Comment la transition massive des véhicules électriques commence dans l’industrie de la location de voitures

Peu de temps après que Hertz Global Holdings soit sorti de la faillite l’été dernier, réorganisé après que la pandémie de Covid-19 ait bloqué l’ensemble du secteur de la location de voitures, la société basée à Estero, en Floride, a annoncé avec audace un accord de 4,2 milliards de dollars pour l’achat de 100 000 véhicules entièrement électriques (VE) Tesla par la fin de 2022. Juste comme ça, la course était lancée au sein de l’industrie pour passer aux véhicules électriques des modèles à moteur à combustion interne (ICE).

Alors que Hertz était le premier à démarrer, ses deux plus grands rivaux, Enterprise Holdings et Avis Budget Group, l’ont rejoint depuis. Mais tout comme l’adoption à grande échelle des véhicules électriques par les conducteurs américains va prendre des années, le changement de voiture de location a également sera un marathon, pas un sprint. « Les entreprises qui exploitent des flottes à notre taille ne peuvent pas simplement tourner un centime et l’année prochaine passer à tous les véhicules électriques », a déclaré Sharky Laguana, président de l’American Car Rental Association. « Notre industrie veut aller aussi vite qu’elle le peut, mais il y a des contraintes sérieuses et difficiles. »

Le premier, a déclaré Laguana, « c’est juste de mettre la main sur ces fichues choses. »

L’industrie américaine de la location, d’une valeur de 56 milliards de dollars, achète généralement environ un dixième des voitures neuves des constructeurs automobiles chaque année, mais avec des perturbations persistantes de la chaîne d’approvisionnement, en particulier la pénurie de puces informatiques essentielles, les chiffres sont en baisse. L’industrie a acheté 2,1 millions de véhicules auprès des équipementiers en 2019, a déclaré Laguana, contre seulement environ 750 000 en 2021. Les ventes de véhicules électriques aux États-Unis ont doublé en 2021, mais ne représentent toujours qu’environ 4 % du marché total du pays pour les voitures et les camions.

Un autre obstacle majeur pour les sociétés de location de voitures est la rareté des bornes de recharge pour véhicules électriques, dans les aéroports et autres lieux de location, les hôtels, les centres de villégiature et les immeubles de bureaux, ainsi que le long des routes locales et des autoroutes interétatiques. Et puis il y a le défi d’éduquer et de former les agents et les mécaniciens des entreprises sur les véhicules électriques, sans parler de familiariser les conducteurs avec les différences avec l’utilisation des véhicules ICE.

Hertz n’indique pas le nombre total de véhicules dans sa flotte, a déclaré Jeff Nieman, vice-président senior, initiatives opérationnelles, on ne sait donc pas combien de Teslas sont disponibles sur les plus de 30 marchés proposant actuellement des véhicules électriques, qui incluent désormais également le premier des 65 000 Polestar 2 – une marque de véhicules électriques détenue conjointement par Volvo et sa société mère chinoise Gheely qui a prévu de devenir publique via un accord SPAC – Hertz a commencé à acheter dans le cadre d’un accord de cinq ans annoncé en avril. Nieman a cependant déclaré qu’il était convaincu que les véhicules électriques représenteraient « plus de 30% de notre flotte d’ici la fin de 2024 ».