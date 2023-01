Comment la technologie de la santé veut changer notre façon de vieillir

Alors que les appareils désuets destinés aux personnes âgées sont peut-être tombés en désuétude, le besoin de nouvelles façons de rester en bonne santé à mesure que vous vieillissez est plus “in” que jamais. À CES 2023des entreprises ajoutées à un marché en pleine croissance des technologies de la santé qui tentent de rendre l’activité de vieillissement plus transparente que jamais.

En vieillissant, nous commençons à accumuler des risques de problèmes de santé sous-jacents tels que problèmes cardiaques, certaines maladies oculaires, la perte auditive et plus encore. Ce sont des marqueurs du temps mis dans ce monde, mais ils nécessitent souvent plus de suivi de la santé et de suivi des mesures, comme des mesures fréquentes de la pression artérielle ou le suivi des régimes médicamenteux quotidiens.

Historiquement, nous avons considéré les trackers de bien-être en termes d’attrait pour les adultes plus jeunes ou d’âge moyen, avec des interfaces flashy et de nouvelles applications en concurrence pour attirer l’attention des acheteurs. Mais à mesure que le monde de la technologie devient plus avancé, les gens vieillissent.

“Le groupe d’âge de plus de 50 ans est un groupe beaucoup plus avisé de personnes qui sont prêtes et désireuses et recherchent – veulent – des produits modernes pour répondre à leurs besoins”, a déclaré Rick Robinson, vice-président et directeur général de l’AARP. Collaboratif AgeTech.

2023 a vu de grandes améliorations dans les technologies de la santé qui peuvent avoir un effet positif sur la vie et la santé des personnes âgées. L’un des faits saillants a été une nouvelle règle de la Food and Drug Administration des États-Unis autorisant prothèses auditives en vente libre. Cela supprime l’obstacle de la prescription pour les personnes ayant une perte auditive légère ou modérée et réduit les coûts du processus.

J’ai rassemblé certains des appareils technologiques pour les personnes vieillissantes, que nous avons vus au CES 2023. Ces outils visent à faciliter la mesure de choses comme la pression artérielle et la fréquence cardiaque, et ils conjurent les effets négatifs sur la santé de l’isolement social.

Des moyens plus simples de prendre votre tension artérielle

Peut-être le plus excitant – du moins pour les personnes qui doivent prendre leur tension artérielle tous les jours ou surveiller leur santé cardiaque – a été l’annonce de nouveaux moyens beaucoup plus simples d’obtenir ces mesures de santé. Entrez : un tensiomètre sans brassard, au doigt uniquement et des toilettes qui surveillent votre tension artérielle, votre niveau d’oxygénation du sang et votre fréquence cardiaque lorsque vous êtes assis dessus.

Le siège cardiaque, fabriqué par Casana et présenté par l’AARP au CES, est en cours d’examen par la FDA pour être autorisé en tant que dispositif médical. Cela signifie que vous aurez besoin d’une ordonnance pour un. Mais s’il est nettoyé et installé dans votre maison, il pourrait faciliter la surveillance de la santé cardiaque des personnes âgées et de leurs soignants, lorsque tout ce qu’il faut, c’est une assise de 30 secondes pour fournir à votre équipe soignante des informations importantes.

de Valencell tensiomètre au doigt uniquement, est également en cours d’examen par la FDA, mais en tant qu’appareil en vente libre sans ordonnance. Traditionnellement, les tensiomètres nécessitaient une pression du bras et un étalonnage pour obtenir vos mesures quotidiennes. Mais cette année, Valencell pourrait être sur le marché et marquer une avancée passionnante dans les soins de santé à domicile.

Améliorations pour les soins oculaires

La société de lunettes électroniques eSight a annoncé la eSight Aller cette année, une paire de lunettes aux allures de pare-soleil plus robotique conçue pour les personnes ayant une vision centrale et une cécité légale. La dégénérescence maculaire, qui est l’une des quelque 20 affections oculaires différentes qui feraient d’une personne un bon candidat pour ces lunettes, est souvent liée à l’âge. Par rapport à l’eSight 4, l’eSight Go a des fonctionnalités améliorées, selon la société, et projette une meilleure image sur ses deux écrans haute résolution pour une “vision binoculaire complète”.

Plus d’aides auditives

Le CES de cette année était le premier salon depuis la nouvelle règle de la Food and Drug Administration des États-Unis permettant la vente d’appareils auditifs en vente libre. Alors que tout adulte ayant une perte auditive légère ou modérée peut bénéficier de la nouvelle règle, le vieillissement est un facteur important de perte auditive, et environ la moitié des personnes ont du mal à entendre après 75 ans. La perte auditive peut contribuer au déclin cognitif, ainsi qu’à d’autres problèmes de santé physique et mentale.

Eargo, un nom prolifique dans le monde de l’amplification du son personnel et des aides auditives OTC, a annoncé l’Eargo 7, son dernier modèle, au CES. L’Eargo 7 sera le troisième appareil en vente libre de la société ; il est livré avec une nouvelle fonction de réglage du son pour un meilleur traitement du son dans les environnements bruyants, et il améliorera les performances sonores globales dans les environnements animés comme les restaurants, a déclaré la société. 2023 est prévu dans un an, nous verrons beaucoup plus de nouveaux appareils auditifs.

Alors que certains experts de la santé auditive ont accueilli la nouvelle règle de la FDA comme une extension de l’accessibilité, tout le monde n’est pas un bon candidat pour une aide auditive en vente libre. En savoir plus sur les avantages et les inconvénients des aides auditives en vente libre.

VR pour l’isolement social

Parallèlement aux risques pour la santé liés au tabagisme et à l’inactivité physique, l’isolement social a été lié à des résultats négatifs pour la santé, y compris les maladies cardiaques, la démence et la mort prématurée, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Les personnes âgées sont particulièrement exposées à un risque élevé et environ un quart des adultes de plus de 65 ans sont socialement isolés. Les facteurs qui peuvent accroître l’isolement social peuvent inclure le fait de vivre seul, le décès d’êtres chers et la perte auditive.

Rendever et l’AARP ont une réalité virtuelle pour aider à le combattre. Rendever a dévoilé pour la première fois sa réalité virtuelle pour les seniors en EHPAD au CES 2019, a annoncé la semaine dernière au CES son acquisition de l’application Alcove. Alors que Rendever travaille avec l’AARP sur Alcove depuis quelques années, le rachat de la société de technologie permettra à l’expérience VR d’aller au-delà des maisons de soins infirmiers dans lesquelles elle était auparavant concentrée, en espérant atteindre plus de foyers d’adultes vieillissants et de leurs soignants. (Vous pouvez télécharger Alcove via le Magasin de quête.)

Robinson, qui travaille avec les laboratoires d’innovation de l’AARP et les nouvelles technologies dans la technologie vieillissante, a déclaré que de nombreuses personnes socialement isolées commencent progressivement à s’éloigner – par exemple, elles cessent d’avoir des gens ou cessent de quitter la maison. Pour une personne en situation d’isolement social, la réalité virtuelle a la capacité de “la faire sortir”. Espérons que les nouveaux mouvements de Rendever permettront à ces expériences prolongées d’atteindre plus de vies.

“Il est clair que l’avenir du vieillissement repose sur une technologie ciblée”, a déclaré le cofondateur de Rendever, Kyle Rand, dans un communiqué de presse. “Un métaverse bien conçu renforce les relations, construit des communautés et nous donne les moyens de nous immerger dans de nouvelles expériences.”

