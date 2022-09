Alors que son frère et sa belle-sœur accueillaient leur deuxième enfant, Margaret, dans le monde, le playboy Prince of Wales, âgé de 36 ans, ne semblait pas plus proche du mariage.

Et ni le duc ni la duchesse d’York n’avaient oublié une conversation avec le roi l’année précédente, au cours de laquelle Bertie s’était fait dire par son père : “Tu verras, ton frère ne deviendra jamais roi.”

Elizabeth dans sa précieuse “petite maison” au Royal Lodge, Windsor, 1933 Crédit : Archives Hulton – Getty

Elizabeth avec ‘Oncle David’, Edward VIII, à Balmoral en septembre 1933 Crédit : Getty

Dès le début, a noté la reine Mary, Elizabeth avait été « enchantée » par sa petite sœur.

Pendant ce temps, la scolarité de la princesse avait commencé, avec des leçons de lecture, d’orthographe et de calcul de son infirmière Clara Knight.

Et comme preuve de la mise à jour de la pépinière royale, un ensemble de disques de gramophone Linguaphone a fourni l’instruction d’Elizabeth en français.

Elle a également pris des cours de piano et aurait bien réussi – bien qu’elle ait eu moins de succès avec un ensemble de cornemuses miniatures.

Puis, quand Elizabeth avait cinq ans, la gouvernante Marion “Crawfie” Crawford est arrivée dans sa vie.

Le défi de Crawfie était d’intégrer des éléments d’une éducation rudimentaire dans le nombre relativement restreint d’heures que la duchesse lui accordait.

Le sacro-saint à l’époque d’Elizabeth était le temps que la mère, le père et les deux filles passaient ensemble : après le petit-déjeuner dans la chambre de la duchesse, jouer aux cartes après le thé, l’heure du bain, des jeux de crèche, y compris des batailles d’oreillers, puis l’heure du coucher avec son rituel de lecture d’histoires.

Mais au cours des deux heures et demie à trois heures dont elle disposait chaque matin, Crawfie enseignait à Elizabeth l’histoire, la littérature et l’arithmétique.

La gouvernante a également introduit des innovations, notamment des jeux en plein air, où la jolie petite fille et sa sœur seraient encouragées à se salir avec des jeux de cache-cache, des sardines et des «Indiens rouges» dans des arbustes crasseux de suie de Londres.

La princesse ignorait parfaitement les tensions qui montaient en puissance au sein de la famille royale.

À la fin de 1934, le prince de Galles, son oncle David, était éperdument amoureux d’une «petite femme joyeuse, simple, intelligente, calme, sans prétention et sans prétention» du nom de Wallis Simpson. Elle était déjà mariée.

Au milieu de ces inquiétudes, Elizabeth a subi sa première grande perte lorsque le 20 janvier 1936, son grand-père George V est décédé à l’âge de 70 ans.

Elle et le roi, qu’elle surnommait “Old Man Kind”, avaient partagé un lien spécial.

Le couple aurait même eu un arrangement : chaque matin, à une heure convenue, à la fenêtre de la crèche du 145 Piccadilly, Elizabeth agitait un mouchoir blanc en direction de Buckingham Palace.

Là, son grand-père se tenait à côté d’une fenêtre, guettant son salut.

Après la mort de George V, la Presse a rappelé aux lecteurs que la petite fille s’était encore rapprochée du trône, compte tenu du célibat de David, devenu Edouard VIII.

Mais les York ont ​​continué à protéger Elizabeth des spéculations sur son avenir – et sur l’inquiétude croissante suscitée par la relation entre le nouveau roi et sa maîtresse américaine, Mme Simpson.

Elizabeth avec sa soeur Margaret et leur mère alors que leur père est couronné roi le 12 mai 1937 Crédit : PA : Association de la presse

Elizabeth et Marguerite en 1938 Crédit : Getty

La mondaine avait divorcé de son premier mari en 1927 et était maintenant en train de divorcer de son second.

En novembre 1936, le roi Edward informa le Premier ministre Stanley Baldwin qu’il avait l’intention d’épouser son amant lorsque ce divorce serait finalisé.

Le Premier ministre a souligné que le mariage après le divorce était opposé par l’Église d’Angleterre, dont le roi était le gouverneur suprême. On lui a dit que ses sujets ne supporteraient jamais le mariage.

L’ABDICATION D’EDOUARD

Ainsi, plutôt que de renoncer à son amour, le 10 décembre, Edouard VIII signa son abdication.

L’abandon est devenu le récit édifiant des Windsors sur l’inclination privée écrasant le devoir public.

Elizabeth, dix ans, a appris ce qui s’était passé d’un valet de pied: son père Bertie était maintenant roi, connu sous le nom de George VI.

Dans la crèche, Elizabeth raconta à Margaret ce qui s’était passé.

Sa sœur a demandé: “Est-ce que cela signifie que vous devrez être la prochaine reine?”

Elizabeth a répondu: “Oui, un jour.”

Margaret a dit: “Pauvre toi.”

‘PAUVRE TOI’

La première réponse de son père à son état altéré avait été de pleurer sur l’épaule de la reine Mary.

Bien que l’orthophonie ait contourné le pire de son bégaiement, la prise de parole en public lui faisait peur. Il manquait aussi de qualité de star.

En revanche, Elizabeth semblait avoir été dotée de toutes les qualités d’une princesse.

C’était une belle enfant, les cheveux encore tachetés d’or, avec une joie de vivre contagieuse, une dignité innée et, aux yeux de beaucoup, tout le magnétisme qui manquait si manifestement à son père.

Le couronnement de Bertie en tant que George VI – il avait pris le nom de son père pour donner un sentiment de continuité au pays secoué – a eu lieu à l’abbaye de Westminster le 12 mai 1937.

Elizabeth, onze ans, était présente et a noté plus tard comment elle avait entrevu une « brume d’émerveillement » recouvrant les arches et les poutres du toit au moment du couronnement du roi.

Mais elle a également prêté une attention particulière au discours de couronnement de son père à la radio, lorsque le nouveau roi a déclaré à ses sujets : « La plus haute des distinctions est le service des autres.

Elizabeth et Margaret ont entrepris de prendre leur premier train de métro, avec Crawfie à Londres, 1939 1 crédit

Pendant ce temps, la reine Mary s’est lancée dans un projet visant à éduquer la princesse pour son futur rôle avec un programme d’histoire généalogique et dynastique et de lecture de la Bible.

Il y avait également des visites le lundi après-midi de sites historiques tels que la Monnaie royale et le palais de Hampton Court.

Queen Mary a décrit ces expéditions comme des “amusements instructifs”.

La princesse Margaret s’est souvenue que les sœurs étaient restées «absolument épuisées par des heures passées à marcher et à se tenir debout dans les musées et les galeries».

Bien des années plus tard, Elizabeth notera : « Notre grand-mère nous a appris à nous tenir debout. Nous y sommes habitués. »

Leur répit était toujours au Royal Lodge, la retraite privée de Windsor où se passaient le plus de week-ends possible.

Là, l’esprit des vies antérieures de la famille pourrait être ravivé.

Crawfie a écrit : « L’étiquette de la cour a été oubliée et la cérémonie laissée pour compte. Nous étions à nouveau une famille.

Mais au milieu de l’amusement, Elizabeth faisait de son mieux pour apprendre à sa petite sœur comment se comporter dans leurs nouvelles positions.

Crawfie a enregistré les instructions solennelles d’Elizabeth pour les garden-parties : « Si vous voyez quelqu’un avec un drôle de chapeau. . . vous ne devez pas le montrer du doigt et rire.

Entre-temps, le roi avait commencé à discuter des affaires courantes avec sa fille, en particulier de l’imminence croissante de la guerre.

Il a vu cela comme faisant partie de sa formation d’elle en tant qu’héritière.