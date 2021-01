Une vérité universelle aujourd’hui est que l’information est le pouvoir. L’accès aux informations ou aux données est donc recherché aussi bien par les acteurs de la sphère publique que privée. Un déséquilibre dans l’accès à l’information pose plusieurs menaces à la démocratie et à ses idéaux. Le besoin de confidentialité est un besoin intrinsèquement humain. Nous avons pris conscience, en particulier au cours de la dernière décennie, de l’importance de la protection de la vie privée dans la sphère numérique qui a conduit à sa reconnaissance en tant que droit fondamental en vertu de la Constitution. Ne pas savoir qui a accès à vous ou comment il y a accès sont des questions qui pourraient nuire à l’état mental de quiconque, mais en particulier celles appartenant à des minorités ou à des communautés vulnérables. L’envie de protéger sa vie privée s’étend également à la nécessité de se protéger des menaces de sécurité globales posées dans la sphère numérique. Le manque d’intimité de nos jours pose un régime de surveillance terrifiant qui éliminerait la plupart, sinon la totalité, de l’autonomie individuelle.

Le chiffrement est devenu une première étape essentielle pour garantir la sécurité en ligne. Un canal de communication sécurisé permet la sécurité mentale et encourage un débat fructueux qui ne fait que renforcer une démocratie. Les arguments avancés contre lui ne sont pas différents de ceux avancés contre le cryptage sous la forme de HTTPS il y a des années. Alors que l’accès par la porte dérobée aux données cryptées a constitué une partie importante de ce débat, la justification de la nécessité de protéger sa vie privée est remise en question – «Pourquoi votre vie privée est-elle si importante?» Le besoin de l’heure est de déplacer le fardeau de répondre à une telle question sur ceux qui veulent empiéter sur la communication privée – «Pourquoi ma vie privée n’est-elle pas importante?»

Quels sont les différents défis associés au chiffrement? Ses avantages l’emportent-ils sur ses inconvénients? Comment une telle technologie s’intégrerait-elle dans le paysage juridique indien? Avons-nous besoin d’approfondir notre compréhension de l’importance de notre vie privée? Tout cela et plus encore a été discuté par nos panélistes, le professeur Debayan Gupta de l’Université Ashoka, M. Udbhav Tiwari qui est conseiller en politique publique à la Fondation Mozilla et M. Anand Venkatanarayan, l’un des principaux technologues en Inde dans le dernier des #SecDevTalks , une série de The Dialogue en partenariat avec Nullcon et CNN News18.