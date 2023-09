Comment la technologie ShotSpotter aide à lutter contre la criminalité croissante à Sacramento

SACRAMENTO — Ces dernières semaines ont été violentes dans le comté de Sacramento, avec une série de fusillades meurtrières alimentant une augmentation des crimes violents. Les députés utilisent toutes les ressources pour suivre les tendances troublantes, y compris la technologie connue sous le nom de ShotSpotter.

Il s’agit d’une création de la société SoundThinking et il fonctionne comme un système de détection acoustique des coups de feu qui donne aux forces de l’ordre une notification précise et précise si un capteur détecte un coup de feu.

Le sergent. Amar Gandhi, porte-parole du bureau du shérif du comté de Sacramento, a salué la précision et le coup de pouce que cela donne au département.

« La technologie du shot-spotter amène notre réponse à un tout nouveau niveau », a déclaré le Sgt. dit Gandhi. « Cela ne cible aucun groupe en particulier, ni rien d’autre que les coups de feu, dans les zones dont nous savons qu’elles sont touchées par la violence armée. »

ShotSpotter est utilisé par 150 agences à travers les États-Unis, et le vice-président principal des services médico-légaux de l’entreprise, Tom Chittum, affirme qu’il révolutionne la façon dont les forces de l’ordre font leur travail.

« Certains pourraient penser que c’est de la magie. Ce n’est pas le cas. Ce sont des mathématiques, des sciences et des technologies mises au service de la sécurité publique », a-t-il déclaré. « Cela permet à la police d’être informée des coups de feu dont elle n’est peut-être pas déjà au courant grâce à nos capteurs répartis dans les zones qui ont historiquement connu des taux élevés de criminalité armée. »

Chittum affirme que la technologie est si avancée qu’elle peut donner des détails exacts non seulement sur l’emplacement, mais également différencier les feux d’artifice ou d’autres bruits similaires comme le retour de flamme d’une voiture. Cela contribue également à permettre une réponse précise de la localisation, ce qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Le sergent. Gandhi affirme que les agents de patrouille n’ont plus besoin de compter sur les appels téléphoniques au 911 pour s’assurer qu’ils répondent à la bonne zone.

« Ils reçoivent instantanément une alerte sur leur téléphone et à partir de là, ils reçoivent un emplacement précis sur l’endroit où cela s’est produit », a déclaré le sergent. dit Gandhi. « La précision est incroyable, elle se trouve littéralement à quelques mètres de l’endroit où le coup de feu s’est produit, elle vous guidera là où se trouvent les douilles et elle est presque toujours parfaite. »

L’entreprise affirme que ce n’est pas une panacée contre la montée de la violence armée, mais qu’elle peut être utilisée pour contribuer à assurer la sécurité des communautés.

« Nous savons que 80 à 90 % des coups de feu dans les zones urbaines ne sont pas signalés à la police », a déclaré Chittum. « Cela représente de nombreuses occasions manquées pour la police de demander des comptes à quelqu’un. »

En savoir plus sur SoundThinking et la technologie ShotSpotter ici.