Trump se dirige vers Marine One après avoir joué au golf le 27 novembre | Tasos Katopodis / Getty Images

C’est mauvais pour le pays, mais c’est engranger de l’argent pour Trump.

L’effort continu du président Donald Trump pour renverser les résultats des élections est presque certain d’échouer, car Joe Biden a clairement et résolument remporté les élections. Mais le président a des raisons intéressantes de prolonger le combat aussi longtemps qu’il le peut.

Les près de 500 courriels diffusés par la campagne Trump en novembre ont permis de collecter au moins 170 millions de dollars après le jour du scrutin, comme Will Steakin et Soo Rin Kim l’ont rapporté mardi pour ABC. (Pour le contexte, la meilleure collecte de fonds mensuelle du compte de campagne Trump avant les élections a eu lieu en septembre, lorsqu’elle n’a levé que 81 millions de dollars.) Ils l’ont fait avec des insinuations très trompeuses selon lesquelles l’argent finance les contestations juridiques farfelues de Trump concernant les résultats des élections. , lorsqu’une lecture attentive des petits caractères des e-mails montre que l’argent est largement collecté pour des choses comme le remboursement de la dette électorale et le financement de l’opération post-présidentielle de Trump.

Et il ne sera pas particulièrement difficile pour Trump de finalement acheminer une partie de la manne de son nouveau leadership PAC dans ses propres poches. (Un «PAC de leadership» est un type de comité politique formé par des élus actuels ou anciens.)

THREAD: récapitulation et analyse de mes emails de collecte de fonds de novembre. 4️⃣9️⃣8️⃣ emails le mois dernier (moyenne de 16,6 / jour) NOUVEAU RECORD 2️⃣, 4️⃣8️⃣2️⃣ emails en 2020 (moyenne de 7,4 / jour) 3️⃣, 4️⃣3️⃣6️⃣ emails depuis le 1er janvier 2018 (moyenne de 3,2 / jour) – Emails de collecte de fonds Trump (@TrumpEmail) 1 décembre 2020

«Bien qu’il ne puisse pas simplement se couper un chèque massif, il pourrait louer Mar-a-Lago pour une somme d’argent obscène – l’argent du leadership PAC – pour faire un discours lui-même, et ce serait tout à fait légal,» Jordan Libowitz, directeur de la communication pour les citoyens pour l’éthique et la responsabilité à Washington (CREW), a déclaré à Vox dans une interview. « Donc, si vous considérez l’administration Trump comme une longue grippe pour rediriger l’argent des contribuables et des partisans politiques vers les propriétés de Trump, ce serait une bonne décision pour le faire. »

Mais le fait que Trump puisse réacheminer les contributions sollicitées par sa campagne vers ses propres poches serait probablement une nouvelle pour certains des partisans de Trump qui se sont mobilisés à une époque où les campagnes perdantes mettent généralement fin aux opérations. C’est parce que les e-mails que la campagne continue de bombarder les gens avec près d’un mois après la perte de Trump contre Biden sont au mieux trompeurs.

Trump a demandé à ses partisans de faire un don à un «Fonds de défense électorale» inexistant

Le 15 novembre, par exemple, la campagne Trump a envoyé un e-mail qui encadrait son argumentaire de collecte de fonds post-électorale autour de l’échec du combat juridique du président pour renverser les résultats.

«Le président Trump se bat pour défendre l’intégrité de cette élection, mais il ne peut pas le faire seul», indique le courriel. «Il a besoin de VOUS pour le rejoindre et le rejoindre en contribuant à notre Fonds de défense électorale essentiel. C’est tellement important qu’il VOUS donne l’opportunité d’augmenter votre impact de 1 000%. »

pic.twitter.com/KCDTTCMCBy – Emails de collecte de fonds Trump (@TrumpEmail) 15 novembre 2020

Il n’y a qu’un seul problème: le «Fonds de défense électorale» de Trump n’existe pas. Au lieu de cela, comme Josh Dawsey et Michelle Ye Hee Lee l’ont détaillé pour le Washington Post, la majorité de l’argent collecté par des courriers électroniques de ce type va aux dirigeants de PAC Libowitz:

Selon les petits caractères des derniers appels à la collecte de fonds, 75% de chaque contribution au comité conjoint de collecte de fonds irait d’abord au PAC de direction de Save America et le reste serait partagé avec le comité du parti, pour aider aux dépenses de fonctionnement du parti. Cela signifie en fait que la grande majorité des dons de faible valeur dans le cadre de l’accord actuel iraient au financement du nouveau PAC à la direction du président, au lieu des efforts pour soutenir le parti ou pour financer les poursuites électorales.

Selon @TrumpEmail, un compte Twitter qui a suivi de près les e-mails de collecte de fonds de Trump pendant trois ans, le ton des missives a subtilement changé ces derniers jours, passant du faux «Fonds de défense électorale» à des choses comme: «Une chose est devenue claire ces derniers jours , Je suis le président préféré de tous les temps du peuple américain. L’e-mail contenant cette affirmation citait également des affirmations déjà démenties de médias peu recommandables comme Epoch Times pour insinuer que l’élection de 2020 est toujours à gagner.

Mais la seule constante est que les e-mails visent à amener les supporters à ouvrir leur portefeuille – qu’ils ont. Les responsables de la campagne ont déclaré à la poste que la majeure partie de la collecte de fonds provenait de petits donateurs; les courriels ont activé «la base de soutiens financiers fidèles et fervents du président, qui ont tendance à contribuer le plus lorsqu’ils sentent que le président est assiégé ou fait face à des attaques politiques injustes».

Contrairement aux PAC qui sont liés aux chambres du Congrès, il y a très peu de restrictions sur ce que Trump peut faire avec l’argent du PAC de leadership. En plus de la possibilité que Trump utilise les fonds pour organiser des événements dans ses propriétés (et ainsi les rediriger vers ses propres poches), Libowitz a expliqué qu’il pourrait les utiliser pour continuer à organiser des rassemblements politiques dans tout le pays.

« Louer une arène de basket-ball n’est pas bon marché, et compte tenu de son histoire de ne pas payer de places et du fait qu’il n’est pas un candidat, ou du moins pas un candidat actuel, il est beaucoup plus probable que les gens auront besoin d’argent à l’avance » après qu’il quitte ses fonctions, a déclaré Libowitz. «Ainsi, il pourrait louer Trump Force One à la direction PAC et charger sa direction PAC pour son propre usage ou son propre avion pour aller à un rassemblement. Cela ouvre simplement un tas de nouvelles façons dont il peut continuer à rapporter de l’argent à ses partisans qu’il peut ensuite rediriger vers ses entreprises et, bien sûr, vers lui-même et sa famille.

Donc, s’il serait dans l’intérêt du pays que Trump reconnaisse qu’il a perdu et prépare psychologiquement ses partisans à la réalité que Biden sera inauguré en tant que président le mois prochain, le traîner le plus longtemps possible lui permet de continuer à pleurer.

«Je pense qu’il y a une question de savoir si c’est juste un dernier souffle d’essayer de traire chaque dollar qu’il peut de ses partisans, ou si les gens se sont tellement convaincus qu’il va trouver un moyen secret de devenir président qu’ils le feront. continuez à lui donner de l’argent », a déclaré Libowitz.