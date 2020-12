Avec plus de 1000 gratte-ciel qui composent sa ligne d’horizon, Dubaï abrite certains des projets architecturaux les plus ambitieux au monde, comme le quartier du futur, qui abrite le musée du futur, et une ingénierie impressionnante comme le plus haut bâtiment du monde, les 830 mètres grand Burj Khalifa.

Les ambitions de grande hauteur de la ville ont commencé en 1978, avec la construction du Dubai World Trade Centre de 39 étages, qui existe toujours aujourd’hui.

Mais maintenant, ce bâtiment est éclipsé par des centaines de tours voisines, dont 18 ont deux fois sa taille, atteignant plus de 300 mètres de hauteur.

Pour découvrir ce qui se cache derrière la croissance verticale de Dubaï, Euronews s’est entretenu avec Kerem Cengiz, directeur général de l’architecture et de la pratique du design chez LWK + PARTNERS. Selon Cengiz, un catalyseur clé de cette croissance a été la nouvelle technologie en matière de conception et de données.

Là où les bâtiments étaient auparavant imaginés à l’aide de dessins sur papier, ils sont désormais conceptualisés en réalité virtuelle 3D. Les développeurs peuvent pratiquement parcourir leurs projets avant que la brique n’entre en contact avec le mortier. Cela, dit-il, a considérablement amélioré la communication entre le développeur, l’architecte et l’ingénieur, et a aidé à réduire le temps passé sur un projet, le gaspillage de matériaux et les coûts associés aux deux.

Au-delà des phases de conception et de construction, les données sont continuellement collectées et utilisées dans les logiciels de gestion des bâtiments. Cengiz affirme que cela améliore et maintient l’environnement des bâtiments tout en réduisant la consommation d’énergie. Il explique, par exemple, que les algorithmes aident le logiciel à ajuster la température de l’air pour contrer les changements créés par les personnes occupant un espace. « Cela aurait été très difficile à comprendre quand c’était juste sur papier », ajoute-t-il.

Indépendamment des nouvelles technologies, cependant, Cengiz insiste sur le fait que le rôle fondamental d’un architecte reste le même. «Les nouvelles technologies sont comme le crayon et le papier», dit-il. « Ce que vous faites avec l’outil est la partie créative. »