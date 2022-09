QUATRE cents ans après le couronnement du dernier roi Charles, nous avons un nouveau monarque portant le même nom.

Le précédent Charles était un homme à femmes qui avait 13 enfants illégitimes et dont le repas préféré était des œufs brouillés assaisonnés de vomi de baleine.

Roi Charles I: Parlement dissous parce que les députés ont défié ses demandes d’argent Crédit : Getty – Contributeur

Roi Charles II : le fils de Charles Ier a été surnommé Merry Monarch en raison de son alcoolisme et de sa féminisation, mais a mené le pays à travers la peste et le grand incendie de Londres Crédit : Bridgeman Images

Roi Charles III : Notre nouveau roi recevra la couronne, l’orbe et le sceptre de Charles II lors de son couronnement et portera son propre nom – malgré les scandales de ses ancêtres Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Avant lui, il y avait Charles Ier, exécuté en 1649 pour haute trahison, pour faire place à une république éphémère sous Oliver Cromwell.

Et il y eut même une tentative d’installer un Charles III, jusqu’à ce que la prétendante au trône Bonnie Prince Charlie soit vaincue à la bataille de Culloden en 1746.

Sur la base de la tristesse et du scandale qui s’accrochaient à ses homonymes royaux, il n’était en aucun cas certain que le fils de la reine se nommerait roi Charles lorsqu’il accéderait au trône.

Alors que sa mère a choisi son nom chrétien comme titre régnant, la famille royale à travers l’histoire s’est donnée de nouveaux noms pour gouverner.

Quatre des six derniers monarques ont changé de nom, dont le père de la reine, connu sous le nom de prince Albert avant de prendre le nom de roi George VI, et la reine Victoria, qui a perdu son nom chrétien d’Alexandrina.

Il a déjà été rapporté que le prince de Galles prévoyait de rejeter le titre de Charles III, en raison de son association avec certaines des périodes les plus sanglantes de l’histoire.

Deux amis de confiance ont déclaré au Times en 2005 qu’il préférait devenir George VII, en hommage à son grand-père bien-aimé. L’un d’eux a déclaré: “Le nom de Charles est teinté de tant de tristesse.”

Mais jeudi, il a été révélé que Charles adopterait son propre nom comme son titre régnant – tout comme sa mère l’a fait.

En accédant au trône à l’âge de 24 ans, la jeune Elizabeth a été interrogée par son secrétaire privé Martin Charteris sur le nom qu’elle utiliserait en tant que monarque.

Elle a répondu: “Le mien, bien sûr.”

Elle savait qu’elle serait comparée à Elizabeth I, mais elle n’était pas intimidée par la perspective d’inaugurer une autre ère élisabéthaine.

C’est tout à fait par accident qu’elle l’a fait, car lorsque ses parents l’ont nommée, ils n’avaient aucune idée qu’elle serait propulsée dans la ligne de succession par l’abdication de son oncle.

Charles faisant de même était un choix risqué, étant donné que Charles Ier a été décapité après un régime tyrannique. On ne sait pas pourquoi la reine et le prince Philip ont choisi de donner à leur premier-né le nom d’un roi dont le règne désastreux a failli mettre fin à la monarchie.

Au moment de la naissance de Charles en 1948, on disait que le couple aimait juste le nom.

Le premier roi Charles n’est devenu souverain que par un coup du sort, lorsque son frère aîné, le prince Henry, est décédé de la typhoïde à l’âge de 18 ans.

Charles avait 11 ans, maladif et timide avec un bégaiement.

Mais il essaya obstinément de se transformer en quelqu’un digne de suivre son père James I, qui, en tant que James VI d’Écosse, avait hérité de la couronne anglaise de sa cousine Elizabeth I.

Le prince a essayé de guérir son bégaiement en parlant avec des cailloux dans la bouche et est allé faire du jogging tous les matins à St James’s Park pour se remettre en forme.

Mais après être devenu roi en 1625, à l’âge de 24 ans, il a exaspéré le Parlement et le peuple en exigeant d’énormes sommes d’argent, qu’il a fait des folies sur les œuvres d’art les plus chères qu’il pouvait trouver.

Fatigué de se battre avec les députés, Charles dissout le Parlement en 1629 et gouverne seul, se rendant encore plus impopulaire en introduisant de lourdes taxes.

Il a permis à contrecœur aux députés de siéger à nouveau en 1642, mais cela ne s’est pas bien passé et cette fois, le roi a déclaré la guerre au Parlement.

Charles a été capturé pendant la guerre civile qui a suivi, jugé pour trahison et décapité en janvier 1649.

Son fils aîné Charles avait 18 ans et avait fui l’Angleterre, mais il revient maintenant à la tête d’une armée pour tenter de reconquérir sa couronne.

Mais il fut vaincu par les forces parlementaires d’Oliver Cromwell à Worcester en 1651.

Charles a ensuite passé six semaines en fuite, déguisé en serviteur – à un moment donné, il n’a échappé à la capture qu’en se cachant dans un arbre. Il a fini par s’échapper en Europe, mais dans une tournure surprise des années plus tard, il a été invité à reprendre la couronne lorsque la république anglaise s’est effondrée à la suite de la mort de Cromwell. Il n’avait qu’à promettre de coopérer avec le Parlement.

Charles II retourna en Angleterre en mai 1660 et des feux de joie furent allumés dans chaque ville pour l’accueillir chez lui.

Le public en avait marre de la guerre et des puritains, tellement contre le plaisir qu’ils avaient interdit les festivités de Noël. Il était temps de faire la fête.

Charles, le « Merry Monarch », était l’homme de l’époque. C’était le genre de roi qui s’arrêtait au milieu de son cortège de couronnement pour entrer dans un pub et embrasser un bébé.

Il a été notre premier monarque à aimer le chocolat – croyant que c’était un aphrodisiaque qui donnerait “de la sève aux testicules”.

Et quand un voleur a volé ses tout nouveaux joyaux de la couronne – aplatir la couronne avec un maillet pour un transport plus facile, essayer de scier le sceptre en deux et ranger l’orbe dans sa culotte – Charles a trouvé l’escapade si drôle qu’il l’a laissé s’en tirer et a donné lui une pension.

De manière attachante, l’un de ses passe-temps préférés était de nourrir les canards à St James’s Park.

Charles II a également mené son pays à travers la peste, puis s’est transformé en héros d’action lorsque le grand incendie de Londres a éclaté en 1666.

Il est resté sur les lieux pendant des jours sans dormir, exhortant les gens à abattre des maisons pour créer des pare-feu, passant des seaux d’eau et organisant de la nourriture pour les sans-abri.

Il était extrêmement populaire et la plupart de ses sujets semblaient même apprécier son rôle de coureur de jupons.

Ses maîtresses sont devenues célèbres à part entière, en particulier l’ancienne vendeuse d’oranges “jolie, pleine d’esprit” Nell Gwyn.

Charles, qui a eu 13 enfants de nombreuses femmes, a distribué des titres aux enfants et les a tous aimés.

Mais il n’a jamais eu d’enfants avec sa reine, Catherine de Bragance.

Et il a refusé de divorcer d’elle pour épouser une autre femme qui aurait pu assurer la succession, même après les angoisses qu’il avait traversées pour obtenir la couronne.

Il mourut en 1685 après avoir savouré son plat préféré d’œufs garnis d’ambre gris râpé – une « délicatesse » qui est le vomi durci des baleines.

Avant notre nouveau roi, il y avait un autre prince qui envisageait d’être Charles III.

L’Écossaise Bonnie Prince Charlie était une héroïne poétique, connue sous le nom de Jeune Prétendant, qui a grandi en exil en France après que la maison Stuart ait été chassée du pouvoir.

Son père James Stuart était le petit-fils du catholique Jacques II, qui a perdu le trône au profit de Guillaume et de Marie d’Orange. Bonnie Prince Charlie croyait qu’un jour la Couronne lui appartiendrait et a mené les soulèvements jacobites pour rétablir sa revendication.

Mais les soulèvements se sont soldés par une défaite à la bataille de Culloden en 1746.

La légende raconte que Charles s’est déguisé en femme de chambre pour échapper aux forces britanniques et s’est enfui par bateau vers l’île de Skye.

L’histoire se perpétue à travers la chanson du bateau de Skye, qui comprend les paroles: “Portez le garçon qui est né pour être roi, sur la mer jusqu’à Skye.”

Certains experts ont émis l’hypothèse que Charles ne serait pas disposé à “prétendre” le titre de jeune prétendant étant donné que Bonnie Prince Charlie est toujours une figure romantique bien-aimée en Écosse – mais son amour pour sa mère l’a emporté.

Lors de son sacre, Charles III se verra remettre la couronne, l’orbe et le sceptre de Charles II.

Et il portera le nom que lui a donné sa mère, alors qu’elle n’avait que 22 ans, en hommage à elle.