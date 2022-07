Comment la Terre est-elle devenue une planète habitable ?

La Terre est une planète séparée, en ce sens qu’elle est composée de couches – croûte, manteau, noyau externe, noyau interne. Parmi ces couches, le noyau externe a une contribution assez essentielle car il contient du fer liquide qui aide la planète à générer son champ magnétique protecteur. Ce champ magnétique aide la Terre à se protéger des radiations nocives et des vents solaires émanant du Soleil.

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de Rochester a approfondi la compréhension de ce champ magnétique induit par le noyau qui, à son tour, peut aider la Terre à prévenir un destin semblable à celui de Mars.

Il y a environ 565 millions d’années, la force du champ magnétique s’est fortement détériorée. Les scientifiques évaluent cette détérioration à 10 % de ce qu’elle est aujourd’hui. Cela a rendu la planète plus sensible aux vents solaires. Mais heureusement, un mystérieux coup de pouce a ramené la force, juste avant l’explosion cambrienne de la vie multicellulaire. Ce coup de pouce a contribué à façonner la planète que nous voyons aujourd’hui.

L’étude, publiée dans Nature Communications, a mis en évidence plusieurs dates clés de l’histoire du noyau terrestre qui retracent l’évolution de la Terre d’un corps planétaire déserté à un endroit habitable dans l’univers. Cette évolution a le noyau interne de la terre jouant un rôle majeur.

« Le noyau interne est extrêmement important. Juste avant que le noyau interne ne commence à se développer, le champ magnétique était sur le point de s’effondrer, mais dès que le noyau interne a commencé à se développer, le champ s’est régénéré », a expliqué John Tarduno, doyen de la recherche pour les arts, les sciences et l’ingénierie. à Rochester.

La recherche s’est concentrée sur les minéraux et les cristaux qui remontent à la surface de la Terre. Tarduno et son équipe ont utilisé un laser CO2 et un appareil appelé Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) pour étudier le magnétisme enfermé dans ces cristaux anciens, que Tarduno appelle les “enregistreurs magnétiques parfaits”.

L’étude a révélé qu’il y a 550 millions d’années, le champ magnétique était sur le point de s’effondrer, mais le noyau interne solide s’est rechargé et a contribué au renouvellement de la force du champ magnétique produit par le noyau externe. “Les mouvements tectoniques des plaques à la surface de la Terre ont indirectement affecté le noyau interne et l’histoire de ces mouvements est imprimée au plus profond de la Terre dans la structure du noyau interne”, a déclaré Tarduno.

Les chercheurs pensent que Mars avait autrefois un champ magnétique suffisamment puissant pour que la vie survive, mais en raison de la perte de force, c’est aujourd’hui une planète sèche et habitable. L’étude ouvrira la voie à la conception d’un mécanisme pour maintenir le champ magnétique de la Terre.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici