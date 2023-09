Comment la technologie de souscription progresse à mesure que les directives évoluent

L’intelligence artificielle pourrait aider les prêteurs à s’orienter dans les directives de souscription du marché secondaire, mais seulement si elle est conforme aux dernières directives des régulateurs.

Des développements tels que la récente directive du Consumer Financial Protection Bureau sur l’intelligence artificielle et les refus témoignent d’un examen réglementaire renouvelé dans ce domaine, Frank Poiesz, directeur de la stratégie commerciale, Matière noire a déclaré aux participants au Digital Mortgage 2023 cette semaine.

Les régulateurs « sont très inquiets et vont suivre de près la manière dont les décisions de crédit sont prises », a déclaré Poiesz.

Conseils du CFPB sur les chatbots en plus de la directive sur les refus, ont rendu les fournisseurs prudents, et « c’est pourquoi je pense que nous sommes en quelque sorte à un point où nous devons surveiller la façon dont nous utilisons l’IA en tant qu’industrie », a-t-il déclaré lors d’un discours sur un panel de conférence sur son rôle dans la souscription.

Leah Price, conseillère indépendante en technologie financière, à gauche, a discuté du rôle de l’IA dans la souscription avec le directeur de la stratégie commerciale de Dark Matter, Frank Poiesz, et la journaliste du NMN, Maria Volkova, lors de la conférence nationale sur les prêts hypothécaires numériques du National Mortgage News le 26 septembre au Wynn Resort à Las Vegas. Crédit photo : Jacob Kepler

Mais même si cela incite l’industrie à agir de manière un peu plus délibérée en matière de développement et d’utilisation de la technologie, cela n’a pas complètement stoppé les progrès.

« Il y a une tonne d’applications sur lesquelles nous travaillons, notamment pour aider les personnes qui doivent comprendre les guides du vendeur », a déclaré Poeisz, faisant référence aux règles que les acheteurs de prêts liés au gouvernement fixent aux prêteurs. « Cette connaissance des utilisateurs est certainement une bonne application de l’IA générative. »

D’autres technologies liées à la souscription qui progressent sous un certain contrôle réglementaire comprennent les données numériques sur les banques et les loyers qui peuvent servir de moyen alternatif pour qualifier les emprunteurs qui n’ont pas d’antécédents de crédit traditionnels.

Les agences de surveillance sont très protectrices quant à l’utilisation de ces données autorisées par les consommateurs. Les parties prenantes participant aux discussions TechSprint de l’Agence fédérale de financement du logement en juillet ont déclaré à l’agence qu’elles considéraient un modèle d’utilité comme un résultat potentiel à long terme.

Il est possible d’évoluer dans le respect des règles dans ce domaine, a déclaré Lucky Sandhu, président et chef de la direction de Reliance Financial, aux participants à la conférence lors d’un débat sur le potentiel du crédit alternatif pour développer les pipelines de prêts.

« Les régulateurs travailleront avec vous tant que vous comprendrez très, très bien les fondements et les fondamentaux, en particulier lorsqu’il s’agit de comprendre les défauts de crédit et le risque de crédit », a déclaré Sandhu.

La portée potentielle du crédit alternatif est considérable, a déclaré David Battany, vice-président exécutif des marchés de capitaux chez Guild Mortgage, citant les données du Consumer Financial Protection Bureau indiquant que plus de 50 millions d’adultes ont des antécédents de crédit traditionnels insuffisants ou inexistants.

Même si le crédit alternatif existe depuis longtemps, il s’avère difficile à utiliser, et peu de personnes sont disposées à suivre une procédure, a-t-il noté. Mais les progrès numériques en matière de données bancaires autorisées par les consommateurs et de loyers dans les entreprises parrainées par le gouvernement Fannie Mae et Freddie Mac améliorent l’accès.

« Les GSE ont vraiment pris les devants dans ce domaine. Le marché privé également… le marché hors QM – a vraiment innové dans de nombreux domaines », a déclaré Battany. Les données numériques des relevés fiscaux en particulier ont été utilisées pour qualifier les emprunteurs indépendants pour ce dernier produit.

Bien que les prêteurs conformes soient en mesure de garantir les emprunteurs indépendants, les prêts sont soumis à des restrictions. Cela finit par pousser de nombreuses personnes vers des produits hypothécaires non qualifiés où les prêteurs ont moins d’assurance de se conformer aux règles de capacité de remboursement du Bureau de protection financière des consommateurs.

Alors que les entreprises ont offert aux prêteurs un allègement limité du risque de représentation et de garantie lorsque les données numériques valident les informations sur les prêts soumis à la vente dans certains cas, Fannie a averti que la conformité des informations à l’ATR est une question distincte.

Et le nombre d’emprunteurs de crédit alternatifs réussissant à pénétrer le marché du GSE a été limité, selon Battany et un autre panéliste, Patrick Tadie, vice-président exécutif, marchés mondiaux des capitaux, financements structurés, chez Wilmington Trust.

L’un des obstacles à l’utilisation de données alternatives sur le crédit par le marché du crédit privé est que les agences de notation qui participent à la tarification du marché secondaire la considèrent comme limitée compte tenu du faible nombre de prêts émis et de leurs antécédents en matière de performance.

« Nous avons encore besoin de plus de données », a déclaré Tadie, soulignant que l’opinion des agences de notation rend les prêts destinés à la vente sur ce marché relativement plus coûteux.

La société mère de Wilmington, TD Bank, propose un produit de prêt privé basé sur des crédits alternatifs qu’elle détient en portefeuille plutôt que de les vendre sur le marché secondaire. Mais sa portée est limitée, a déclaré Tadie, soulignant que la souscription nécessite de nombreux facteurs compensatoires.

« C’est incroyablement conservateur », a-t-il déclaré.