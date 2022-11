Comment la technique de camouflage de Trapdoor Spider l’aide à chasser sa proie

La faune nous a souvent amusés, nous les humains, avec leurs capacités de survie et leurs mécanismes de chasse. Bien que le camouflage soit une technique utile pour se cacher des prédateurs, de nombreux animaux et insectes l’utilisent également comme technique de chasse. Le camouflage est un mécanisme qui permet à un organisme de se cacher en se mêlant trop bien à son environnement. Alors que certains animaux se cachent en changeant de couleur pour s’adapter à leur environnement, d’autres creusent des terriers et se couvrent par le haut. Une vidéo montrant une araignée trappe utilisant sa technique de camouflage pour chasser sa proie est devenue virale sur Twitter.

La vidéo a été publiée sur la plateforme de microblogging le 9 février. La séquence de 16 secondes commence par un insecte marchant devant ce qui ressemble à une motte de terre. Au fur et à mesure que l’insecte s’en approche, la masse bouge légèrement. Dès que l’insecte commence à s’éloigner, une énorme araignée trappe saute et piège l’insecte avec quatre de ses huit pattes. Il retourne ensuite dans son terrier.

Selon Britannica, les araignées trappes construisent des terriers dans le sol; à l’entrée, ils construisent une porte à charnières en soie. Le contour blanc à l’avant du terrier dans la vidéo est la porte construite par l’araignée.

La vidéo a recueilli plus de 45 vues lakh et 151 likes. Les personnes dans la section des commentaires étaient également fascinées de voir l’araignée en action.

C’est le film d’horreur le plus effrayant que j’ai vu depuis un moment. 😶— Ritchie (@RSthePit) 27 mars 2022

Un utilisateur a commenté: “C’est le film d’horreur le plus effrayant que j’ai vu depuis un moment.”

Où est-ce que tu as eu çà? Ils sont quasiment impossibles à trouver de nos jours— John David Mills (@JohnDavidMills) 23 novembre 2022

Un autre utilisateur a écrit: «Où avez-vous obtenu cela? Ils sont pratiquement impossibles à trouver de nos jours.

Mcueoc (@129470lly) 24 mars 2022

Un troisième utilisateur a affirmé qu’il ne s’agissait peut-être pas d’une araignée et a écrit en chinois, ce qui se traduit par “Regardez attentivement, il semble avoir 10 pattes, 10 pattes ne sont peut-être pas une araignée”.

