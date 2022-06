Comment la Turquie d’Erdogan est devenue le joker de l’OTAN

Le président finlandais Sauli Niinistö a déclaré qu’Ankara avait accepté de soutenir les candidatures à l’adhésion de son pays et de la Suède, supprimant ainsi un obstacle majeur à l’adhésion des deux pays à l’alliance.

La Turquie est devenue un casse-tête pour l’OTAN. Mais les événements géopolitiques récents ont montré que c’en est un que l’alliance devra tolérer. Les experts disent qu’Erdogan le sait bien et a utilisé la place de son pays dans le groupement pour servir ses intérêts nationaux.

Dans une guerre européenne qui est essentiellement devenue un conflit entre le Kremlin et l’OTAN, la Turquie s’est positionnée comme une partie neutre, choisissant de ne pas se joindre à ses alliés pour sanctionner la Russie tout en proposant de servir de médiateur entre les parties belligérantes. Il a soutenu l’Ukraine dans la guerre mais a pris soin de ne pas contrarier Moscou.

Les experts disent que la Turquie est aujourd’hui plus précieuse que jamais pour l’OTAN. Le pays se situe sur le flanc sud-est de l’alliance, un tampon clé entre la Russie et l’Occident. Il maintient la deuxième plus grande armée de l’alliance après les États-Unis et borde une bande de nations du Moyen-Orient avec une histoire d’instabilité politique et où les États occidentaux ont des intérêts majeurs.

Ankara, cependant, n’a pas toujours été une épine dans le pied de l’alliance.

La Turquie a rejoint l’OTAN en 1952, trois ans après sa formation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et considère l’alliance comme “la pierre angulaire” de sa politique de défense et de sécurité. Mais les analystes et les historiens affirment que si la Turquie a historiquement servi les intérêts stratégiques du groupe, elle est devenue davantage une force perturbatrice sous le règne d’Erdogan.

Erdogan a été Premier ministre de 2003 à 2014 et président depuis 2014.

“Pendant la guerre froide, la Turquie [was] bien intégré dans les infrastructures de sécurité occidentales”, a déclaré Oya Dursun-Ozkanca, professeur de sciences politiques au Elizabethtown College en Pennsylvanie et auteur de “Turkey-West Relations: The Politics of Intra-Alliance Opposition”, ajoutant que le pays avait été un ” assez fiable” allié occidental depuis plus d’un demi-siècle.

La fréquence et l’intensité des désaccords entre la Turquie et les alliés de l’OTAN ont cependant augmenté au fil du temps alors qu’Ankara adopte des positions de politique étrangère proactives et anti-occidentales, a-t-elle déclaré.

Erdogan est en désaccord avec les alliés de l’OTAN sur un certain nombre de questions, notamment la Syrie et la Libye, et a utilisé la position stratégique de son pays pour arracher des concessions à ses voisins européens en menaçant d’ouvrir les vannes aux réfugiés des zones de conflit voisines.

En 2009, la Turquie s’est opposée à la nomination du Danois Anders Fogh Rasmussen à la tête de l’OTAN jusqu’à ce que le président américain Barack Obama ait promis que l’un des adjoints de Rasmussen serait un Turc. La Turquie avait fait valoir que le traitement par Rasmussen des offenses au prophète Mahomet dans un journal danois en 2006 était problématique.

Dans sa décision peut-être la plus audacieuse et la plus controversée, la Turquie a acheté en 2019 le système de défense antimissile russe S-400, remettant en question une alliance de plusieurs décennies avec les États-Unis et l’OTAN. Les missiles S-400 ont été conçus pour abattre les avions de l’OTAN.

Sinan Ulgen, ancien diplomate turc et président du groupe de réflexion EDAM basé à Istanbul, a déclaré que la “prise de décision hyper-centralisée” d’Erdogan et son attitude “combattante, plus agressive, [and] un style de leadership « moins axé sur le consensus » a causé des difficultés à l’OTAN.

“Cela reflète également l’imprévisibilité accrue de la politique étrangère turque”, a-t-il déclaré.

Mais les experts disent qu’il est naturel qu’un membre d’une alliance accorde la priorité aux intérêts nationaux là où il le peut. Le problème se pose lorsque ces intérêts divergent de l’agenda de l’OTAN.

“Les Turcs compliquent la prise de décision par consensus de l’OTAN parce qu’ils refusent de suivre le courant jusqu’à ce que les intérêts nationaux soient satisfaits”, a déclaré Rich Outzen, chercheur principal au Conseil de l’Atlantique à Washington, DC et ancien officier militaire américain et fonctionnaire du département d’État. .

“Ce n’est pas un mauvais comportement d’alliance; c’est un comportement d’alliance typique pour les États qui ont le poids pour réussir”, a-t-il ajouté.

Alors que la Turquie comprend sa valeur pour l’OTAN, elle voit également son propre avantage dans son adhésion, disent les analystes. Ankara s’est adressé plus d’une fois à l’OTAN pour un soutien stratégique à la sécurité, a déclaré Ulgen. “C’est une relation sécuritaire et politique qui est mutuellement bénéfique.

“En fin de compte, la Turquie et l’OTAN ont besoin l’une de l’autre”, a-t-il déclaré, utilisant le nouveau nom du pays.

L’Iran postule pour rejoindre le groupe BRICS des pays émergents

L’Iran a déposé une demande pour devenir membre du groupe d’économies émergentes connu sous le nom de BRICS, a déclaré lundi un responsable iranien. L’adhésion au groupe BRICS, qui comprend le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, “se traduirait par des valeurs ajoutées pour les deux parties”, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Arrière plan: La Russie pousse depuis longtemps à forger des liens plus étroits avec l’Asie, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient, mais elle a récemment intensifié ses efforts pour surmonter les sanctions imposées par l’Europe, les États-Unis et d’autres pays suite à son invasion de l’Ukraine.

Pourquoi est-ce important: La Russie a présenté ces demandes comme la preuve que l’Occident n’avait pas réussi à isoler Moscou après l’invasion de l’Ukraine. “Alors que la Maison Blanche réfléchissait à quoi d’autre désactiver dans le monde, interdire ou gâcher, l’Argentine et l’Iran ont demandé à rejoindre les BRICS”, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Les BRICS représentent plus de 40 % de la population mondiale et environ 26 % de l’économie mondiale.

Une blogueuse égyptienne emprisonnée entre dans une zone dangereuse en grève de la faim – mère

La mère de l’activiste égypto-britannique emprisonné Alaa Abd el-Fattah dit craindre une détérioration rapide de la santé de son fils après près de 90 jours de grève de la faim, malgré certaines améliorations de ses conditions de détention. Abd el-Fattah, un blogueur de 40 ans qui s’est fait connaître avec le soulèvement égyptien de 2011, est devenu trop faible pour faire sa propre lessive ou grimper pour regarder par une fenêtre en hauteur dans sa cellule, a déclaré sa mère Laila Soueif.

Arrière plan: Abd el-Fattah a été condamné à cinq ans en décembre pour avoir diffusé de fausses nouvelles pour avoir partagé un message sur les réseaux sociaux concernant la mort d’un prisonnier, et avait déjà été emprisonné pour avoir manifesté sans autorisation. Il a commencé la grève le 2 avril contre sa détention et les violations présumées de la loi en prison.

Pourquoi est-ce important: Sa cause a attiré l’attention en Grande-Bretagne après avoir obtenu la nationalité britannique l’année dernière, dans le cadre de la campagne de la famille pour obtenir sa libération. Le centre de presse d’État égyptien n’a pas répondu à une demande de commentaire. Le 9 juin, le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il disposait de clips prouvant qu’Abd el-Fattah n’était pas en grève de la faim, bien qu’il n’ait pas publié de séquences.

L’ONU estime que 1,5% de la population syrienne a été tuée pendant la guerre

Le bureau des droits de l’homme des Nations unies a déclaré mardi qu’environ 1,5 % de la population syrienne d’avant-guerre, soit 306 887 civils, avaient été tués entre 2011 et 2021 en raison du conflit. Le nombre est l’estimation la plus élevée de l’ONU à ce jour.

Arrière plan: La Syrie a sombré dans une guerre civile après que des manifestations contre le président Bachar al-Assad et son régime ont éclaté en mars 2011. Le conflit a attiré plusieurs puissances mondiales et laissé le pays en ruines, avec des milliers de civils tués et des millions de déplacés. Le rapport estime également qu’« en moyenne, chaque jour, au cours des 10 dernières années, 83 civils ont subi des morts violentes en raison du conflit ».

Pourquoi est-ce important: Alors que le conflit est gelé depuis des années alors qu’Assad a repris le contrôle de la majeure partie de la Syrie, la crise humanitaire s’est poursuivie. Le rapport note également que l’estimation record ne représente qu’une partie des décès et que l’analyse donne “une idée plus claire de la gravité et de l’ampleur du conflit”.

Longtemps considérées comme faisant partie intégrante de l’histoire moderne du Caire et comme une marque du paysage artistique de la capitale, certaines des péniches du Nil sont confrontées à un destin similaire à la plupart des autres caractéristiques célèbres de la ville : leur déménagement au nom de la modernisation.

Des dizaines de structures flottantes bordent le fleuve principal de la capitale égyptienne. Certains abritent des résidents, tandis que d’autres sont des boîtes de nuit, des restaurants ou des cafés où les artistes, écrivains et universitaires de la ville sont connus pour se rassembler.

Certaines des péniches ont jusqu’à 100 ans, a déclaré Ahdaf Souef, célèbre romancière égyptienne et propriétaire d’une péniche qui, selon elle, a été condamnée à être retirée par l’État. Beaucoup de ces navires ont également été présentés dans des films égyptiens acclamés, dont le film de 1971 “Chitchat on the Nile”.

Les campagnes sur les réseaux sociaux ont balayé plusieurs plateformes, avec le hashtag #SaveCairoHouseboats en vogue sur Twitter dans le pays après le début des premiers déménagements il y a deux semaines.

“C’est ma maison”, a déclaré Ahdaf Souef, s’exprimant dans un vidéo publiée sur Twitter “D’autres sont nés sur ces hangars à bateaux, ils ne connaissent rien d’autre.”

Le pays d’Afrique du Nord a connu un énorme boom de la construction, soutenu par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi.

Mais les militants et les habitants ont critiqué la frénésie de construction, affirmant que le patrimoine et le caractère de la ville se perdent au nom de la modernisation.

Les autorités disent que chaque acte de suppression est soigneusement étudié et évalué pour s’assurer que les sites historiques restent intacts.

Dans un talk-show avec l’animateur égyptien Amr Adeeb, chef du département de la protection du Nil dans le Grand Caire, Ayman Anwar, a déclaré que les ordres de retrait de certaines péniches avaient commencé en 2020 et qu’un avis avait été donné à ceux qui y vivaient.

Anwar a également noté que les bateaux classés comme “historiques” par l’État ou ceux qui servent à des fins touristiques ne seront pas retirés. La plupart des péniches marquées pour l’enlèvement sont usées et doivent être enlevées pour des raisons de sécurité, a-t-il ajouté.

Trois péniches ont été retirées depuis le 18 juin et 15 autres doivent être retirées d’ici le 28 juin, a déclaré Anwar.

Par Nadeen Ebrahim

561 milliards de dollars

La valeur des exportations de pétrole par les 13 membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en 2021, en hausse de 77% par rapport à 2020, a montré le Bulletin statistique annuel de l’OPEP publié mardi.

