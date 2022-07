Comment la touche de but d’Ellen White la place sur le point de dépasser le but de Wayne Rooney en Angleterre

A 33 ans, l’attaquante anglaise Ellen White devrait, de plein droit, ralentir.

Après avoir perdu une grande partie de sa carrière senior à cause de deux blessures au LCA, d’une fracture de la clavicule et de divers autres problèmes qui ont empêché Manchester City d’avancer sur les terrains de la Super League féminine au cours de la dernière décennie, c’est presque comme si elle ne faisait que rattraper le temps perdu.

Et après avoir inscrit deux buts lors de la victoire 8-0 de l’Angleterre contre la Norvège à l’Euro 2022 lundi, White est à un but d’égaler le record de 53 buts de Wayne Rooney pour une équipe senior d’Angleterre. Elle pourrait égaler ou battre le record contre l’Irlande du Nord lors de la finale du groupe A de vendredi à St. Mary’s à Southampton.

“J’aime juste chaque instant pour être honnête et je le prends par la peau du cou, c’est une joie absolue de faire partie de cette équipe d’Angleterre et d’être ici à l’Euro”, a-t-elle déclaré à ESPN après la victoire contre la Norvège. . “Je profite de chaque instant et vous pouvez probablement voir ce soir à quel point j’aime ça et je suis très fier de jouer pour l’Angleterre.”

Dans une vidéo promotionnelle publiée par la FA avant l’Euro 2022, White tient une photo d’elle-même dans ses mains, dans laquelle elle joue au football enfant, se noyant dans un kit trop grand. L’attaquant note que c’est un souvenir heureux, en disant: “J’ai l’impression de passer le meilleur moment de ma vie, de jouer aux côtés d’amis, de me sentir vraiment chanceux.” Quelque 25 ans (environ) plus tard, il y a toujours ce plaisir enfantin qui accompagne le fait de jouer au football.

Concentré malgré les blessures, changements d’entraîneurs

Peut-être que l’écriture était toujours sur le mur pour White, qui en 2010 a scellé ses débuts seniors en Angleterre contre l’Autriche avec un objectif pour conclure une victoire 3-0 en qualifications sur la route de la Coupe du monde 2011. Incroyablement prolifique dans son enfance, White est restée fidèle à sa forme au cours des trois premières années de sa carrière internationale, trouvant le fond du filet 17 fois en 27 apparitions.

Cependant, une blessure au LCA a perturbé White en 2014 et quand elle est finalement revenue, elle l’a fait sous un nouveau manager de l’équipe nationale avec Mark Sampson ayant remplacé Hope Powell.

Alors que la forme de la ligue de White souffrait d’une baisse, elle s’est vu confier un nouveau rôle avec l’Angleterre et a demandé de passer 70 minutes à courir contre la défense adverse dans l’espoir de les fatiguer avant que Sampson ne l’échange contre de nouvelles jambes hors du banc. . Le rôle de fantassin convenait à l’attaquant qui était, même alors, naturellement désintéressé, car il soulignait davantage à quel point l’Angleterre de Sampson était tactiquement peu inspirée.

Deux ans et neuf mois après son 17e but pour les Lionnes, White a finalement décroché son 18e, lors d’une déroute contre la Serbie en qualification pour l’Euro 2017. Avec sa forme de club avec Notts County profitant d’une légère hausse après son retour d’un col cassé à la fin de 2016, et White jouant maintenant pour Birmingham City, elle a commencé à retrouver sa forme juvénile. Mais elle n’a pas complètement déterré son meilleur buteur jusqu’à ce que l’Angleterre change encore une fois de manager.

Phil Neville ayant pris les rênes en 2018, l’ancien homme de Manchester United tenait à ce que l’attaquant reste central, comme il l’a dit au Guardian en 2020“Au cours des six derniers mois, elle a cessé d’être une touche-à-tout, se contentant de courir et de tout faire pour l’équipe. Nous avons travaillé très dur pour qu’elle reste entre les poteaux de but, en étant vraiment égoïste.”

Dans cette même interview du Guardian, Neville a essayé de ne comparer White à aucun joueur du jeu masculin, mais n’a pas pu s’empêcher de mentionner Alan Shearer, Michael Owen et Ruud van Nistelrooy. Pourtant, en dehors du terrain, White est un monde loin de ce que vous attendez d’un attaquant vedette. Se référant à plusieurs reprises à elle-même comme ringard, White est une grande fan de musique pop, ayant dit une fois que “Shake it Off” de Taylor Swift est sa chanson de karaoké préférée. En plus d’être “ennuyeux”, disant qu’elle aime sa maison à Glossop, une petite ville à l’est de Manchester (elle a rejoint Manchester City en 2019) où elle et son mari vont souvent se promener.

À une époque où les footballeuses se dirigent vers le statut de star avec le même flash que leurs homologues masculins, il y a quelque chose de tout à fait modeste chez White qui préfère se concentrer sur l’aide à ses coéquipières sur le terrain ou parler de ses chats en dehors. Loin d’être la seule à terminer les chances que ses coéquipières lui créent, White, en tant que l’une des joueuses les plus expérimentées de l’équipe, a tenté d’assumer davantage de rôles de leadership.

“Au fur et à mesure que je vieillissais et que je gagnais en expérience, j’ai essayé de m’adapter mais aussi de donner l’exemple et d’aider les jeunes joueurs”, a ajouté White. “Je veux qu’ils viennent me parler et je veux les encourager parce que nous avons des jeunes joueurs incroyablement talentueux dans l’équipe internationale en ce moment”, elle a dit au site Web de la FA en 2021.

La touche de score montre pourquoi le record de Rooney est à portée de main

Deux buts particuliers, bien qu’ils soient très différents, montrent la compréhension de White sur la façon de se connecter avec le ballon pour maximiser ses chances de marquer.

La première a eu lieu lors de la Coupe du monde 2011 en Allemagne, lorsque Karen Carney a envoyé un long ballon en diagonale au-dessus du milieu de terrain japonais pour que White puisse courir dessus. La balle rebondit une fois devant elle alors qu’elle déroule sa jambe droite et mesure son tir jusqu’au tee. La balle embrasse ses lacets, boucle sur Ayumi Kaihori et tombe parfaitement, juste sous la barre alors que la gardienne tombe à la renverse dans son propre filet.

La seconde s’est produite lorsque White a joué pour le comté de Notts en 2015. Alors que Laura Bassett prend une courte course jusqu’à un coup franc à l’extérieur de la surface, White et Alex Greenwood hésitent. Les joueurs d’Arsenal sont confus alors que Greenwood touche le ballon à sa gauche, et Blanche enroule son pied autour du ballon et l’envoie à travers les joueurs dispersés dans la surface et le place à l’intérieur du deuxième poteau.

Ces deux superbes frappes démontrent à quel point White est habile à trouver le fond du filet sous tous les angles avec tous les types de finition, mais a une manière discrète à son sujet qui l’a empêchée d’être considérée comme l’un des grands attaquants anglais de tous les temps.

Maintenant sur le point d’égaliser et, très probablement, de dépasser le record de buts de Rooney pour l’Angleterre, White était, comme on pouvait s’y attendre, humble à propos de ce jalon, plus concentré sur la progression des Lionnes cet été, plutôt que sur l’écriture de son histoire personnelle.

“Ce n’est pas une priorité, pour moi, c’est un honneur d’être parmi ce type de nom [but] c’est une joie absolue et être entouré de joueurs qui ont le talent que nous avons, c’est incroyable”, a déclaré White à ESPN.

Bénéficiant non seulement de la forme des joueurs autour d’elle comme Beth Mead. qui a réussi un tour du chapeau lors de la victoire 8-0 contre la Norvège, et Lauren Hemp mais aussi d’un système qui lui permet de rôder dans la surface, comme l’un de ses chats adorés à la recherche d’une souris.

L’avant-centre est bien plus qu’une simple gardienne de but, comme le montre la gamme de ses buts, mais il n’y a pas d’endroit où l’Angleterre préférerait l’avoir que dans la surface de réparation.

Sans aucun signe de ralentissement, le record de Rooney semble tomber à coup sûr. Mais jusqu’où les buts de White peuvent propulser l’Angleterre dans sa chasse à la gloire européenne est une énigme.