hunter au Daily Beast. “Cela m’a tellement fait peur que j’avais l’impression que j’allais être accusé de ce putain de meurtre.”

Trois wagons d’adjoints du bureau du shérif du comté de Grand se sont présentés au nouveau domicile de Hunter et ont lancé une bombe sur elle, se souvient-elle.

“Ils ont dit que mon histoire n’arrêtait pas de changer, ce qui n’a pas été le cas”, selon Hunter, qui a déclaré qu’elle avait pris des photos de la scène du crime avec son téléphone pour documenter officiellement sa découverte. “Ils ont dit que mon téléphone sonnait là-haut [near the murder scene], et j’ai dit, Bien sûr que oui — je leur ai dit que j’allais là-bas à pied plusieurs fois par semaine en été… Ils m’ont dit que ce n’était pas habituel pour les gens de prendre des photos sur une scène de crime. Alors ils ont pensé que je cachais quelque chose. C’est essentiellement ce qu’ils m’ont dit.

Hunter, dont le téléphone a été saisi par les députés, a déclaré qu’elle avait été traitée “horriblement” et qu’elle envisageait de poursuivre le bureau du shérif pour la tournure surréaliste des événements.

“Tout ce que j’ai fait, c’est les trouver, et à cause de la façon dont je les ai trouvés, cela a fait de moi un suspect”, a déclaré Hunter jeudi. “Ils ne croient pas en [the] surnaturel. Je les ai trouvés d’une manière qui n’a pas de sens pour eux, ce qui a fait de moi un suspect.

Hier, les autorités du comté de Grand ont identifié Adam Pinkusiewicz, un vagabond de 45 ans, comme le tueur présumé.

Pinkusiewicz, décédé par suicide en septembre, travaillait dans le même McDonald’s que Beck, selon le shérif du Grand County Steven White. Dans un communiqué, White a déclaré que Pinkusiewicz se trouvait « à La Sals et à Moab au moment des homicides », et a fui l’État peu de temps après. Avant de mourir, Pinkusiewicz “a dit à une autre partie qu’il avait tué deux femmes dans l’Utah et a fourni des détails spécifiques qui n’étaient connus que des enquêteurs”, a déclaré White dans un communiqué, ajoutant que l’enquête restait ouverte.

Depuis le meurtre de sa fille, Sean-Paul Schulte a maintenu une présence à Moab, tenant un « stand d’indices » pour recevoir tous les conseils que les gens pourraient avoir. Il a déclaré à une station de radio locale qu’il avait entendu pour la première fois le nom de Pinkusiewicz “il y a des mois et des mois” comme “l’une des nombreuses personnes d’intérêt”, mais a déclaré que les détectives n’avaient pas été en mesure de le localiser. Pinkusiewicz a finalement été identifié comme suspect le 11 mai, quelques jours seulement après la star de télé-réalité Dog the Bounty Hunter s’est présenté pour aider les enquêteurs.

Les enquêteurs continuent de traiter “des preuves critiques et nouvellement découvertes” dans l’affaire, y compris la Toyota Yaris 2007 de Pinkusiewicz, que les autorités ont récemment localisée et saisie, a déclaré White dans son communiqué. Mais Hunter se sent toujours piqué par la police, qui, selon elle, ne lui a pas encore dit qu’elle avait été innocentée. En conséquence, elle a du mal à ressentir un sentiment de fermeture et hésite à prendre l’annonce du shérif au pied de la lettre.

“Je me bats avec ça parce que si je n’avais pas été arrêté comme suspect, je pense que je serais ravi, ravi”, a déclaré Hunter au Daily Beast.

Dans l’état actuel des choses, elle a dit qu’elle “se demanderait comment cela a été géré”.

“Ils n’avaient aucune réponse pour nous jusqu’à ce que Dog arrive en ville”, a poursuivi Hunter. “Nous attendons tous des réponses depuis neuf mois, puis Dog arrive en ville et [suddenly] ils savent qui a fait ça? J’espère que c’était lui, qu’il est mort et qu’on n’aura plus à s’occuper de ce monstre. Mais je lutte avec le fait qu’ils savaient [it was him]… et laissez-nous traîner ici.

Le bureau du shérif du Grand County n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires du Daily Beast.

Hunter a décrit le mois dernier comme «un enfer vivant» et a déclaré qu’elle espérait désespérément que les choses s’amélioreraient maintenant pour elle. Ses nouveaux voisins, qui l’avaient d’abord chaleureusement accueillie, sont soudainement devenus glacials après avoir vu des députés s’arrêter et “encercler” sa maison, a-t-elle déclaré.

“J’ai déménagé et j’étais censé commencer une nouvelle vie”, a expliqué Hunter. “Et [when the police came], tous les voisins ont vu, et personne ne me parlera maintenant. Avant cela, les gens venaient à ma porte, me donnaient leurs numéros de téléphone, m’accueillant dans le quartier. Aucun d’entre eux ne répondra au téléphone ou ne retournera mes appels. Ils ne font plus signe de la main. Cela m’a certainement fait mal.

