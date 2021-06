Comment la transformation silencieuse du député de Telangana a conduit à la plantation de plus de 10 crores d’arbres

La plantation de jeunes arbres lors des anniversaires par des politiciens et des célébrités à Telangana semble être devenue la nouvelle mode de nos jours. Leurs adeptes et fans préfèrent également faire quelque chose de significatif en leur présentant des jeunes arbres au lieu de bouquets ou de guirlandes. Green India Challenge, une initiative du député J. Santosh Kumar, est à l’origine de ce changement.

La chronologie Twitter du membre de Rajya Sabha est inondée de photos de dirigeants politiques, d’acteurs, de sportifs et d’autres personnalités éminentes plantant des jeunes arbres pour célébrer leur anniversaire en acceptant son Green India Challenge (GIC).

Tout en saluant d’autres députés, ministres, législateurs, dirigeants et célébrités pour leur anniversaire, le député appartenant à Telangana Rashtra Samithi (TRS) les exhorte à planter quelques jeunes arbres pour marquer l’occasion. Ils répondent en publiant des photographies cliquées lors de la plantation des gaules.

« J’espère que vous planteriez quelques jeunes arbres pour marquer le jour spécial de votre vie et que vos followers feraient de même afin de réaliser le rêve de HarithaTelangana de notre CM KCR Sir », a tweeté Santosh Kumar en marquant K. Prabhakar Reddy, le député de Medak le jour de son anniversaire le 6 juin.

Prabhakar Reddy a accepté le défi, planté des gaules, posté les photos pour soutenir la cause de Santosh Kumar. Bien qu’elle semble symbolique, cette initiative a contribué à apporter une transformation silencieuse. La passion du député pour le GIC et ses efforts continus pour recruter des célébrités de premier plan ont aidé la cause et ont jusqu’à présent conduit à la plantation de plus de 10 crores d’arbres à Telangana et dans d’autres parties du pays.

C’est le 17 juillet 2018, que Santosh Kumar a lancé GIC avec le slogan ‘Hara Hai Toh Bhara Hai’ (Si c’est vert, c’est complet). « J’ai été inspiré par le programme Haritha Haram de notre ministre en chef qui vise à améliorer la couverture verte », a-t-il déclaré.

Lancé en 2015, Haritha Haram est l’un des plus grands programmes de plantation au monde dans le but d’augmenter la couverture forestière de l’État de 24 pour cent à 33 pour cent. Chaque année, des millions de gaules sont plantées à travers l’État sous Haritha Haram, une idée originale du ministre en chef K. Chandrasekhar Rao, populairement connu sous le nom de KCR.

« Haritha Haram est un témoignage de la vision de KCR garu pour l’état de développement global et ses citoyens. La logique derrière est simple. La couverture forestière épaisse et dense assure l’arrivée rapide des saisons, des pluies, qui à leur tour augmentent la productivité agricole, réduisent la pollution de l’environnement, inculquent une vie saine et la liste des avantages est longue », a déclaré Santosh, un parent du ministre en chef.

Désireux de faire sa part dans la promotion de la couverture verte, le député a eu l’idée du GIC, invitant des gens de tous les horizons à planter des jeunes arbres. Le défi a pris de l’ampleur avec des personnes envoyant des images, des vidéos, des réponses, des opinions positives sur la participation au GIC.

Plusieurs personnalités éminentes ont répondu à son appel. Des célébrités comme Sachin Tendulkar, Sanjay Dutt, Ajay Devgun, Shruthi Haasan, Shraddha Kapoor, Chiranjeevi, Nagarjuna, Prabhas, Krishna, Pawan Kalyan, Mahesh Babu, Rajamouli, Samanta, Pullela Gopichand, P V. Sindhu, Saina Mir Nehwal et Sania ont participé en CPG.

Au-delà du geste symbolique, Santosh Kumar a adopté 2 042 acres de forêt de réserve de Keesara à l’occasion de l’anniversaire du ministre d’État et président de TRS, KT Rama Rao. C’était en réponse au « Gift a smile challenge » de Rama Rao, qui voulait que ses partisans fassent quelque chose de significatif pour la société le jour de son anniversaire. On pense que c’est la première fois qu’un individu adopte une forêt pour sa protection.

Cette idée d’adopter et de s’engager à prendre soin des forêts de réserve en a motivé d’autres. L’acteur Prabhas de renommée ‘Baahubali’ s’est présenté pour la protection et le développement de 1 650 acres de forêt de réserve de Kazipally à la périphérie d’Hyderabad.

L’acteur a donné Rs 2 crore au département des forêts à cette fin. L’appel de Santosh aux industriels à se manifester pour participer au mouvement vert a également commencé à susciter une bonne réponse. Hetero Pharma a accepté de protéger la verdure et la vie sur 2 543 acres de la forêt de réserve de Mumbapur-Nallavelli. Le 17 février, le jour de l’anniversaire du ministre en chef, le député a lancé un appel pour « Koti Vrukshaarchana » ou la plantation de jeunes pousses d’un crore.

Il a appelé tout le monde à planter au moins trois jeunes arbres dans la mesure du possible. « Cette idée a été instantanément appréciée et mise en œuvre. J’ai parlé à diverses personnes, professionnels, salariés, indépendants, y compris des représentants publics aux niveaux central et étatique et c’est devenu un succès en un tournemain », a-t-il déclaré.

Le mois dernier, le Premier ministre Narendra Modi a salué l’initiative de Santosh Kumar. Dans une lettre au député, Modi l’a félicité d’avoir entrepris « cette noble initiative pour préserver un environnement plus propre et plus vert ».

Le député a récemment sorti le livre ‘Vruksha Vedam’ qui contient les shlokas soulignant l’importance des arbres et des forêts telle qu’elle est décrite dans la littérature indienne. Il explique également l’importance, les propriétés médicinales et thérapeutiques de diverses plantes, arbres comme mentionné dans les vedas pour sensibiliser le grand public.

Les représentants du GIC Raghava et Karunakar Reddy disent que le GIC est pour tout le monde. N’importe qui peut planter 3 jeunes arbres dans sa maison, son parc, son balcon ou tout autre endroit et des photos de selfie WhatsApp au 9000365000. Il recevra un message pour télécharger une application, où il pourra télécharger des selfies. GIC publie également les images sur ses pages de médias sociaux.

