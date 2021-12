Comment la variante omicron de Covid-19 affecte les voyages de vacances

Le coronavirus semble vraiment détester les vacances. Au cours de la semaine dernière, la variante omicron, qui représentait moins de 1% des nouveaux cas aux États-Unis début décembre, s’est rapidement propagée à travers le pays pour devenir la souche dominante de Covid-19. Les écoles et les campus universitaires ont soudainement fermé, et les ligues sportives, à savoir la NFL et la NBA, retardent les matchs alors que de plus en plus de joueurs sont positifs. Omicron semble être responsable d’un niveau record de cas de percée parmi les personnes vaccinées, et les choses commencent à ressembler beaucoup au Noël rempli de Covid d’antan.

Pour beaucoup, 2021 était l’année promise où nous pourrions assister en toute sécurité à des réunions en personne sans masque et sans crainte d’infecter nos proches. Omicron a anéanti les espoirs d’une saison des vacances entièrement insouciante. Cela ajoutera une pression supplémentaire sur les hôpitaux déjà en difficulté et pourrait submerger l’offre limitée de travailleurs de la santé du pays, qui souffrent déjà d’épuisement professionnel.

Malgré cela, la plupart des Américains, qu’ils soient complètement vaccinés ou non, n’annuleront probablement ni ne modifieront leurs projets de vacances de fin d’année. Les vacances de Thanksgiving ont vu le nombre de voyages à l’aéroport augmenter, la TSA contrôlant plus de 10 millions de passagers de mercredi à dimanche, et l’industrie du transport aérien s’attend déjà à ce que les voyages de Noël dépassent cela. Les compagnies aériennes ne semblent pas revenir de sitôt aux politiques de l’ère pandémique : les billets ne sont plus facilement remboursables et les avions sont pleins de passagers.

L’année dernière, des États comme New York, le Connecticut et la Californie ont exhorté les voyageurs hors de l’État à se soumettre à une brève période d’auto-quarantaine à leur arrivée, tandis que le CDC a conseillé aux Américains de ne pas voyager du tout. Cependant, les circonstances ont changé depuis décembre dernier : pratiquement personne n’a été vacciné. Cette année, les responsables étatiques et fédéraux ne semblent pas désireux de déclarer une quelconque sorte d’orientation officielle en matière de voyage ou d’imposer des restrictions. Cela laisse les individus et les familles, encore une fois, peser indépendamment les risques et les avantages de se rassembler pour les vacances.

Les Américains – quel que soit leur statut vaccinal – sont toujours autorisés à voler dans leur pays sans fournir ni preuve de vaccination ni test Covid-19 négatif avant l’embarquement. Ce qui est particulièrement préoccupant, c’est que la variante delta continue d’augmenter dans tout le pays et que le taux d’hospitalisations, en particulier dans des régions comme le Midwest et le Nord-Est, est en augmentation constante. Cependant, certains épidémiologistes et responsables de la santé publique ne pensent pas que les Américains vaccinés devraient abandonner leurs plans de fin d’année, mais plutôt adopter des stratégies d’atténuation des risques, comme des tests fréquents ou la limitation des interactions sociales avant un grand rassemblement.

« Je pense qu’il y a vraiment un calcul risque-bénéfice qui doit être fait, et je pense que ce sera un choix individuel et familial », a récemment déclaré David Dowdy, épidémiologiste à Johns Hopkins, à Sigal Samuel de Vox. « Assurez-vous que tous ceux qui seront présents à un rassemblement donné se sentent à l’aise avec la présence d’un petit enfant (et donc non vacciné). La seule chose que vous ne voulez pas faire, c’est mettre les autres membres de votre famille mal à l’aise.

Dans un éditorial pour le Washington Post, la médecin Leana Wen a fait écho à la ligne de pensée de Dowdy et a fait valoir que restreindre les activités de vacances n’est pas nécessaire et « ne servirait qu’à décourager la vaccination ». Wen, mère de deux enfants trop jeunes pour être vaccinés, estime « qu’il n’est pas irresponsable que les autres fassent des choix différents alors que la réalité de l’impact de Covid-19 sur eux est désormais très différente de [hers]. «

Les personnes qui s’occupent d’enfants non vaccinés et d’Américains immunodéprimés ou âgés sont, bien sûr, dans un bateau de prise de décision distinct de celui des adultes en bonne santé et vaccinés. Même alors, certaines familles prennent la décision de dernière minute de modifier – ou dans certains cas, d’annuler carrément – des plans jusqu’à ce que l’on en sache plus sur omicron.

Tanya Dua s’attendait à retrouver ses parents, qui prenaient l’avion de New Delhi à New York, après deux ans. Mais avec plus de 42 000 New-Yorkais testés positifs la semaine dernière, Dua voulait que son père et sa mère, qui ont respectivement reçu les vaccins AstraZeneca et Covaxin disponibles en Inde, restent sur place et ne risquent pas un vol international de 15 heures.

« C’était une décision difficile », a déclaré Dua. «Je suis au milieu de certaines affaires d’immigration, donc je ne peux pas quitter le pays, mais si j’avais pu voyager, j’aurais pris l’avion pour eux. L’Inde ne parle même pas de boosters en ce moment, et je ne voulais pas que mes parents mettent leur santé en danger.

Dix jours avant Noël, Marlo, une résidente de Rhode Island dont le nom de famille est caché pour protéger sa vie privée, a envoyé un e-mail aux membres de la famille détaillant un plan de test préalable au rassemblement, même s’ils sont tous vaccinés avec des rappels. Marlo, qui s’est décrite en plaisantant comme «la casse-fouet de la famille», s’est inquiétée du manque d’utilisation de masques par ses proches dans les espaces intérieurs, comme les restaurants et les bars.

« Je veux juste nous faire traverser cette pandémie sans attraper le virus et, Dieu nous en préserve, long Covid », a-t-elle déclaré via des messages directs sur Twitter. « Et comme nous n’en savons pas encore assez sur omicron, et comme il y a tellement de cas révolutionnaires, et comme mes beaux-parents ont 70 ans, je ne prends aucun risque. »

Le plan est de fournir à chacun un kit de test rapide à domicile de CVS avant les vacances afin qu’ils puissent se tamponner le matin de la veille de Noël avant de se retrouver chez elle le soir. « Si cela ne tenait qu’à moi, toute la célébration serait à l’extérieur, mais il semble que je vais perdre cette bataille », a-t-elle ajouté.

Cependant, les tests à domicile ne sont pas si faciles à trouver et ils coûtent environ 25 $ pour un pack de deux. Rebecca Heilweil de Recode a signalé que les tests antigéniques rapides sont en rupture de stock dans de nombreuses pharmacies à l’échelle nationale et que les files d’attente pour les tests PCR dans des villes comme New York, San Francisco et Chicago s’étendent facilement autour du bloc : « Le problème va probablement empirer à mesure que plus de personnes voyager pour les vacances et alimenter de nouvelles épidémies, bien avant que de nouvelles fournitures de tests du gouvernement fédéral ne soient prévues. »

Le 21 décembre, l’administration Biden a annoncé son intention d’étendre les sites de test Covid-19 à travers le pays et d’envoyer aux Américains des kits de test à domicile gratuits au cours de la nouvelle année. Ces initiatives fédérales, cependant, pourraient arriver trop tard : Noël et le Nouvel An peuvent facilement se transformer en vacances superspreader s’il n’y a pas assez de ressources de test.

Pourtant, certaines personnes n’envisageaient pas d’apporter des modifications importantes à leur horaire de vacances à moins que le pire des cas ne se produise : attraper Covid-19. Lauren, dont le nom de famille n’est pas divulgué pour protéger sa vie privée, s’est envolée de New York cette semaine pour rejoindre sa famille en Floride et était catégorique sur le fait de ne pas annuler son vol à moins qu’elle ne soit testée positive.

« Je ne sortais pas cette semaine-là quand tout le monde a eu Covid, donc je n’étais pas trop inquiète », a-t-elle déclaré. « Bien sûr, j’ai été testé, mais je pense – et ma famille est d’accord – que ce serait une réaction excessive si j’annulais mon voyage. Bien sûr, la Floride n’est pas l’endroit le plus sûr au monde, mais nous sommes vaccinés. Nous restons seuls et portons des masques à l’intérieur, donc mes parents n’ont eu aucun problème à ce que je rentre à la maison. »

Demander un remboursement ou un bon auprès des compagnies aériennes aurait également été un cauchemar logistique, a ajouté Lauren. Elle avait un billet économique de base sur American Airlines, qui, selon son site Web, n’est ni remboursable ni modifiable pour les tarifs achetés après le 1er avril 2021. Les compagnies aériennes ne rétabliront probablement pas leurs premières politiques de voyage en cas de pandémie, que ce soit pour distanciation sociale ou changement de réservation flexible. Cela signifie que la plupart des passagers en classe économique perdront de l’argent, même s’ils décident de ne pas prendre l’avion pour des raisons de santé. Et le marché de la location de voitures n’a pas été facile à naviguer pour les voyageurs qui souhaitent se rendre à leur destination en voiture plutôt que de prendre l’avion. Les voitures de location sont toujours très demandées, avec des véhicules à des prix absurdement élevés, même dans les petites villes.

Pour les familles vaccinées, les réunions de vacances de cette année devraient être moins stressantes que la précédente, mais il y a toujours un malaise quant à la façon dont tout le monde – quel que soit le statut de vaccination – doit jouer à « Choisissez votre propre aventure pandémique ». Le Covid-19 n’est pas terminé, mais les Américains sont fatigués et leur vigilance diminue. Il n’y a pas de décision simple, et le choix de modifier ou de conserver les projets de vacances peut varier en fonction de la tolérance globale d’une personne au risque.