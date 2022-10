Comment la vie de l’entraîneur américain de la Coupe du monde 1950, Bill Jeffrey, boucle la boucle

Les États-Unis ont enfin l’occasion de présenter leur nouvelle génération de joueurs de football aux fans du monde entier lors de la Coupe du monde 2022. À ce jour, les pièces d’un puzzle de 11 joueurs ne se sont jamais vraiment assemblées. Le rêve de la Coupe du monde est toujours en deçà de la réalité. Il semble difficile de convaincre le monde que le beau jeu est vraiment arrivé dans les 50 états.

L’équipe nationale masculine des États-Unis échoue systématiquement à se qualifier pour l’une des phases finales d’une Coupe du monde. Les fans de l’équipe américaine peuvent encore se demander si les choses vont un jour changer.

Réalisations antérieures

Dans le passé, les États-Unis ont laissé une marque qui résonne encore aujourd’hui. Les États-Unis ont produit la surprise la plus célèbre de tous les temps lors de la Coupe du monde de 1950 au Brésil. L’équipe américaine a vaincu l’équipe la plus redoutée et la plus performante de la planète, les Anglais. Les joueurs anglais ont convaincu tous les bookmakers du monde entier qu’une victoire était inévitable pour un talent dominant indéniable originaire d’Angleterre.

Peut-être que la simple volonté des joueurs américains outsiders qui s’accrochent au cran des cols bleus les a aidés dans quelque chose de surnaturel. Au coup de sifflet final, l’équipe anglaise était perdante, 1-0. Les joueurs américains au nez dur ont en quelque sorte réussi le choc mondial entendu dans le monde entier. L’esprit bouleversé face au puissant entraîneur-chef américain fortifié anglais Bill Jeffrey et à l’équipe américaine de 1950 directement dans les légendes immortelles du football.

Bill Jeffrey est né en Écosse. Il s’est frayé un chemin hors d’un camp de chemin de fer d’immigrants situé au plus profond des Appalaches de Pennsylvanie. Finalement, il est devenu l’entraîneur-chef de la Pennsylvania State University. C’était bien avant ses triomphes au Brésil en 1950.

À ce jour, Jeffrey a le plus de championnats universitaires en tant qu’entraîneur. Au cours de ses 27 saisons à la tête de Penn State, les Nittany Lions ont réalisé 13 saisons sans défaite. De plus, PSU a connu une séquence de victoires de 65 matchs. Jeffrey était la vieille école sans la scolarité récitant souvent de la poésie écossaise. Les champions nationaux officiels avant le début de la NCAA. Les équipes de Penn State de Jeffrey ont remporté des titres en 1926, 1929, 1933, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 et 1949.

Bill Jeffrey boucle la boucle de l’héritage de la Coupe du monde

Les racines internationales de Jeffrey et son héritage d’entraîneur ont laissé une empreinte éternelle auprès des entraîneurs qui ont suivi sa lignée d’entraîneurs. Walter Bahr était le joueur vedette de Jeffrey dans l’équipe de la Coupe du monde de 1950, qui est ensuite devenu l’entraîneur-chef du PSU; puis assistant de Bahr, Barry Gorman est devenu entraîneur-chef et président de la United Soccer Coaches Organization. Le jeune joueur de Gorman, Fraser Kershaw est devenu l’entraîneur-chef de Penn State, Altoona en 2021. Tous les entraîneurs sont décédés ou ont pris leur retraite, mais Kershaw reste toujours, entraînant une équipe masculine à New York.

L’entraîneur Kershaw peut être vu faire du jogging avec une foule de joueurs universitaires au lever du soleil sous la Statue de la Liberté à Brooklyn, New York. Kershaw dit: “Parfois, je lève les yeux et là, elle me tend un carton jaune en guise d’avertissement pour s’assurer que cette prochaine génération s’entraîne dur, se concentre avec des racines qui travaillent dur, ce qui nous a été enseigné.”

Son père est né et a grandi dans les Caraïbes et est devenu plus tard un paysagiste et artiste local en dehors des limites

Kershaw dit: “Col bleu et bas salaire pour certains passants, mais monnaie illimitée pour son fils, à ce jour l’odeur de l’herbe fraîchement coupée me rappelle son sourire.”

Les États-Unis doivent embrasser la tradition lors de la Coupe du monde 2022

Les immigrants du monde entier ont autrefois fait d’Ellis Island leur premier pas vers un nouveau départ. Ils sont entrés dans le pays pour marquer leur espoir d’une vie meilleure. Les compétences athlétiques, le dynamisme et les rêves de ce jeu ont-ils été laissés pour compte ? Certains demandent, où est le talent du football aujourd’hui ?

Kershaw semble avoir une théorie : « La plupart des jeunes talents ne peuvent pas se permettre ces méthodes d’entraînement américaines très chères ; si un pays veut réussir, je crois qu’il doit trouver la racine de la communauté la plus travailleuse; alors trouvez les onze enfants de la classe ouvrière et donnez-leur le ballon pour sortir leur famille de la pauvreté et laissez-les révéler le rêve américain au monde entier.

Kershaw et bien d’autres semblent penser que le jeu américain a été freiné par les frais de club élevés, les frais de voyage, les frais d’entraînement et les nombreux déplacements; ce qui exige que la famille soit très aisée pour avoir la possibilité de concourir. Kershaw dit: “Si le sentiment n’est pas dans l’Esprit, cela ne fonctionnera jamais, car il doit pomper à l’intérieur du cœur avec les yeux ouverts à 5 heures du matin.”

La ville de New York est habitée par toutes les nations du monde. Ce pourrait sûrement être l’endroit idéal pour la nouvelle génération de footballeurs. Le football de ramassage dans la ville a la réputation d’être le meilleur au monde. Ce mois de novembre serait le moment idéal pour participer à un match de ramassage et suivre les nombreux joueurs au pub communautaire pour la Coupe du monde 2022 pour encourager le rêve américain 2022.

Si tout échoue, l’Amérique pourrait revisiter son histoire à Brooklyn et trouver le pasteur ou le prêtre local pour donner une bénédiction au bal.

PHOTO : IMAGO / ANP