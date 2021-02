Comment la tente militaire solaire écologique de Sonam Wangchuk gardera notre armée au chaud dans la vallée de Galwan

Le changement climatique est réel et Sonam Wangchuk le sait.

Wangchuk, ingénieur, innovateur et éducateur, a conçu une tente militaire chauffée à l’énergie solaire qui non seulement pourrait accueillir nos soldats sur des terrains accidentés, mais les aiderait également à rester au chaud dans les zones de températures glaciales. Si cela ne suffisait pas, la tente est une tente solaire, ce qui signifie qu’elle n’utilise pas de carburant tel que le kérosène ou le diesel, ce qui rend la création écologique.

Dans une publication sur Facebook, l’innovateur a partagé les détails de son noble projet et a montré la preuve de la différence de degrés à l’intérieur et à l’extérieur de la tente à énergie solaire fonctionnant entièrement au carburant de la source naturelle de lumière.

« +15 C à 22 heures. Le minimum à l’extérieur la nuit dernière était de -14 C, utilise uniquement la lumière du soleil, l’eau et des couches isolantes pour maintenir la température », a écrit Wangchuk. « Conçu pour 8 à 10 soldats, il est entièrement portable pour les terrains difficiles. Chaque pièce pèse moins de 30 Kgs », a-t-il ajouté avant de dire que le projet supprime potentiellement les émissions.

Dans le message désormais viral, Wangchuk a également informé que la tente a été fabriquée au Ladakh, un territoire syndical où il réside.

Les internautes qui suivent Wangchuk pour ses œuvres et ses créations ont salué l’ingénieur pour sa nouvelle invention.

Ce sont quelques-uns des commentaires sur sa publication Facebook.

« Le vrai Rancho et son éclat encore! »

« Nous vous saluons tous Monsieur. L’Inde est un pays très chaud. Nous pouvons utiliser l’énergie solaire pour tous les Indiens (en fournissant de l’électricité à tous les habitants des régions éloignées). »

« Votre petite idée d’ingénierie a une grande valeur intrinsèque pour nos forces armées. »

« Quelle grande innovation Monsieur, veuillez ne permettre à personne d’autre de publier dans ce groupe à moins qu’il ne s’agisse d’une nouvelle expérience innovante. »

« Un hommage à un vrai héros. Nous avons besoin de plus en plus de personnes comme vous pour développer de nouvelles technologies afin de ne pas dépendre de la technologie étrangère. »

« Nos soldats stationnés dans des zones climatiques extrêmement difficiles ont désespérément besoin de cela. Aussi pour l’économie. Vous êtes vraiment un vrai génie. »

Plus tôt, avec son Projet Ice Stupa, Sonam Wangchuk et son équipe ont réussi à créer des glaciers artificiels en collectant de l’eau en hiver, ce qui a aidé les agriculteurs locaux à irriguer au printemps. Les glaciers artificiels sont un moyen unique de conservation de l’eau au Ladakh. La formation de glace horizontale se forme à des endroits de très haute altitude, à plus de 4 000 mètres du niveau de la mer. Ils ont besoin d’un entretien constant et d’une vallée orientée au nord pour protéger la glace du soleil printanier. Ces sources gelées retiennent l’eau qui continue de couler et de se gaspiller dans les ruisseaux et dans les rivières tout au long de l’hiver.