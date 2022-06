Comment la télévision et le streaming s’adapteront-ils à TikTok ?

Les personnes qui vous proposent des divertissements vidéo pourraient traverser une période difficile : une récession imminente pourrait nuire à la fois à leurs revenus publicitaires et aux dépenses de consommation des services de streaming TV par abonnement. Mais ils font également face à un ennemi qui n’a rien à voir avec le cycle économique : TikTok vient pour leurs yeux.

Le service de partage de vidéos gratuit appartenant à des Chinois est parfois décrit comme un réseau social, mais cette description masque ce qu’il est vraiment : une application de divertissement extrêmement puissante qui maintient les téléspectateurs collés à un flux infini de clips.

Et TikTok s’agrandit chaque jour : il indique maintenant qu’il compte 1 milliard d’utilisateurs mensuels, mais même ce nombre sous-estime probablement son importance, car les utilisateurs de TikTok dépensent parcelle de temps sur TikTok – il y a un an, la société disait aux annonceurs que ses utilisateurs passaient près de 90 minutes par jour sur l’application. En revanche, les téléspectateurs américains et les téléspectateurs en streaming passaient près de cinq heures par jour à regarder leurs émissions et leurs films – mais la télévision est très ancienne et TikTok est très jeune. Vous ne pouvez pas attribuer les pertes de téléspectateurs de longue date à une nouvelle application, mais il est très facile de voir comment il sera plus difficile que jamais de former de jeunes téléspectateurs potentiels à regarder la télévision traditionnelle ou même le streaming.

« Il est sûr de dire que TikTok est rapidement devenu l’un des – sinon la – les plus grandes applications sociales / de communication / vidéo en Amérique en termes de temps passé », a écrit l’analyste Michael Nathanson dans un rapport la semaine dernière.





Les médias traditionnels ont été confrontés à la menace concurrentielle d’Internet et y ont perdu depuis des années. Rappelez-vous la panique de NBC quand Saturday Night LiveLe sketch « Lazy Sunday » est devenu viral sur YouTube en 2006 ? TikTok, cependant, semble à la fois plus dangereux et plus difficile à repérer pour les dirigeants des médias, comme un iceberg en grande partie submergé.

Si vous dirigez une entreprise de médias, vous vous dites depuis des années que votre réseau ou service contient des éléments que les gens ne peuvent tout simplement pas trouver sur YouTube, Facebook, Instagram ou Reddit. Mais TikTok éviscère la plupart de ces arguments : c’est un concurrent direct pour les globes oculaires vidéo ; c’est plus convaincant que ce que vous programmez ; et, tout comme une machine à sous, il promet aux téléspectateurs qu’il y aura toujours un autre coup de dopamine à portée de main.

« Tiktok est tellement amusant et tellement addictif – bien plus que tout ce que vous pouvez voir à la télévision », déclare Rich Greenfield, analyste de Wall Street chez LightShed.

Alors, que font les grands médias pour contrer ou répondre à la menace de TikTok ? Rien de plus que d’espérer que c’est une mode qui s’en va, d’après ce que je peux dire. Mais je voulais m’assurer de ne rien manquer, alors j’ai appelé et j’ai entendu… des grillons. J’ai vérifié trois fois en demandant à Nathanson, qui vient de creuser profondément l’impact de TikTok – connaissait-il des entreprises de médias faisant quelque chose d’intéressant en réponse ? Sa réponse en un mot, tout en majuscules : « NON ».

Donnez aux entreprises de médias ceci, cependant : contrairement à YouTube il y a une génération, elles n’essaient pas de poursuivre TikTok en justice. Et ils ont réalisé que tout ce qui a autant de globes oculaires est un bon endroit pour faire de la publicité.

À l’heure actuelle, au moins, ils n’ont pas à payer pour le faire : alors que TikTok est heureux de prendre leur argent, il facture jusqu’à 3 millions de dollars pour une annonce en haut de son flux qui, selon lui, peut atteindre tous ses utilisateurs. aux États-Unis et au Canada, l’activité publicitaire du service commence tout juste à monter en puissance. À l’heure actuelle, il s’attend vraiment à ce que les entreprises de médias agissent comme ses utilisateurs – en lui donnant du contenu qu’il peut utiliser pour divertir d’autres utilisateurs.

Et beaucoup d’entre eux sont prêts à le faire, déclare Catherine Halaby, une dirigeante de TikTok dont le travail consiste à aider les réseaux et les streamers à établir une présence sur le service. Elle dit que son équipe de trois personnes travaille avec plus de 300 comptes, contre 100 il y a un an.

« Au moment où ils viennent nous voir, ils sont à 100% convaincus qu’ils doivent être sur TikTok », dit-elle. « Mais il y a beaucoup de confusion sur la façon de le faire. »

Halaby dit que les entreprises de médias doivent résoudre quelques problèmes lorsqu’elles mettent leurs clips sur TikTok : le premier consiste simplement à comprendre que si les utilisateurs de TikTok peuvent suivre et rechercher activement les créateurs et les vidéos qu’ils aiment, la grande majorité des vidéos sont diffusées. en utilisant l’ensemble de données et l’algorithme tant vantés de TikTok. C’est censé choisir des choses qu’un utilisateur individuel aimera, qu’il sache ou non qu’il le voulait.

Le second est le rythme : les utilisateurs de TikTok passent rapidement d’une tendance à l’autre. Ce qui signifie qu’une entreprise qui souhaite capitaliser sur une nouvelle danse virale ou un nouveau clip audio – comme la chanson « Jiggle Jiggle » qui a transformé le documentariste Louis Theroux en une star improbable – signifie qu’un compte d’entreprise qui veut faire la même chose doit le faire vite. « Se déplacer à cette vitesse est le plus gros ajustement », déclare Halaby.

Elle cite Netflix, avec ses 24 millions d’abonnés à son compte principal, ce qui en fait de loin le plus grand streamer du service, et Paramount Pictures, qui a maximisé ses images de football de plage torse nu de Top Gun : Mavericken tant que sociétés de divertissement qui ont compris que TikTok est destiné au divertissement.

Pourtant, il n’est pas clair si les sociétés de divertissement mettant du contenu gratuit sur TikTok s’aident ou aident TikTok. Omar Rajaune star des médias sociaux chez ESPN, dit qu’il fait tout son possible pour trouver des choses à montrer aux TikTokers qui ne sont pas des faits saillants sportifs traditionnels.

« J’essaie de créer du contenu que les téléspectateurs sportifs typiques ne regarderaient généralement pas », dit-il. Cela semble être une bonne stratégie pour créer des vidéos qui fonctionnent sur TikTok – mais il est plus difficile de comprendre comment cela aide une propriété multimédia qui s’adresse aux téléspectateurs sportifs typiques.

Et un directeur de studio à qui j’ai accordé l’anonymat pour parler franchement dit que TikTok est «incroyablement efficace» pour faire connaître un film – tout comme une publicité télévisée ou un panneau d’affichage – mais dit que les utilisateurs de TikTok sont très peu susceptibles de voir un clip pour un film puis allez acheter un billet. « Ils ne partent tout simplement pas », dit-il.

D’autre part, Sylvia George, qui dirige le marketing à la performance pour AMC Networks, affirme que TikTok a été un bon outil pour inciter les téléspectateurs à s’inscrire aux services de streaming de l’entreprise, comme Shudder ou AMC+. « Il ne s’est pas avéré que ce soit cette menace tangible qui éloigne les gens de nos plateformes », dit-elle. « D’une certaine manière, c’est le contraire. »

Il existe un sous-ensemble d’entreprises de médias qui n’ont pas besoin d’un coup de semonce à propos de TikTok : les entreprises technologiques prêtent attention à TikTok depuis longtemps. Maintenant, ils lui font le compliment ultime, en copiant son format (et en utilisant ses vidéos) pour leurs propres clones TikTok comme Facebook et Instagram’s Reels et YouTube’s Shorts. Facebook serait également sur le point de réorganiser son fil d’actualité principal pour qu’il soit plus TikTok-y.

Les entreprises technologiques disent également aux investisseurs qu’elles font attention et en parlent de plus en plus lors des appels de résultats, selon Michael Nathanson :

Pendant ce temps, le co-PDG de Netflix, Reed Hastings, réfléchit depuis quelques années au potentiel de TikTok en tant que «menace de substitution» pour son entreprise. Et vous pouvez voir un peu de la surface d’envie TikTok de Netflix dans sa fonction « Rires rapides », qui vous donne un flux sans fin de clips drôles/drôles de comédies Netflix dans son application pour téléphone.

Mais le simple fait de voir le problème ne signifie pas que vous pouvez le résoudre, comme d’innombrables entreprises l’ont appris à l’ère numérique. Et les énormes ambitions de TikTok grandissent : au début, vous ne pouviez placer que des clips qui duraient quelques secondes sur le service ; maintenant c’est jusqu’à 10 minutes. TikTok a pour objectif d’aller au-delà du téléphone, vers vos téléviseurs connectés, où vous regardez une quantité croissante de vidéos. Si cela fonctionne, cela concurrencerait encore plus directement les streamers et les réseaux.

Je peux penser à une solution possible pour les entreprises de médias établies : espérer que le gouvernement américain les renflouera.

Alors que la tentative de l’administration Trump en 2020 d’interdire TikTok, ou du moins de le forcer à vendre à un soumissionnaire américain, était maladroite et manifestement jingoïste, il y a beaucoup de gens réfléchis qui s’inquiètent de la présence de TikTok aux États-Unis, et le pensent ne devrait pas être ici.

Un argument se concentre sur le potentiel d’abus des données privées, puisque les entreprises technologiques appartenant à des Chinois doivent en fin de compte répondre au gouvernement chinois ; un autre se concentre sur le fait que TikTok pourrait être un outil de propagande extrêmement puissant, si le gouvernement chinois voulait l’utiliser pour cette raison.

« Donald Trump avait raison, et l’administration Biden devrait terminer ce qu’il a commencé », a écrit mon ancien collègue Ezra Klein dans le New York Times le mois dernier. Une phrase à couper le souffle. Mais une fois que vous comprenez ce qu’est et pourrait être TikTok, les idées à couper le souffle ne semblent pas si folles.