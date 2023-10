DENVER — Avant le match de la semaine 8 des Broncos avec les Chiefs de Kansas City, l’entraîneur-chef Sean Payton a décrit le match de Denver comme une chance de voir comment son équipe se compare aux champions en titre du Super Bowl.

“Facture [Parcells] “J’avais l’habitude de toujours dire: ‘Hé, ça vous donne une chance de savoir où vous vous situez'”, a déclaré Payton vendredi. “Je pense que lorsque vous vous levez en classe avec une équipe comme celle-ci, vous le découvrez.”

Et découvrez, les Broncos l’ont fait.

Dans une victoire de 24-9 contre Kansas City (6-2), les Broncos ont démontré leur capacité à jouer une défense exceptionnelle et à contrôler le match en attaque. Ils n’étaient pas parfaits, mais ils étaient plus que suffisants pour mettre fin à une séquence de 16 victoires consécutives et infliger à Patrick Mahomes sa défaite sur la route en première division de sa carrière.

Les Broncos avaient un avantage de cinq points dans le dernier quart-temps, puis ont dominé les Chiefs 10-0 dans les 15 dernières minutes.

“Dans un match de trois heures, il y a cette émotion et cet élan : vous en parlez, vous voulez le conserver quand vous l’avez, puis rebondir rapidement”, a déclaré Payton. “Il y a certaines choses qui se produisent dans le déroulement d’un match. J’ai dit à [the team] avant le match, j’ai dit : « Écoutez, reconnaissez l’équipe contre laquelle vous jouez. Vous n’allez pas gagner ce match dans les deux ou trois premiers quart-temps. Tu vas devoir gagner ce jeu [in the fourth]alors passez à la prochaine pièce.'”

C’est exactement ce que Denver a fait et, ce faisant, a remporté une victoire qui aurait pu faire plus que mettre fin à une séquence de 16 matchs consécutifs contre un rival de division. Les Broncos, avec une victoire sur les Chiefs, ont peut-être aussi changé la trajectoire de leur saison.

“Je pense que cela nous rend croyants”, a déclaré le plaqueur droit Mike McGlinchey. “Je le pense vraiment. Je pense que c’est une victoire qui peut vraiment faire quelque chose de spécial pour une organisation : vaincre les champions en titre, en faire notre deuxième consécutive à domicile. … Cela commence à se mettre en place, et nous” Je dois juste continuer à m’améliorer.”

Les Broncos n’étaient pas parfaits dimanche, mais ils ont offert un aperçu du calibre de football qu’ils sont capables de jouer. La défense de Denver a forcé quatre revirements et l’offensive a commencé 3 sur 4 dans la zone rouge avant de saigner le temps sur la possession finale du match.

“Nous avons établi la norme aujourd’hui en termes de qualité”, a déclaré Wilson. “Il nous reste encore beaucoup de saison. Je vous l’ai dit : c’est un processus, c’est un voyage, mais nous y croyons. Nous croyons en qui nous sommes. Nous croyons aux joueurs que nous avons. Nous croyons au Nous croyons en la détermination et la résilience que nous avons. Nous croyons en cette organisation et en ce que nous pouvons aller et en ce que nous pouvons faire.

Avec une défaite, les Broncos seraient tombés à 2-6 et auraient laissé échapper une autre chance d’accumuler des victoires. Selon Pro Football Reference, depuis la fusion, seules trois équipes ont participé aux séries éliminatoires après avoir commencé 2-6 – et aucune équipe n’a obtenu une place de wild card. À titre de comparaison, trois équipes au cours des cinq dernières années ont obtenu une place de wild-card après avoir débuté 3-5.

Alors que les Broncos se dirigent vers leur congé, une victoire contre les Chiefs donne à Denver une chance de faire un parcours en seconde période et donne un nouvel espoir pour la saison 2023.

“Cela change beaucoup, il y a beaucoup de choses à gagner”, a déclaré le demi de coin Pat Surtain II. “Il nous reste encore beaucoup de jeux de ballon. … [We’ve] Nous avons une bonne place en ce moment, et nous allons juste chercher à nous améliorer. »