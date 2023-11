Comment la technologie peut réduire les coûts de l’assurance maladie

Ce n’est un secret pour personne : le coût de l’assurance maladie a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. Selon la Kaiser Family Foundation (KFF), les primes moyennes d’assurance familiale ont augmenté de 20 % entre 2017 et 2022 et de 43 % entre 2012 et 2022.

Dans cette optique, les compagnies d’assurance maladie se tournent vers la technologie pour trouver des moyens non seulement de maintenir leurs membres en meilleure santé, mais également de réduire les coûts.

« L’innovation ouvre la voie à une expérience membre simplifiée, permettant un accès plus rapide et plus facile aux informations sur la santé et une communication améliorée avec les membres », déclare Mike Munoz, président du marché chez AmeriHealth. Il ajoute qu’AmeriHealth a adopté une approche numérique en matière de communication avec ses membres dans le but de les informer sur leurs avantages et de les aider à accéder aux soins.

À mesure que le monde devient de plus en plus numérisé, la capacité d’accéder à des services tels que des conseils en matière de soins de santé devient essentielle, car les anciens systèmes désuets peuvent conduire à de pires résultats – et à des soins plus coûteux – simplement en raison d’un manque de communication efficace.

«Nous disposons de l’infrastructure technologique nécessaire pour personnaliser la sensibilisation des membres en fonction de diagnostics récents ou d’engagements avec le système de santé, comme une sortie d’hôpital», explique Munoz. « Nous associons la messagerie numérique au contact personnel. Nous savons que les membres d’AmeriHealth apprécient de pouvoir communiquer directement avec des coachs de santé pour répondre aux questions et apporter une aide à la prise de décision. Nous sommes fiers de cette approche, qui est un exemple de la façon dont nous suivons le rythme des avancées technologiques tout en donnant la priorité aux besoins de nos membres.

« L’assurance maladie fait de grands progrès en offrant un accès aux soins de santé via les nouvelles technologies », déclare Jill Dailey, vice-présidente des produits commerciaux chez Aetna. « Par exemple, la plupart des payeurs explorent les moyens d’exploiter à la fois de grands modèles linguistiques, ainsi que de nouveaux systèmes d’intelligence artificielle (IA) générative pour aider les représentants du service client à trouver la bonne réponse plus rapidement et plus facilement.

Munoz affirme qu’une approche responsable visant à tirer parti de l’IA générative peut contribuer à une personnalisation accrue de la communication avec les membres dans un avenir proche.

Utiliser les données

Une bonne exploitation de données et d’analyses puissantes semble certainement être la clé pour améliorer les soins aux patients et réduire les coûts. Munoz affirme que les données et les analyses peuvent être utilisées de diverses manières, notamment : pour détecter la fraude, le gaspillage et les abus ; stimuler le développement d’accords de soins fondés sur la valeur avec les prestataires ; et être exploité pour éclairer les programmes de gestion des pharmacies afin de promouvoir l’observance et l’utilisation appropriée des médicaments, par exemple.

De plus, Munoz affirme qu’AmeriHealth utilise des programmes de modélisation prédictive et de gestion de la santé de la population pour identifier et cibler ses membres à haut risque pour des interventions susceptibles d’améliorer et de prévenir certains problèmes de santé.

“En fin de compte, cela réduit les coûts, mais améliore surtout le bien-être des membres”, ajoute-t-il.

« La meilleure façon pour les compagnies d’assurance d’utiliser les données est d’aider les gens à tirer le meilleur parti de leurs prestations dans le but à la fois de réduire les coûts et d’améliorer la santé », explique Dailey. « Des conseils proactifs basés sur les données sont importants pour aider les consommateurs à gérer les coûts des soins de santé. Par exemple, si vous devez subir une procédure facultative, nous souhaitons vous recommander un prestataire de haute qualité au sein de notre réseau pour vous aider à éviter les dépenses potentielles associées aux soins hors réseau.

Dailey affirme que les données peuvent également aider à fournir des orientations après coup. « Si quelqu’un se rend aux soins d’urgence et que le problème aurait pu être résolu virtuellement, nous pouvons alors lui rappeler ses options de soins virtuels et les économies potentielles liées à l’utilisation de ce modèle à l’avenir », explique-t-elle.

Santé virtuelle

L’adoption croissante de la télémédecine a également généré des opportunités de réduction des coûts.

Munoz affirme qu’AmeriHealth a constaté une augmentation de 14 391 % du nombre de visites de télémédecine de 2019 à 2020, l’utilisation restant forte aujourd’hui.

« Les soins virtuels sont un moyen puissant d’élargir l’accès aux soins », déclare Dailey. « Cela supprime les barrières géographiques qui limitent la disponibilité des prestataires et offre une option que certains pourraient trouver mieux adaptée à leur style de vie. »

Munoz décrit la télémédecine comme un complément fiable aux soins en personne. « Les visites virtuelles de soins primaires, par exemple, peuvent conduire à un traitement plus rapide des problèmes de santé pour les membres qui pourraient ne pas solliciter des soins en personne, réduisant ainsi le risque de complications ou le besoin d’un traitement d’urgence. Cela peut conduire à de meilleurs résultats en matière de santé et, à terme, à une réduction des coûts », dit-il.