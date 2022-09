Comment la victime de Jeffrey Dahmer, Errol Lindsey, s’est réveillée alors que la bête cannibale a percé des trous dans son crâne lors d’une expérience ‘Zombie’ malade

LA ONZIÈME victime de Jeffrey Dahmer a été soumise à une expérience de «zombie» aux mains du tueur tordu qui a percé son crâne et versé de l’acide dans son cerveau.

Errol Lindsey n’avait que 19 ans lorsqu’il a rencontré le meurtrier sadique dans les rues du Wisconsin et a été attiré dans son appartement en avril 1991.

Errol Lindsey était la 11e victime de Dahmer et a été le premier à être soumis à ses expériences de zombies malades Crédit : A&E

Dahmer a finalement été arrêté en 1991 après avoir tué 17 garçons et hommes dans le cadre de sa tuerie diabolique Crédit : AFP

L’adolescent est devenu la première de ses 17 victimes à être expérimentée dans le cadre des fantasmes malades de Dahmer pour transformer les hommes qu’il a rencontrés en ses esclaves zombies.

Alors qu’il était fortement drogué, le tueur en série a percé le crâne d’Errol en versant de l’acide chlorhydrique dans le trou – dans sa tentative malsaine d’avoir un contrôle total sur ses victimes.

Mais l’horrible expérience a soudainement réveillé l’adolescent inconscient avant qu’il ne prononce les mots : “J’ai mal à la tête. Quelle heure est-il ?”

Dahmer l’a drogué davantage pour le maîtriser, avant de l’étrangler et d’écorcher son cadavre avec l’intention de garder sa peau.

Il a ensuite décapité son crâne pour le garder comme trophée malade, mais a été contraint de se débarrasser de sa dépouille lorsque ses tentatives pour préserver sa peau ont échoué lorsqu’elle est devenue «trop effilochée et cassante».

Dahmer a finalement été arrêté en juillet 1991, mais pas avant d’avoir tué quatre autres victimes.

Entre 1978 et 1991, le tueur en série a assassiné 17 adolescents et hommes, dont beaucoup dans son appartement de Milwaukee, dans l’État américain du Wisconsin.

Il découpait la plupart de ses victimes et stockait des parties du corps dans son congélateur comme trophées malades, mangeant même des morceaux de chair pour satisfaire ses pulsions dépravées.

Bien que les crimes du “Milwaukee Cannibal” soient bien documentés, certains des détails de ses horribles crimes sont encore choquants à ce jour.

Dahmer attirait ses victimes – presque toutes issues de minorités ethniques ou de communautés LGBT – dans son appartement, leur proposant souvent de les payer en échange de photographies de nus.

Une fois là-bas, il droguerait leurs boissons avant de commettre ses actes pervers.

Il a dit plus tard au tribunal qu’une fois drogué, il perçait un petit trou dans le crâne de certaines de ses victimes “juste assez pour ouvrir un passage vers le cerveau”.

Dahmer a déclaré qu’il injecterait alors de l’acide chlorhydrique dans leur cerveau pour induire un “état de type zombie”.

En mai 1991, Dahmer a failli se faire prendre après avoir effectué une deuxième fois cette opération maléfique sur sa plus jeune victime, Konerak Sinthasomphone, 14 ans.

Konerak a été soumis à la même horrible torture qu’Errol Lindsay après avoir lui aussi été attiré dans l’appartement du tueur.

Il a été drogué avant que Dahmer ne prenne une perceuse dans son cerveau et n’injecte de l’acide chlorhydrique dilué dans son lobe frontal.

Il a ensuite quitté son appartement pour visiter un bar et acheter plus d’alcool, mais à son retour, le garçon était revenu et avait réussi à s’échapper dans la rue.

Le garçon, à moitié nu, parlait à trois voisins qui, troublés par son état et sa jeune apparence, ont appelé la police.

Selon le Chicago Tribune, l’adolescent était nu, contusionné, saignait et fortement sous l’influence de la drogue lorsqu’il a réussi à s’échapper de l’appartement de Dahmer.

Mais quand les flics sont arrivés, Dahmer les a convaincus que Sinthasomphone était son petit ami et qu’il était juste ivre.

La sœur d’Errol, Rita Isbell, a fait une déclaration de victime émouvante lors du procès de Dhamer – elle a depuis critiqué la série Netflix Crédit : YouTube

Jeffery a parlé de percer des trous dans le crâne de ses victimes droguées et de verser de l’acide chlorhydrique Crédit : Getty

“L’histoire que j’ai utilisée était qu’il était un invité de la maison, un ami qui boit parfois trop et sort nu dans la rue”, a témoigné plus tard Dahmer.

Il a ajouté que les flics n’avaient pas repéré le trou qu’il avait percé dans le crâne du garçon.

Les femmes ont essayé de dire aux policiers d’enquêter et ont souligné que le garçon saignait du rectum, mais les flics leur ont ordonné de se taire.

L’un des officiers, Joseph Gabrish, a remarqué que l’appartement de Dahmer avait une odeur nauséabonde de chair pourrie lorsqu’il a raccompagné le couple mais n’a pas enquêté plus avant.

Après le départ de la police, Dahmer a déclaré avoir fait au garçon une autre injection d’acide dans le cerveau, qui s’est avérée fatale.

“J’ai écouté un battement de coeur juste après que je lui ai injecté et il n’y en avait pas”, a-t-il témoigné devant le tribunal. “Je n’essayais pas de le tuer mais c’est ce qui s’est passé.”

La famille de Sinthasomphone a ensuite poursuivi la ville de Milwaukee et trois policiers, dont deux ont été licenciés pour ce qui s’est passé.

Il est apparu plus tard que Dahmer avait mené une expérience tordue similaire sur Errol Lindsey, 19 ans.

La sœur d’Errol, Rita Isbell, a fait une déclaration de victime chargée d’émotion le jour où Dahmer a été reconnu coupable du meurtre de 16 garçons et hommes et condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité en 1992.

Elle s’est lancée sur le tueur en criant: “Jeffrey enf ** ker, je te déteste … je pourrais te tuer.”

Elle a été retenue par les flics de la salle d’audience tandis que le tueur tordu battait à peine un œil et restait impassible.

Lors d’une récente conversation avec Insider, elle a déclaré: “Mes plans étaient de monter là-haut et de dire ce que ma mère ressentait et ce que cela lui faisait et toutes ces autres choses.

“Mais non, quand je me suis retrouvé devant son visage, c’était un tout nouveau jeu de balle. J’ai reconnu le mal. J’étais face à face avec le mal pur.”

RETOUR DE JEU NETFLIX

L’histoire de l’horrible meurtre d’Errol est présentée dans une nouvelle série Netflix en dix épisodes sur les crimes malsains de Jeffrey Dahmer.

La série a suscité la colère de la famille d’Errol qui a déclaré que Netflix ne les avait jamais approchés avant la diffusion et les avait accusés de “gagner de l’argent avec la tragédie”.

Un épisode raconte la scène déchirante de la salle d’audience où Rita a déchaîné la fureur contre l’assassin de son frère.

Elle a dit à Insider : “Quand j’ai vu une partie de l’émission, ça m’a dérangée, surtout quand je me suis vue – quand j’ai vu mon nom apparaître à l’écran et cette dame dire textuellement exactement ce que j’ai dit.

“Si je ne savais pas mieux, j’aurais pensé que c’était moi. Ses cheveux étaient comme les miens, elle portait les mêmes vêtements. C’est pourquoi j’avais l’impression de tout revivre à nouveau.

“Cela a ramené toutes les émotions que je ressentais à l’époque.

“Je n’ai jamais été contacté à propos de l’émission. J’ai l’impression que Netflix aurait dû demander si cela nous dérangeait ou ce que nous pensions de le faire. Ils ne m’ont rien demandé. Ils l’ont juste fait.”

Dans un tweet, suite à son interview, elle a également ajouté : “Mes cousins ​​se réveillent tous les quelques mois à ce stade avec un tas d’appels et de messages et ils savent qu’il y a une autre émission de Dahmer. C’est cruel.

“… C’est retraumatisant encore et encore et pourquoi?”