Comment la victoire du match 5 s’est-elle produite

À l’époque, le 3 points de John Collins avec 8:21 à jouer au troisième quart semblait être un autre seau sans importance pour les Hawks d’Atlanta dans une éruption contre les 76ers de Philadelphie.

Les Hawks étaient menés par 23 après le tir de Collins, et les Sixers, derrière Joel Embiid et Seth Curry, roulaient devant la foule à Philadelphie.

« Personne ne baissait la tête. Personne ne faisait la moue sur le banc », a déclaré le vétéran des Hawks, Lou Williams. « Vous ne pouviez pas dire à partir du langage corporel que nous étions gros pendant la majeure partie de ce match. »

Avec le recul, Collins 3 a marqué le début d’un retour monumental des Hawks et d’un effondrement épique des Sixers.

Atlanta, cinquième tête de série, a effacé un déficit de 26 points et a battu la tête de série Philadelphie 109-106, prenant une avance de 3-2 dans la série en demi-finale de la Conférence Est.

Seau par seau, arrêt par arrêt, les Hawks ont rampé puis sont remontés dans le jeu avant de dépasser et d’étourdir les Sixers et le monde de la NBA.

« Vous économisez, vous économisez », a déclaré Williams, « et avant de savoir que vous avez un jeu. »

Trae Young a marqué 39 points, Collins a contribué 19 points et 11 rebonds, Danilo Gallinari a marqué 16 points et huit rebonds et Williams en a marqué 15.

« Nous avons été bien meilleurs pour conclure des matchs et terminer des matchs, peu importe le score, a déclaré Young.

Atlanta peut clôturer la série lors du match 6 vendredi à domicile (19 h 30 HE, ESPN). Les Hawks n’ont pas atteint les finales de conférence depuis 2015, lorsqu’ils ont été balayés par les Cleveland Cavaliers.

Le vainqueur du match 5 dans une série 2-2 a remporté la série 82 % du temps.

Les Hawks sont devenus les maîtres du retour. Ils tiraient de l’arrière par 18 dans le match 4 et ont gagné. Ils étaient en baisse de 26 dans le match 5 et ont gagné.

« Je n’ai vraiment pas de mots pour décrire ce retour ce soir », a déclaré l’entraîneur des Hawks Nate McMillan.

Avant cette série, les Hawks avaient une fiche de 0-41 au cours des 25 dernières saisons alors qu’ils tiraient de 18 points ou plus.

Ils viennent de revenir de 18 pour gagner dans des matchs consécutifs.

Avis:La NBA doit reconnaître que son calendrier de saison régulière trop ambitieux était une erreur

Carrousel des entraîneurs NBA : Avec six postes vacants, Becky Hammon et Chauncey Billups pourraient obtenir de nouveaux emplois

Les Hawks savent comment faire. Au cours de la saison régulière, Atlanta a mené Orlando 106-90 avec 6:08 à jouer au quatrième quart et a gagné. Ils ont perdu 17 points contre Detroit au quatrième quart et ont gagné.

Atlanta ne cède jamais, trait de caractère admirable qui explique leur position favorable.

« Nous avons commencé à faire des arrêts et avons continué à rester avec ça », a déclaré McMillan. « Nous parlons de nos trois C. Être calme, être clair sur ce que nous devons faire et être connecté aux deux extrémités du sol. Ils ont juste montré leur vrai caractère ce soir.

C’est l’anatomie d’un retour. Il prend des seaux et s’arrête. Répétez jusqu’à ce que nécessaire.

Atlanta a cuisiné et Philadelphie a craché. Au cours des 20 dernières minutes et 21 secondes, les Hawks ont dominé les Sixers 63-34.

« Nous savons que nous avons beaucoup de gars qui peuvent faire des tirs et des 3 et peuvent vraiment lancer notre attaque », a déclaré Young. « Nous pouvons marquer beaucoup de points très rapidement. »

Les Sixers menaient 72-46 avec 8:31 à jouer au troisième quart. Il était tombé à un déficit gérable de 87-69 au début du quatrième trimestre.

« C’est quelque chose que nous nous sommes conditionnés à faire », a déclaré McMillan. « Au quatrième quart-temps, regardez où nous en sommes, faites nos ajustements et essayez de finir fort. Ces gars n’abandonnent tout simplement pas. Ils continuent de se battre.

Pourtant, les Sixers menaient toujours 93-78 avec 8:39 à jouer. Quatre seaux Williams consécutifs pour les Hawks ont fait 100-89. Un autre Collins 3 et Atlanta n’a perdu que 100-92.

C’est alors que Young a pris le relais. Il a marqué ses 13 points au quatrième quart lors de la finale de 4:30. Ses trois lancers francs avec 1:26 à jouer ont donné une avance de 105-104 à Atlanta – sa première avance du match. Deux autres lancers francs de Young avec 8,4 secondes à jouer ont poussé l’avantage à 109-104.

Doc Rivers – il sait une chose ou deux sur les effondrements – les Sixers et leurs fans étaient stupéfaits. À peine 40 minutes plus tôt, il semblait que les Sixers étaient à la porte de la finale de la Conférence Est.

Philadelphie a perdu 37 points et 13 rebonds d’Embiid et un sommet en carrière en séries éliminatoires de 36 points de Curry.

Atlanta a pris ce match autant que Philadelphie l’a donné. Au cours des 20 dernières minutes, les Hawks ont tiré 66,7% sur le terrain, 46,2% sur 3 et ont effectué les neuf lancers francs. Les Sixers étaient respectivement de 33,3%, 27,3% et 61,1%. Young a récolté 21 points en 17 minutes. Williams a marqué ses 15 points en 16 minutes.

« Nous sommes un groupe de gars vraiment confiants qui sont un peu naïfs pour gagner des matchs de basket-ball », a déclaré Williams. « Nous ne manquons jamais de confiance. Quoi qu’il en soit, nous avons toujours l’impression que nous avons l’occasion de sortir et de nous donner une chance de gagner un match de basket. Nous n’avons jamais abandonné. Nous ne nous sommes jamais installés.