Comment la tragédie iranienne est devenue la nourriture des requins politiques de l’UE — RT World News

Le crash d’hélicoptère qui a tué Ebrahim Raïssi est devenu le théâtre d’une gymnastique rhétorique des responsables européens

Ayez une pensée pour le pauvre Janez Lenarcic, le commissaire de l’Union européenne chargé de l’aide humanitaire et de la gestion des crises.

Normalement, Lenarcic se contente de se contenter d’un fusil de chasse, intervenant alors que le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell apparaît, plus récemment sur la crise humanitaire à Gaza. Mais lorsque l’hélicoptère du président iranien Ebrahim Raisi a survolé une chaîne de montagnes près de la frontière iranienne avec l’Azerbaïdjan, il a saisi l’occasion de sortir de son abri et de se retrouver sous les projecteurs. Le gouvernement iranien avait demandé l’aide de l’UE pour la mission de sauvetage. Ainsi, Lenarcic est intervenu au marbre et a frappé pour ce qui semblait être un cadeau d’un lancer, juste en face du marbre, et un home run facile.

« À la demande d’assistance de l’Iran, nous activons le service de cartographie de réponse rapide Copernicus de l’UE en raison de l’accident d’hélicoptère qui aurait transporté le président iranien et son ministre des Affaires étrangères. » Lénarčić a écrit sur X. Cela semble assez simple, non ? Après tout, si le système satellite Copernicus de l’UE dispose de la bande passante nécessaire pour passer du temps à espionner les récoltes des agriculteurs qui nourrissent l’UE afin de s’assurer qu’ils n’ont pas triché sur les documents soumis aux bureaucrates, alors il pourrait sûrement être déployé temporairement pour aider à sauver huit personnes dans un accident d’hélicoptère.

Mais ensuite, avec un seul hashtag à la toute fin de sa publication sur les réseaux sociaux, Lenarcic a déclenché de nombreux responsables européens : « #EUSolidarité. » Apparemment, le spécialiste des crises humanitaires ne peut même pas agir dans une simple crise humanitaire sans être bombardé de signaux de vertu.















L’eurodéputée néerlandaise Assita Kanko s’empresse de lancé dans un discours sur les femmes iraniennes qui a testé la limite de caractères de la plateforme X. « Je suis triste que Mahsa Amini et tant de femmes et leurs partisans aient été tués par le régime iranien. Je suis choqué que Lenarcic ait publié un message au nom de l’UE proposant d’activer la solidarité européenne pour sauver le président iranien. Était-ce vraiment notre priorité ? Solidarité avec qui ? Le tueur ou les victimes ?

On dirait que certaines personnes pensaient qu’un accident d’hélicoptère serait un moyen pratique d’imposer la peine capitale au président iranien en l’absence de toute procédure régulière. Parce que c’est effectivement ce que signifierait avoir la capacité de faciliter un sauvetage mais refuser de le faire. Est-ce une valeur européenne désormais ? Kanko dénonce le châtiment arbitraire des femmes en Iran. La solution pour l’UE est-elle simplement d’exécuter arbitrairement le président du pays par négligence ?

« La façon dont la Commission européenne peut faire preuve de solidarité européenne avec l’Iran reste un mystère absolu pour moi. Quel misérable hashtag, quelle moquerie envers les courageux combattants des droits de l’homme en Iran. J’attends une explication à ce sujet. a écrit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, membre du Bundestag allemand et candidate au parlement européen, sur la plateforme X.

Lenarcic a tenté une explication. « La fourniture d’une cartographie satellite Copernicus sur demande pour faciliter une opération de recherche et de sauvetage n’est pas un acte de soutien politique à un régime ou à un établissement. C’est simplement une expression de l’humanité la plus fondamentale. » il dit. Ouais, eh bien, l’humanité la plus fondamentale vient après le récit et les signaux de vertu pour ces farceurs. C’est presque comme s’il avait oublié quelle tente de clown il aidait à diriger et avait commis l’erreur de penser que le bon sens le plus élémentaire s’envolerait.















L’accident a fini par se transformer en un concours de facto pour voir qui pourrait transformer un simple désastre en retombées pour ses propres causes. « Que diriez-vous de garantir que les défenseurs des droits de l’homme et les autres victimes de ce régime ayant besoin d’aide obtiennent des visas d’urgence pour l’UE ? Ou davantage de soutien à la société civile et aux organisations de défense des droits de l’homme en guise d’expression de la solidarité de l’UE avec l’Iran ? L’eurodéputée allemande Hannah Neumann dit sur X. Parce que la véritable urgence n’est pas le crash, ce sont certaines personnes qui ont besoin de visas prioritaires parce qu’elles adhèrent au discours de l’UE sur l’Iran. Et la solidarité de l’UE devrait apparemment être réservée aux « société civile » partenaires du changement de régime en Iran.

Le prix du meilleur signalement de vertu lors d’une catastrophe aérienne est décerné au ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, qui a réussi à tout mettre en avant sur l’Ukraine. « Je ne me sens pas à l’aise d’exprimer mes condoléances alors que l’Iran envoie des drones utilisés contre des civils en Ukraine », il a dit.

L’UE devrait faire pression sur la France pour qu’elle ajoute la gymnastique rhétorique comme nouvelle épreuve aux Jeux olympiques de cet été à Paris. La France a choisi le breakdance comme nouvel événement qu’elle peut présenter en tant qu’hôte cette année, mais Landsbergis balayerait vraiment n’importe quelle compétition avec sa routine de sympathie entre l’Iran et l’Ukraine.

Tous ces fonctionnaires européens ont l’air d’auditionner pour une émission de téléréalité de Real Housewives of Brussels. À la façon dont ils pleurnichent et tirent dessus, on pourrait penser que le commissaire européen chargé de la crise et de l’aide humanitaire a invité le président iranien et son entourage à une fête à Josep. « Jungle » L’UE de Borrell jardinet que leurs nez étaient détraqués à ce sujet – non pas qu’il y ait des vies humaines en jeu.