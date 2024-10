Comment la thérapie du « fonctionnement des pièces » peut aider à lutter contre le stress et les traumatismes : Shots

Vous êtes-vous déjà senti tellement anxieux dans une situation difficile que vous ne saviez plus quoi faire ensuite ? C’est ce que Seth Kopald a ressenti lors de son divorce. Il craignait de perdre le lien avec ses enfants.

« Combien de temps vais-je passer avec eux ? » il se souvient avoir réfléchi. Est-ce qu’ils iraient bien, se demanda-t-il. Une nuit, alors qu’il rentrait chez lui en voiture, il a eu du mal à reprendre son souffle alors que la panique l’avait emporté. Il s’est arrêté sur le bord de la route, reconnaissant qu’il avait besoin d’aide.

Son thérapeute l’a orienté vers une approche dont il n’avait jamais entendu parler Systèmes familiaux internes, ou IFS, et lui a recommandé un livre pour démarrer, écrit par son fondateur Richard Schwartz. «Cela a changé ma vie», dit Kopald.

Au centre de l’IFS – parfois appelé « travail partiel » – se trouve l’idée que chacun de nous comporte plusieurs parties, un peu comme des sous-personnalités. Apprendre à les connaître et les traiter avec compassion peut nous aider à mieux gérer notre vie et notre stress, écrit Schwartz dans son livre. Pas de mauvaises pièces.

Schwartz a eu l’idée de l’IFS il y a plus de 40 ans, alors qu’il était thérapeute familial traitant des adolescents boulimiques. Ses patients lui parlaient de différentes parties d’eux-mêmes qui interféraient avec leur traitement, comme « le critique » qui les faisait se sentir seuls et sans valeur.

Alors que le scientifique en lui réfléchissait à cela, il a également regardé à l’intérieur. «Je les ai remarqués en moi-même. Oh mon Dieu, je les ai aussi », se souvient-il.

Le principe du modèle IFS est que notre esprit n’est pas unidimensionnel. «Nous sommes tous multiples», dit Schwartz. Nous avons tous de multiples perspectives intérieures – par exemple, les gens identifient souvent un critique intérieur, un inquiet ou un combattant. Et certaines parties ont tendance à dominer nos vies, tandis que d’autres sont plus cachées. IFS enseigne un processus pour englober toutes vos parties, les équilibrer et trouver un sentiment de plénitude.

Le travail sur les pièces a récemment explosé en popularité, avec un nombre croissant de livres, d’applications et de comptes de réseaux sociaux mettant en avant le système. Il y a maintenant plus de 6 000 Thérapeutes et praticiens certifiés IFS.

IFS est utilisé par des thérapeutes travaillant sur une gamme de problèmes, de la thérapie de couple à la gestion du décès d’un être cher ou d’autres traumatismes.

Certains thérapeutes affirment que la popularité a dépassé les données probantes et appeler à plus de recherche. Il existe plusieurs petites études montrant que l’IFS peut bénéficier aux personnes présentant des problèmes spécifiques, notamment des symptômes de SSPT et stresser; la douleur, l’inconfort et la dépression liés au fait de vivre avec polyarthrite rhumatoïde; et dépression. Et d’autres études sont en cours.

Pour Seth Kopald, le travail aux pièces était essentiel pour apprivoiser son anxiété, car il commençait à reconnaître qu’elle provenait de la peur de se sentir mal aimé dans son enfance.

Avec IFS, il pouvait désormais reconnaître l’enfant blessé en lui et commencer à se débarrasser de la douleur et de la honte.

« Il y a une grande différence entre « Je suis l’anxiété et la peur » et « Je suis ici avec la peur, je suis ici avec l’anxiété » », dit-il. Et dans cette prise de conscience, son état naturel de « confiance, courage et compassion » a refait surface. «C’est presque comme si j’avais désormais un nouveau système d’exploitation», déclare Kopald.

Donc, si vous faites face à du stress – lié à des relations, à une tragédie ou à tout autre défi de la vie – vous voudrez peut-être en savoir plus sur le travail des pièces détachées. Voici les points saillants du fonctionnement du processus IFS.

1. Calmez votre esprit et regardez à l’intérieur

Une façon de commencer à connaître vos rôles est d’écouter.

Asseyez-vous tranquillement, comme si vous étiez sur le point de méditer et remarquez toutes les sensations corporelles qui surviennent. Vous ressentez une douleur au cou, une poitrine serrée, des maux de ventre ? Voyez-vous des scènes ou des images du passé ? Ce qui apparaît en premier, ce sont les parties qui peuvent nécessiter votre attention. Concentrez-vous sur une sensation ou une image – connectez-vous et demandez-lui ce qu’elle veut que vous sachiez.

Lorsque Seth Kopald a essayé cela, il a ressenti une nervosité dans tout son corps et il a vu dans son esprit des images de vieux films – des scènes de mauvais divorces, des couples se disputant des enfants. Il rentrait en contact avec une partie plus inquiétante qui dominait sa vie à cette époque.

2. Entamez un dialogue avec vos pièces

En IFS, la règle est qu’aucune de nos pièces n’est mauvaise. Chacun d’eux peut nous fournir des informations utiles.

Kopald a commencé à réaliser que son inquiétude et son anxiété étaient ce que IFS appelle des éléments « protecteurs », qui nous aident à traverser des situations difficiles. «Ils essayaient de me faire faire quelque chose, de trouver une solution pour aider mes enfants», dit-il.

Mais ces éléments lui causaient tellement d’anxiété qu’il était coincé.

L’inquiet lui disait de « faire quelque chose ». Ensuite, un critique s’est demandé ce qu’il avait fait pour contribuer à cette mauvaise situation. Et une autre partie intervenait pour essayer de l’engourdir à cause de la douleur.

Ces multiples éléments faisaient équipe, un schéma qui peut arriver à beaucoup d’entre nous en temps de crise. C’est comme si des instruments bruyants jouaient désaccordés, explique Kopald, citant une métaphore fréquemment utilisée dans l’IFS.

Si vous vous sentez submergé par une cacophonie, essayez d’entamer un dialogue avec vos parties : Que voulez-vous que je sache ? Que veux-tu me montrer ?

Et plus vous apprenez à travailler avec vos parties, plus vous pouvez commencer à devenir le leader, ou le chef d’orchestre, dit Kopald, élevant chaque instrument en harmonie..

3. Prenez de l’espace

IFS vous apprend à vous « séparer » du bruit de ces pièces concurrentes. Kopald se souvient du moment où il a commencé à prendre du recul sur son anxiété à l’égard de ses enfants, en la considérant comme une seule partie.

« Quand j’ai vraiment compris que l’anxiété que je ressentais n’était qu’un aspect de moi, mais pas tous de moi, j’ai senti ce calme m’envahir », dit-il.

Ce fut pour lui le début d’une percée.

Si vous voulez essayer ceci, demandez à votre partie bruyante : « Pouvez-vous me donner un peu d’espace pour que nous puissions parler ? Pour Kopald, au lieu de se sentir comme un enfant effrayé et anxieux, il est arrivé à l’endroit où il a eu l’impression d’être assis avec cet enfant, l’aidant à le réconforter.

4. Entrez en contact avec la douleur de l’enfance

IFS enseigne que nous avons tous exilé des parties qui conservent des souvenirs blessants, dont beaucoup remontent à l’enfance. Puisqu’il est plus facile d’enterrer les sentiments négatifs que de les gérer, ces exilés – comme leur nom l’indique – peuvent rester enfermés au plus profond d’eux-mêmes.

Le fondateur de l’IFS, Dick Schwartz, affirme que les éléments d’exil peuvent être déclenchés en période de difficulté. Mais il dit : « ce sont souvent nos parties les plus sensibles et les plus aimantes ».

Enfant, Schwartz a eu des difficultés à l’école, ce qui a frustré son père, un éminent médecin et chercheur. «Il a donc accumulé beaucoup de honte», dit Schwartz. Il se souvenait que son père lui avait dit des choses comme : « Dicky, tu n’es bon à rien », et la blessure était profondément enfouie en lui.

Il s’est permis de revivre ces expériences de l’enfance. « Je pourrais réellement entrer dans cette scène et être avec » le garçon blessé, dit Schwartz. Ce faisant, il a pu sentir la méfiance, la peur et la honte disparaître, ce que IFS appelle « un allégement du fardeau ».

Pour Schwartz, cela a ouvert la voie à un enfant intérieur ludique. « Cela manquait dans ma vie avant que je ne me décharge de cette partie », dit-il.

Cette partie peut être délicate à réaliser seul. Les exilés vous ramèneront parfois à des scènes douloureuses, et vous montreront des souvenirs traumatisants. Kopald dit que si vous ressentez la douleur d’un exil, vous pouvez dire : « Je sais que vous êtes là, je ne vous repousse pas. » Vous pouvez lui demander de partager son histoire, et si cela devient trop intense, vous souhaiterez peut-être contacter un thérapeute IFS.

5. Faites demi-tour

Kopald dit que sa vie est bien meilleure maintenant. Il entretient une relation amoureuse avec ses enfants et il s’est remarié. Aujourd’hui praticien certifié IFS, il a écrit un livre sur l’IFS, Autonome : vivre une vie connectée avec vous-même et avec les autres. Mais il a encore des moments où la vie est très stressante ou lui impose trop de choses. Lorsque cela se produit, il utilise une technique appelée demi-tour. Le demi-tour est un exercice pour prendre du recul.

Si vous vous engagez dans un discours intérieur négatif – ou si vous avez l’impression que tout s’effondre, prenez un moment pour remarquer ce qui se passe à l’intérieur, regardez à l’intérieur. Kopald dit qu’il se demandera : « Attendez une minute, qui me prend en charge en ce moment ?

En d’autres termes, vous observez quelle partie de vous-même déclenche votre anxiété, votre peur ou votre négativité. Et puis vous pouvez lui dire : « Hé, je l’ai compris. Pouvez-vous simplement me faire confiance pour être ici ? dit Kopald.

6. Découvrez la lumière intérieure

Selon l’IFS, lorsque vous n’êtes plus dominé par la cacophonie des pièces, votre véritable moi peut alors émerger.

Dans IFS, Self est le parent ou le leader de votre système, offrant amour et protection à toutes vos parties.

Seth dit que vous pouvez considérer le Soi comme le soleil, qui est souvent couvert par les nuages, c’est-à-dire vos parties. N’oubliez pas que le soleil est toujours au maximum, même par temps nuageux. Kopald dit que, comme les nuages ​​​​se séparent, nous pouvons « supprimer les éléments qui bloquent notre lumière ».

Pour Kopald, cela a fait une grande différence. «J’ai tendance à vivre davantage à la lumière de moi-même», dit-il. Et il ressent plus de clarté, de compassion, de créativité et de calme.

Les rédactrices de Stress Less sont Carmel Wroth et Jane Greenhalgh