Comment la technologie, l’IA et Internet ont changé l’investissement

GOBankingRates a récemment organisé une séance de questions-réponses exclusive avec Jaspreet SinghPDG de Briefs Media et animateur de «Mentalité minoritaire.» Le thème de la discussion était : « Comment les jeunes générations devraient-elles structurer leur stratégie d’épargne-retraite différemment des générations plus âgées ?

Plus que tout, les réponses de Singh ont mis en évidence la manière dont la technologie, l’IA et Internet ont modifié l’investissement. En fait, ces changements ont été si fondamentaux qu’il est juste de dire que les investisseurs doivent aujourd’hui s’adapter aux nouvelles réalités du marché s’ils veulent réussir. Voici quelques-uns des changements importants cités par Singh, ainsi qu’une discussion sur la manière de les intégrer dans votre stratégie globale. stratégie d’investissement.

Vitesse de rotation

Par-dessus tout, la technologie, l’IA et Internet ont accéléré la vitesse de tout, de l’investissement aux tendances de consommation en passant par la durée de vie des entreprises. En fait, Singh cite la vitesse à laquelle les entreprises se renouvellent comme la principale différence entre investir aujourd’hui et il y a 30 ans.

De nos jours, les entreprises peuvent grandir, croître et s’effondrer en un clin d’œil, plutôt que de mettre des années ou des décennies à parcourir leur durée de vie comme par le passé. Singh utilise les exemples de Sears et Bed Bath & Beyond comme des entreprises qui étaient parmi les plus fortes de l’économie il y a 20 ans, mais qui sont aujourd’hui toutes deux en faillite.

Besoin de recherches plus constantes

Dans le même ordre d’idées, Singh note que pour réussir en tant qu’investisseur aujourd’hui, vous devez être prêt à faire davantage de recherches – et à vous y tenir. Dans le passé, « acheter et conserver » ou « définir et oublier » étaient deux mantras d’investissement, suggérant que vous pouviez simplement acheter des actions de qualité et les conserver pour toujours sans avoir à vous soucier de la surveillance de votre portefeuille. L’une des stratégies d’investissement les plus populaires des années passées consistait à acheter le «Cinquante Cinquante” portefeuille, qui était un groupe de 50 actions à grande capitalisation de la Bourse de New York qui étaient favorisées par les acheteurs institutionnels et les investisseurs conservateurs.

Mais Singh suggère que cette époque est révolue, en partie grâce aux changements que la technologie, l’IA et Internet ont apportés au monde de l’investissement. Le Nifty Fifty lui-même, par exemple, s’est retrouvé avec un certain nombre de ratés, comme Xerox, Kodak et Polaroid. Même les « blue chips » du groupe, comme General Electric, ont perdu de l’argent pour les investisseurs pendant des décennies.

Selon Singh, si vous envisagez d’investir dans des actions individuelles, vous devrez investir intelligemment et étudier continuellement vos investissements, quelle que soit la position dominante que vous pensez d’une entreprise.

Disponibilité de la diversification

Si l’idée d’investir dans des actions individuelles semble désormais intimidante, Singh propose une issue. Plutôt que de consacrer le temps et l’attention nécessaires à la recherche et à la surveillance d’actions individuelles, Singh suggère d’envisager d’investir dans des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse ou des fonds indiciels.

Toutes ces options vous offrent un niveau de diversification bien supérieur à la possession d’une action individuelle. En détenant des dizaines, voire des centaines d’actions dans un seul investissement, vous réduisez immédiatement le profil de risque de votre portefeuille et vous n’aurez pas à le surveiller d’aussi près que vous le feriez avec une action individuelle. Il y a une raison pour laquelle, par exemple, le SPDR S&P 500 ETF Trust a près de 394 millions de dollars d’actifs sous gestion : il s’agit d’un investissement proxy facile à utiliser pour l’ensemble du marché boursier qui peut être acheté ou vendu à chaque fois que le marché est ouvert.

Il est toutefois important de noter pour les investisseurs que ce n’est pas parce qu’un fonds détient des centaines de placements différents qu’il est nécessairement très diversifié. Même le SPDR S&P 500 ETF Trust, par exemple, ne détient que des actions à grande capitalisation, ce qui signifie qu’il n’offre aucune exposition aux actions à petite, moyenne capitalisation ou internationales.

Accès aux marchés

La technologie, l’IA et Internet ont été les transformations les plus directes pour l’investisseur moyen en termes d’accès aux marchés. Au début du marché boursier, les investisseurs devaient s’adresser à des sociétés de courtage pour ouvrir des comptes, ne recevaient que les informations provenant de leur courtier et devaient généralement disposer d’une somme relativement importante pour commencer.

Aujourd’hui, toutes ces barrières sont tombées. La plupart des entreprises permettent aux investisseurs d’ouvrir des comptes en ligne en quelques minutes, sans exigence de solde minimum ni même sans commission facturée pour la plupart des transactions sur actions et ETF. Cela a ouvert l’investissement à presque tout le monde, permettant même aux petits investisseurs de créer de la richesse. Que vous souhaitiez investir dans des actions individuelles, des fonds communs de placement, des ETF ou des fonds indiciels, il s’agit d’un énorme changement dans le monde de l’investissement.

