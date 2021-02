Comment la technologie change les maisons dans lesquelles nous vivons

Poussés par les progrès de la technologie et l’avènement des connexions Internet à haut débit, nous sommes nombreux à avoir désormais facilement accès à une multitude d’informations sur les bâtiments dans lesquels nous vivons.

Grâce à la prolifération du matériel et des logiciels dans la maison, cette tendance ne montre aucun signe de lâcher prise et se présente sous de nombreuses formes différentes, des moniteurs de qualité de l’air intérieur aux sonnettes «intelligentes» qui nous fournissent des notifications visuelles en temps réel lorsque quelqu’un est tenter d’accéder à notre propriété.

La production d’électricité renouvelable résidentielle commence également à gagner du terrain, avec un nombre croissant de personnes installant des panneaux solaires dans l’espoir de réduire les factures et leur empreinte environnementale.

Aux États-Unis seulement, le marché solaire résidentiel a installé 738 mégawatts de capacité au troisième trimestre de 2020, un bond de 14% par rapport au deuxième trimestre, selon un récent rapport de la Solar Energy Industries Association et de Wood Mackenzie.

Plus tôt ce mois-ci, SunPower, basée en Californie, spécialisée dans la conception, la production et la livraison de panneaux et de systèmes solaires, a annoncé qu’elle déployait une application qui permettra aux propriétaires d’évaluer et de gérer leurs paramètres de production d’énergie, d’utilisation et de stockage de la batterie avec leurs mobile.

Le service sera disponible pour les clients utilisant son système SunPower Eqiunox et représente un autre exemple de la façon dont les technologies connectées peuvent nous fournir des informations précieuses sur le fonctionnement des bâtiments.

Des offres similaires sur ce marché de plus en plus encombré comprennent des compteurs dits «intelligents», qui permettent aux consommateurs de voir en temps réel la quantité d’énergie qu’ils utilisent et l’argent qu’ils dépensent.

Ailleurs, des produits tels que Hive, de Centrica, permettent aux utilisateurs d’installer une gamme de kits connectés – des prises et de l’éclairage aux thermostats et caméras d’intérieur – qui peuvent être contrôlés via une application sur leur téléphone portable et, dans certains cas, leur voix.

Recharge de voiture connectée

Les panneaux solaires représentent une façon d’intégrer la technologie durable dans les maisons. D’autres exemples incluent l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Les gouvernements du monde entier cherchant à éliminer progressivement la vente de véhicules diesel et à essence et à encourager les consommateurs à acheter des systèmes de recharge électriques, pourraient devenir une partie intégrante de l’environnement bâti dans les années à venir.

Les entreprises proposant des services de recharge à domicile et connectés comprennent Pod Point et BP Pulse. Ces deux services incluent des applications qui fournissent des données telles que la quantité d’énergie utilisée, le coût de la charge et l’historique de charge.

Une autre entreprise, Wallbox, a récemment annoncé qu’elle lançait son premier chargeur de véhicule électrique pour les foyers nord-américains.

La société, basée en Espagne, a déclaré que le système était compatible avec tous les types de véhicules électriques, permettrait aux clients de planifier des frais et pourrait être contrôlé par la voix via Google Assistant et Amazon Alexa.

Loin du secteur privé, les gouvernements s’efforcent également d’encourager le développement d’une infrastructure de recharge à domicile.

Au cours du week-end, les autorités britanniques ont déclaré que le programme de recharge des véhicules électriques – qui donne aux conducteurs jusqu’à 350 £ (environ 487 $) pour un système de recharge – serait prolongé et étendu, ciblant ceux qui vivent dans des propriétés à bail et louées.

Mike Hawes, directeur général de la Society of Motor Manufacturers and Traders, a qualifié l’annonce du gouvernement de « bienvenue et d’un pas dans la bonne direction ».

«Alors que nous nous dirigeons vers la suppression progressive des ventes de nouvelles voitures et fourgonnettes essence et diesel d’ici 2030, nous devons accélérer l’expansion du réseau de recharge des véhicules électriques», a-t-il ajouté.

«Une révolution du véhicule électrique nécessitera des installations à domicile et sur le lieu de travail que cette annonce encouragera, mais aussi une augmentation massive de la recharge publique sur rue et des bornes de recharge rapide sur notre réseau routier stratégique.

Changement en cours, mais défis à venir

Alors que les tentatives de décarbonisation des bâtiments et de la société s’intensifient, l’apparence et le fonctionnement de nos maisons pourraient être sur le point de connaître un changement majeur.

«Les technologies de production domestique connectées au réseau telles que les panneaux solaires électriques seront importantes dans le passage à un réseau électrique 100% renouvelable, mais la décarbonation de l’approvisionnement en électricité n’est qu’une partie de la transition», Peter Tyldesley, directeur général du Center for Alternative Technologie, a déclaré CNBC par e-mail.

En référence à la Grande-Bretagne, Tyldesley a poursuivi en expliquant comment son organisation envisageait «un peu moins de 10% d’électricité dans une future société zéro carbone provenant de l’énergie solaire photovoltaïque, utilisant 15 à 20% de… la superficie du toit du Royaume-Uni». Ceci, a-t-il dit, comparé à plus de 75% de l’électricité provenant de l’énergie éolienne.

Le chauffage, a poursuivi Tyldesley, représentait «le plus grand défi».

«Pour décarboner le parc de logements du Royaume-Uni à l’échelle et à la vitesse nécessaires pour parvenir à zéro carbone, nous devrons peut-être rénover un million de maisons chaque année au cours des prochaines décennies pour améliorer leur isolation et leur étanchéité à l’air et installer des pompes à chaleur ou autres – chauffage aux combustibles fossiles », a-t-il déclaré.

« Pour ce faire, nous avons besoin de toute urgence d’un programme national coordonné avec un engagement d’investissement gouvernemental pluriannuel », a-t-il ajouté.

Au sujet des bâtiments de plus en plus connectés, nous fournissant une énorme quantité de données sur leur fonctionnement, Tyldesley a cherché à mettre en évidence certaines des opportunités que cela pourrait créer.

<< Des études sur le déploiement de la technologie de comptage intelligent ont montré que les consommateurs utilisent moins d'énergie lorsqu'ils sont en mesure de surveiller leur consommation en temps réel, de sorte que ce type de technologie peut être un élément utile des programmes de changement de comportement lorsqu'il est combiné à d'autres formes de soutien. pour l'amélioration de l'efficacité de la maison », a-t-il déclaré.

« Le déploiement des appareils intelligents peut aller plus loin en répondant aux signaux du réseau et en aidant à déplacer la consommation des heures de pointe vers des périodes où davantage d’énergie renouvelable est disponible », at-il ajouté.