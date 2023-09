Comment la vaccination contre le COVID-19 a amélioré les journées de travail des infirmières

Une routine de travail impliquant une exposition quotidienne au COVID-19 ne peut être qualifiée que de stressante. L’inquiétude pour les patients et les collègues malades, la peur de contracter le virus et d’infecter ses proches ont rendu la vie professionnelle extrêmement difficile pour tous ceux qui travaillent en première ligne des soins de santé. Ci-dessous, trois infirmières expliquent comment la vaccination contre la COVID-19 a fait une différence dans leur travail.

(Getty Images)

En tant qu’infirmière en prévention des infections dans un établissement de soins de longue durée, Roukeya Agbere-Koumai était bien consciente du potentiel de propagation du COVID-19 dans un établissement comme une traînée de poudre. Elle a été plus que soulagée de cette opportunité de vaccination précoce pour les résidents et le personnel de The Reservoir, un établissement de soins infirmiers qualifié affilié à Genesis Healthcare à West Hartford, Connecticut.

À la mi-décembre 2020, le Reservoir est devenu le premier établissement de soins de longue durée du Connecticut à recevoir le vaccin COVID-19 dans le cadre de programmes sur place administrés par les équipes de CVS Pharmacy.

« J’ai reçu mon deuxième vaccin Pfizer le 29 janvier », dit-elle. « Dans l’ensemble, cela m’a permis de me sentir vraiment en confiance et en sécurité sur mon lieu de travail à long terme, là où nous sommes les plus touchés par cette pandémie. C’est connaître mon risque de contracter potentiellement le virus, le risque de tomber gravement malade et le risque de moi qui risque de le transmettre à mes résidents sont tous réduits. J’ai donc l’impression d’être dans une petite bulle sûre là où je suis au travail.

Avant que le vaccin ne soit disponible, Agbere-Koumai était extrêmement vigilante quant à la protection de ses proches à la maison. Avant de franchir la porte, « j’enlevais mes chaussures, je les aspergeais de Lysol et je les laissais dans la voiture », dit-elle. « J’avais des chaussures spéciales pour la maison. C’était directement au sous-sol, j’enlevais l’uniforme – c’était juste de la peur et de la paranoïa. »

Maintenant, dit-elle, « Après avoir reçu le vaccin, cette peur est réduite. Je continue de me laver les mains, de désinfecter et de désinfecter mes gadgets de travail. Je prends toujours des précautions au travail et à la maison, mais j’ai l’impression que je n’ai pas si peur. plus. »

Les résidents de The Reservoir ont également exprimé leur joie et leur soulagement. « Quand ils ont appris que nous allions organiser des cliniques de vaccination dans l’établissement, ils étaient ravis de les avoir », a déclaré Agbere-Koumai. « Ils attendaient ce jour particulier depuis un moment. Les membres de leur famille étaient également de la partie, avec d’excellents pourcentages d’acceptation (du vaccin) parmi les résidents et les membres de la famille. Ils étaient heureux. »

La réaction générale a été : « Il y a de la lumière au bout du tunnel », dit-elle. « Alors la peur de ce qui pourrait arriver (est devenue) ‘OK, je vais bien. Nous pouvons nous en sortir.' »

Les familles bénéficient désormais d’un assouplissement des restrictions dans les établissements rendu possible par la vaccination contre la COVID-19. « Nous organisons des visites aux fenêtres, des visites à l’extérieur et des visites compatissantes », note-t-elle. « Cela a donc allégé le fardeau de ne pas voir les membres de la famille pendant une longue période. » De nombreux établissements de soins de longue durée ont autorisé des visites de compassion à des résidents spécifiques pendant la pandémie sur une base limitée, un seul visiteur étant une exception aux restrictions de visite.

En tant que préventrice des infections dans le bâtiment, Agbere-Koumai utilise sa plateforme professionnelle pour promouvoir la vaccination. « J’encourage et utilise mon expérience pour sensibiliser mes collègues – et amis – qui hésitent à se faire vacciner. Et, sachant que j’ai reçu le vaccin, je peux alors me montrer en exemple à mes collègues et expliquer les séquelles, afin qu’ils puissent se considérer comme quelqu’un qui l’a reçu – et qui vit, respire et va bien.

Les montagnes russes se terminent

Les unités de soins intensifs des hôpitaux ont accueilli les patients les plus malades du COVID-19, dont beaucoup étaient sous respirateur pour recevoir une assistance respiratoire pour leurs poumons compromis.

« Travailler avec des patients et des familles touchés par le COVID-19 et les atrocités qui y sont associées a été pour moi un véritable voyage en montagnes russes », déclare Amita Avadhani, infirmière praticienne à l’unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire Saint Peter et professeure agrégée à la Rutgers School of Soins infirmiers dans le New Jersey. « Je souffre du mal des transports et je ne peux pas vraiment faire de montagnes russes, pour mettre les choses en perspective. »

En tant qu’infirmière praticienne en soins intensifs, « les conséquences émotionnelles et physiques causées par la COVID-19 l’année dernière n’étaient pas quelque chose que j’avais imaginé au cours de mes près de 34 années de carrière d’infirmière », explique Avadhani. « Pendant la pandémie, j’ai vu de nombreuses personnes jeunes et en bonne santé sans problèmes médicaux ne pas s’en sortir après avoir contracté le COVID-19. Les effets secondaires du vaccin valent mieux que le risque de contracter le virus. »

Les membres du corps professoral de Rutgers qui voient des patients ont été parmi les premiers du New Jersey à devenir éligibles au déploiement du vaccin dans l’État. Lorsque l’occasion s’est présentée, Avadhani était impatient de participer. «J’étais ravie de recevoir le vaccin», dit-elle. « La première fois, j’ai eu des vertiges pendant quelques minutes, puis j’ai eu mal au bras et des démangeaisons aux yeux. Avec la deuxième dose, j’ai eu des symptômes similaires, accompagnés de fièvre, de frissons et de fatigue. »

Le 2 février, deux semaines après avoir reçu les deux doses du vaccin Moderna, Avadhani était complètement vacciné. « Même si j’ai eu une légère réponse immunitaire après mes doses de vaccin, j’étais très heureuse de dire que j’ai pris les mesures nécessaires pour me protéger, protéger mes proches et, surtout, mes patients », dit-elle.

À ce stade, dit Avadhani, les journées de travail sont meilleures parce que le virus a été mieux contrôlé. « Nous constatons également des cas moins graves de COVID-19 chez les patients vaccinés, en raison de l’effet protecteur du vaccin », note-t-elle.

« Cela me donne également l’impression qu’il y a de la lumière au bout de ce tunnel très tortueux », ajoute Avadhani. « À l’hôpital, nous portons toujours des masques, des écrans faciaux et nous lavons les mains comme recommandé – mais il y a de l’espoir que la normalité revienne à un moment donné. »

Pour Avadhani, il est important de « suivre la science » qui soutient la sécurité et l’efficacité de la vaccination. « Le vaccin contre la COVID-19 nous a donné de l’espoir », dit-elle. « Maintenant, après quelques mois de vaccination en toute sécurité, je peux dire que cela nous a également donné confiance en notre capacité à faire confiance à la science et à sa capacité à vaincre ce virus. »

Garder à l’esprit les personnes non vaccinées

La nation Navajo a été durement touchée par la pandémie de COVID-19. Le 8 janvier, Lisa Bartleson, infirmière bénévole de crise pour le projet HOPE, a reçu sa deuxième dose du vaccin Pfizer au Northern Navajo Medical Center à Shiprock, au Nouveau-Mexique, où elle a passé six semaines l’hiver dernier.

Bartleson était à la fois enthousiaste et reconnaissante de recevoir le vaccin dans son rôle de bénévole à l’hôpital, où elle travaillait au sein de l’équipe de saturation en oxygène, surveillant les niveaux d’oxygène de chaque patient du service COVID-19, parmi de nombreuses autres responsabilités.

Bien que Bartleson ait ressenti certains effets secondaires du vaccin COVID-19, elle a pu les gérer. « Environ quatre heures après ma première injection, je suis devenue très fatiguée et j’ai développé un mal de tête, même si cela aurait pu être une coïncidence », dit-elle. « Je me suis couché tôt ce soir-là et je me suis réveillé le lendemain matin en me sentant bien, à l’exception d’un bras douloureux là où j’avais reçu le vaccin – j’avais l’impression de soulever des poids. »

Bartleson a reçu sa deuxième dose de vaccin le matin après la fin de son déploiement au centre médical Navajo. Elle est rentrée chez elle à Ketchum, dans l’Iowa, malgré une légère fièvre plus tard dans la journée. Une fois de plus, elle a pu se débarrasser des effets secondaires autres que « un bras légèrement douloureux » tout en profitant d’un rare jour de congé.

Ensuite, elle a commencé à faire du bénévolat dans l’Idaho et l’Utah, administrant des vaccinations contre le COVID-19 par le biais de différentes organisations : Medical Reserve Corps of Idaho et Team Rubicon dans l’Utah.

Pour Bartleson, recevoir le vaccin n’a pas vraiment changé la façon dont elle exerce son travail. « Je prends toujours les mêmes précautions », assure-t-elle. « En partie par solidarité avec ceux qui sont encore vulnérables au virus et en partie parce qu’il y a encore beaucoup à apprendre sur le COVID-19. » De plus, dit-elle : « Je porte toujours un masque partout en public et je continue de pratiquer une bonne hygiène des mains. J’évite également toujours les zones très fréquentées. »