Comment la technologie et le capital-risque peuvent aider l’industrie alimentaire à atteindre ses objectifs d’émissions pour 2030

D’ici la fin de la décennie, de nombreuses entreprises alimentaires seront confrontées à des délais pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions. La course aux investissements dans les technologies durables au cours des prochaines années pourrait réduire considérablement les émissions, ont déclaré des experts de Ceres, une organisation à but non lucratif spécialisée dans le développement durable.

Dans son dernier rapportl’organisation a détaillé comment les producteurs peuvent utiliser des investissements stratégiques pour réduire leur empreinte carbone, et a souligné que les acteurs de l’industrie le faisaient déjà.

Les fabricants rendent leurs chaînes d’approvisionnement plus durables, mais ils n’investissent pas suffisamment dans la croissance de ces efforts, a déclaré Meryl Richards, directrice par intérim du programme de Ceres.

« Nous voulions voir comment ils planifient la prochaine phase de réduction des émissions, au-delà des pratiques disponibles, car certaines sources comme le méthane entérique, comme l’oxyde nitreux provenant des engrais, sont un peu plus difficiles à traiter et nécessiteront des technologies. l’innovation », a déclaré Richards.

Cérès mis en lumière L’accélérateur 100+ — un programme d’accélération lancé par de grands noms comme AB InBev, Coca-Cola et Unilever — pour tester des solutions agricoles qui pourraient aider l’industrie à atteindre ses objectifs climatiques. Selon le site Web du programme, il accorde jusqu’à 100 000 dollars aux startups pour mettre en œuvre des équipements technologiques dans l’industrie alimentaire.

La technologie qui réduit le méthane, un puissant gaz à effet de serre, est un élément clé de l’équation. Cela pourrait inclure des additifs alimentaires qui réduisent naturellement le méthane, indique le rapport. Le rapport Ceres a attiré l’attention sur l’utilisation par Ben & Jerry d’additifs à base d’algues rouges, qui, selon la société, pourraient réduire les émissions des vaches de 82 %.

Pour les producteurs de produits alimentaires qui travaillent avec du bétail, Ceres a souligné les dispositifs portables de capture de méthane pour le bétail qui convertissent les gaz des vaches en eau et en dioxyde de carbone. Zelp, une startup qui pilote cette technologie, a reçu un financement du géant laitier Danone et a un partenariat avec le géant de l’agriculture Cargill. Les vaccins pour le bétail, qui pourraient aider les animaux à produire des anticorps ciblant les microbes producteurs de méthane, sont une autre solution que les entreprises devraient explorer, a déclaré Ceres.

Mettre leur argent là où ils sont

Les investissements en capital-risque dans la technologie alimentaire, qui sont au point mort ces dernières années dans un contexte économique incertain, peuvent offrir aux fabricants de nouveaux moyens de réduire leurs émissions, selon le rapport.

Le rapport a souligné que les branches de capital-risque CPG – Tyson Ventures – investissent dans des startups qui peuvent aider à fournir des solutions aux agriculteurs de sa chaîne d’approvisionnement.

L’accent mis par le rapport sur le méthane émanant du bétail attire l’attention sur le secteur de la viande, mais Richards a déclaré qu’investir dans de nouveaux efforts dans le domaine agricole peut aider les producteurs de l’ensemble de l’industrie à réduire leurs émissions.

« Des innovations sont en cours pour lutter contre les émissions provenant des engrais, avec un nouvel engrais vert à base d’ammoniac, et de nombreuses recherches sont en cours sur les céréales vivaces, qui nécessiteraient moins d’engrais et auraient également un système racinaire plus profond pour potentiellement séquestrer plus de carbone » » dit Richards.

Ces nanofertilisants pourraient réduire de 20 % l’application d’engrais et la perte de nutriments associée dans les exploitations agricoles, a déclaré Ceres dans le rapport.

Un autre effort détaillé par Ceres dans son rapport est une manière expérimentale de produire de l’énergie renouvelable dans des fermes appelées agrivoltaïques. Il s’agit de planter des cultures sous des panneaux solaires et d’incorporer les panneaux dans les pâturages du bétail. L’organisation à but non lucratif a déclaré que cette pratique pourrait presque éliminer les émissions de dioxyde de carbone liées à la consommation d’énergie d’une ferme lorsqu’elle est associée à des tracteurs électriques et à d’autres équipements.

Le potentiel d’investissements technologiques plus importants devrait faire partie d’une stratégie à plusieurs volets alors que les producteurs de produits alimentaires s’attaquent à leurs émissions, selon Ceres.

« Un certain nombre d’entreprises connectent leur R&D interne, effectuent des tests pilotes ou soutiennent le développement du marché », a déclaré Richards. «Ils peuvent également faire du plaidoyer, en garantissant que leur lobbying est aligné sur la recherche qui doit être menée.»