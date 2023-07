Pire encore, le Kremlin n’a pas pu bloquer Telegram, car la plate-forme est l’une des rares plates-formes de médias sociaux qu’elle utilise pour se propager aux masses. Au moment où la «mutinerie du télégramme» a pris fin, Prigozhin avait par inadvertance révélé la fragile emprise de Poutine sur le pouvoir. La crise a formé la toile de fond de la rencontre que Prigozhin a eue avec Poutine à la suite de sa marche perturbée. Poutine a toujours projeté le pouvoir à travers un labyrinthe d’écrans. Crédit: PA Avec le risque d’endommager Poutine, pourquoi Prigozhin est-il allé marcher en premier lieu ? Il était possible qu’il ait été attiré par la puissante boucle de rétroaction d’indignation qu’il avait lui-même créée sur les réseaux sociaux.

L’histoire est remplie de coups d’État ratés et de révolutions qui ont échoué. À l’ère de la communication instantanée, cependant, la tendance des dirigeants, des rebelles et des mouvements aveuglés par leur propre rhétorique s’est accélérée. Yevgeny Prigozhin, propriétaire de la société militaire du groupe Wagner. Crédit: Service de presse de Prigozhin via AP Discutant de l’effet d’Internet sur la politique il y a plus de dix ans, l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger a déclaré à propos de l’ère de l’hyper-connectivité : « Le citoyen autonome connaît la technique pour amener les gens sur la place, mais il ne sait pas que faire d’eux quand ils sont sur la place. Un Prigozhin armé et dangereux est un autre type de « citoyen autonome », certes, mais l’effet est le même : galvaniser le soutien est la partie la plus facile. Mobiliser le pouvoir pour atteindre un objectif concret est beaucoup plus difficile. La mutinerie avortée de Prigozhin ressemble maintenant à la décision malheureuse de Poutine d’organiser une invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022.

Les deux hommes souffraient d’auto-illusion, probablement suralimenté par leur propre chambre d’écho. L’idée de Poutine d’envahir l’Ukraine a germé lors de la Confinement lié au covid. Les partisans de Trump lors de l’attaque contre le Capitole américain le 6 janvier 2021. Crédit: PA Mijotant des déclarations nationalistes et des visions messianiques de l’histoire russe, le plan pourrait se résumer ainsi : une fois que les chars russes traverseraient la frontière, les Ukrainiens accepteraient simplement l’inévitabilité de la victoire russe et déposeraient les armes. Ou c’était le plan, du moins. Ni l’invasion de Poutine, ni la mutinerie de Prigozhin ne se sont déroulées comme l’un ou l’autre l’avaient espéré.

Les Ukrainiens étaient beaucoup trop déterminés (et bien préparés après huit ans de combats dans l’est du pays). Le peuple russe, sans parler des principales troupes russes, s’est montré beaucoup trop ambivalent quant à savoir qui dirige le pays. Comme me l’a dit une personne connaissant la politique en Russie : « L’histoire nous enseigne que la majorité des gens montreront leur soutien ou au moins leur neutralité au fusil le plus proche. » La manifestation Occupy Wall Street en 2011 était forte en images mais légère en réforme. Crédit: AP/Henny Ray Abrams Les événements du mois dernier peuvent être un autre exemple de la fugacité et de l’instabilité des manifestations et même des rébellions à l’ère d’Internet. Prigozhin, le propriétaire de l’Agence de recherche Internet, connaît le pouvoir de la propagande. Il compte près de 2 millions d’abonnés sur Telegram entre son propre compte et son compte d’entreprise, qui lui sert de service de presse.

Avant que les campagnes sur les réseaux sociaux de la ferme de trolls de Prigozhin ne soient déployées par les forces de Poutine en Ukraine, en Europe et aux États-Unis, elles étaient utilisées au niveau national sur les Russes. Chargement Pourtant, Prigozhin devient une victime de sa propre propagande n’est pas un phénomène uniquement russe. En 2016, des millions de Britanniques, rendus fous par des messages micro-ciblés, ont voté pour que le Royaume-Uni quitte l’Europe, mais sans aucune idée de ce que le Brexit constituerait réellement dans le monde réel. Une fois le référendum adopté, le public devait en déterminer la raison ex post facto.

L’assaut contre le Capitole américain en 2021, à l’instigation du président de l’époque, Donald Trump, est un autre exemple de la déconnexion entre les mouvements sur Internet – dans ce cas, une théorie du complot qui a nié la défaite électorale de Trump – et l’action. S’il y avait eu un plan organisé pour s’emparer du pouvoir du gouvernement américain par la force, par des voyous armés sachant quelles portes défoncer et quels politiciens tuer, Washington aurait pu tomber lors d’un coup d’État. Au lieu de cela, il y avait des gens qui se pressaient autour des bureaux et des couloirs du Capitole, vandalisant et prenant des photos. Agissez simplement, et ta-da !, la nouvelle réalité se met en place. C’est du moins ce que pensaient les émeutiers du Capitole. Alors Trump a pensé. C’est ce que pensaient Poutine et Prigozhin. À ce jour, plus de 1033 participants aux émeutes du Capitole ont été arrêtés, près de 500 ont été condamnés et plus de 250 ont été emprisonnés.

Le traitement de l’arriéré juridique se poursuit. Les prisons sont une réalité physique. Ce clivage entre la volonté exprimée en ligne et le travail d’organisation dans le monde réel se retrouve même dans le mouvement Occupy Wall Street de 2011. Les gens, lassés de l’ordre financier des États-Unis, se sont rassemblés près de Wall Street pour occuper la zone. Il y avait de la puissance et de la justice dans leur cause. Et pourtant, comme tant d’autres moments politiques, il ne suffisait pas de se réunir et de sentir que cela ne suffisait pas pour opérer un véritable changement. Il faudrait des personnalités du pouvoir politique réel, comme de vrais politiciens au pouvoir réel, pour commencer à faire la différence.