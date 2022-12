Comment la victoire du Japon sur l’Espagne a éliminé l’Allemagne de la Coupe du monde

L’Espagne n’avait besoin que d’une victoire ou d’un match nul pour garantir une place en huitièmes de finale. Même une défaite, avec une victoire de l’Allemagne sur le Costa Rica, aurait fait l’affaire.

Il a débuté en hypnotisant à la fois le Japon et la foule avec son contrôle du ballon. Les ouvertures étaient peu nombreuses, car le Japon s’est replié, mais le premier but du match est survenu à la 12e minute lorsque l’attaquant espagnol Álvaro Morata s’est faufilé entre des défenseurs à réaction lente pour devancer le gardien Shuishi Gonda.

De l’autre côté de la ville, l’Allemagne avait également marqué rapidement pour prendre les devants 1-0. Juste comme ça, le monde du football était de retour sur l’axe, l’Allemagne et l’Espagne prêtes à entrer dans la partie à élimination directe du tournoi. Sans retours, le Japon et le Costa Rica seraient éliminés.

L’entraîneur du Japon, Hajime Moriyasu, a fait des ajustements à la mi-temps et a remplacé Kaoru Mitoma et Ritsu Doan, deux décharges d’énergie qui ont changé le jeu avec leur vitesse et leur pression. Soudain, c’était l’Espagne sur ses talons, et quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, Doan envoya un lourd pied gauche devant Unai Simón pour égaliser le score.

Un éclair plus tard, à la 51e minute et alors que le Japon grouillait, un ballon a glissé dans la bouche du but espagnol jusqu’à la ligne de fond à droite de Simón. Au grand soulagement de son équipe, il a semblé sortir du jeu. Mais un Mitoma glissant l’a quand même sauvé, le renvoyant devant Simón dans la direction générale d’Ao Tanaka, qui l’a envoyé dans le but.

L’Espagne pensait que le ballon avait dépassé la ligne de fond, et les rediffusions initiales semblaient s’accorder. Mais, poussé à reconsidérer par l’arbitre assistant vidéo qui surveillait l’action, l’arbitre sur le terrain a jeté un second coup d’œil et a laissé le score se maintenir.

Soudain, le Japon menait, 2-1. Et au nord, quelques minutes plus tard, le Costa Rica a marqué pour égaliser l’Allemagne, puis a encore marqué pour prendre la tête.