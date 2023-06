Comment la vapeur électrifiée pourrait réduire les émissions de carbone de la bière

« Pour décarboniser l’industrie, nous devons décarboner la chaleur », déclare Addison Stark, directeur général et cofondateur de la startup.

En effet, la production de chaleur de l’industrie pourrait représenter environ 10 % de la pollution mondiale par le dioxyde de carbone. Le secteur dépend fortement de la vapeur pour transférer la chaleur, stériliser l’équipement et les marchandises et séparer les produits chimiques. À l’échelle mondiale, la pratique pourrait générer plus de 2 milliards de tonnes de pollution par le dioxyde de carbone par an, selon une analyse antérieure de Stark et d’un collègue.

New Belgium Brewing, mieux connue pour produire de la bière Fat Tire, utilise de grandes quantités de vapeur pour ajuster les températures dans ses bouilloires à ébullition, aidant à extraire les saveurs du houblon et des céréales à des moments cruciaux du processus de fabrication de la bière.

Les chaudières électriques qui peuvent puiser de l’énergie principalement à partir d’énergies renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne existent et sont déjà utilisées dans l’industrie manufacturière. Mais ils reposent généralement sur un chauffage résistif, qui produit de la chaleur en faisant passer un courant électrique à travers un matériau conducteur, ou l’eau dans la chaudière. Cela consomme beaucoup d’électricité et fait grimper les coûts, ce qui a empêché ces appareils de s’emparer d’une grande part de marché à ce jour, explique Stark, auparavant membre et directeur par intérim de l’ARPA-E, la branche de recherche avancée du département américain de l’énergie.

Au lieu de cela, AtmosZero s’appuie sur la technologie des pompes à chaleur, qui utilise l’électricité pour faire circuler des réfrigérants à bas point d’ébullition dans une boucle fermée. L’appareil puise la chaleur de l’air ambiant, utilise un compresseur pour augmenter la température du réfrigérant suffisamment pour faire bouillir l’eau, puis transfère cette énergie thermique à travers un échangeur de chaleur dans un récipient qui produit de la vapeur.

Les pompes à chaleur peuvent être beaucoup plus efficaces que les produits qui reposent sur le chauffage résistif car, comme Casey Crownhart de MIT Technology Review l’a expliqué dans un explicatif précédent, la majeure partie de l’électricité est utilisée pour recueillir la chaleur et la déplacer, plutôt que de la produire directement.

Stark dit qu’une version commerciale de l’appareil de la société pourrait être jusqu’à deux fois plus efficace que les chaudières résistives.

La société en est actuellement aux dernières étapes du développement et de l’évaluation de son premier prototype à la Colorado State University. Le cofondateur de Stark est Todd Bandhauer, professeur agrégé de génie mécanique à l’école.