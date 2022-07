Comment la thérapie devient la dernière demande de rencontres décisives

Quand il s’agit d’amour, nous avons tous nos normes d’or. Certains d’entre nous recherchent un partenaire ayant les mêmes passe-temps que les nôtres, tandis que d’autres semblent préférer des partenaires qui ont suivi une thérapie. Ce dernier deal-breaker se révèle particulièrement populaire sur les réseaux sociaux, où de nombreuses (jeunes) femmes vantent les vertus d’une bonne santé mentale dans les relations. Sur les applications de rencontres, tout est une question de critères, que ce soit l’âge, la taille, la situation professionnelle, le signe du zodiaque… ou les soins de santé mentale. De nombreux utilisateurs de médias sociaux disent maintenant qu’ils veulent que leur partenaire ait vu un thérapeute avant d’envisager de commencer une relation avec eux. “Tous les hommes devraient être tenus de suivre une thérapie avant de poursuivre une relation avec qui que ce soit lol”, a déclaré un utilisateur de Twitter.

Tous les hommes devraient être obligés de suivre une thérapie avant de poursuivre une relation avec qui que ce soit lol — p’tit bop bop (@_cyyndaquil) 1 février 2022

Cette nouvelle exigence amoureuse trouve notamment écho sur TikTok, le réseau social des jeunes générations, où le hashtag #allmenneedtherapy cumule près de six millions de vues. Les TikTokers l’utilisent souvent dans des vidéos où ils listent les comportements ou les remarques qui les rebutent chez un homme. Cette approche rappelle l’appel de «drapeaux rouges», semblable à l’utilisation de drapeaux rouges sur Twitter pour signaler une situation problématique.

Alors que certains utilisateurs de TikTok utilisent sérieusement le hashtag #allmenneedtherapy, d’autres l’utilisent à des fins humoristiques. Certains d’entre eux se montrent en train de chuchoter dans le téléphone de leur partenaire, en répétant plusieurs fois le mot « thérapie ». Celle-ci est censée influencer les publicités ciblées que leur moitié verra apparaître sur internet, augmentant ainsi le nombre de celles liées à la santé mentale.

La santé mentale des hommes est encore un tabou

Cet engouement pour la santé mentale des hommes (et des autres) va au-delà des réseaux sociaux vers les sites et applications de rencontres. L’un d’eux, Hinge, a annoncé en mai qu’il déploierait une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de parler plus librement de leur santé mentale et de susciter des conversations autour des soins personnels avec le ou les objets de leur désir. Les utilisateurs peuvent désormais montrer sur leur profil comment ils compléteraient des phrases telles que « Mes amis me demandent des conseils sur… », « Une de mes limites est… », « Ma routine de soins personnels est… » ou « Mon thérapeute dirait que je …”

Pour Logan Ury, directeur de la science des relations chez Hinge, cette nouvelle fonctionnalité montre à quel point les célibataires d’aujourd’hui apprécient leur bien-être psychologique, ainsi que celui de leur partenaire. “Parler de santé mentale est passé d’un” oh non “à un incontournable dans les rencontres modernes”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Les gens ont travaillé sur eux-mêmes et veulent être avec quelqu’un qui a fait la même chose.”

Hinge a découvert que 97% de ses utilisateurs veulent sortir avec quelqu’un qui “prend activement soin” de leur santé mentale. Mais seulement 9% sont à l’aise pour parler de leur thérapie lors d’un premier rendez-vous.

Si l’appli de rencontre n’a pas précisé quelle proportion d’hommes se cachent derrière ces statistiques, il y a fort à parier qu’elle ne soit pas très importante. De nombreuses études ont montré que les hommes négligent souvent leur santé mentale, surtout s’ils sont hétérosexuels. En effet, les hommes hétérosexuels sont moins susceptibles de demander de l’aide professionnelle pour la dépression que les hommes homosexuels et bisexuels, selon une étude de 2016.

Et la pandémie de Covid-19 n’a fait qu’amplifier ce phénomène, notamment chez les jeunes hommes. En tant que tel, il n’est peut-être pas surprenant que certaines femmes célibataires souhaitent que leurs partenaires potentiels suivent leur exemple et consultent un thérapeute. “Peu de temps après avoir suivi une longue thérapie, j’ai [realized that] avant, je sortais avec des hommes qui n’avaient pas vraiment traité leurs traumatismes ou leurs expériences. J’ai souvent senti que je devais faire face au poids émotionnel de cela », a déclaré une femme de 25 ans au Royaume-Uni à The Face.

Cependant, beaucoup sont conscients que se lancer dans une thérapie est une décision extrêmement personnelle, et qu’il ne s’agit pas d’une solution miracle. Et cela ne les empêche pas de s’amuser avec le concept sur les réseaux sociaux. “Les hommes reculeront inutilement sur une place de parking au lieu d’aller en thérapie”, écrit un utilisateur de Twitter. Un autre dit que “les hommes vont littéralement s’habiller comme une chauve-souris et combattre des criminels et des méchants costumés la nuit au lieu d’aller en thérapie”, en référence à Batman.

