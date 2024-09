Comment la taxe proposée améliorera-t-elle les services de bus de la région de Columbus ?

Le bus numéro 10 ronronne tandis que Sherrick Watkins est assis à l’arrière, attendant qu’il commence à rouler le long de West Broad Street.

« En fait, j’aime bien prendre le bus », a-t-il déclaré.

Watkins, 36 ans, qui rentre chez lui à Whitehall après avoir surpris un ami au travail, a déclaré qu’il se sentait en sécurité dans le bus de la Central Ohio Transit Authority (COTA).

Sherrick Watkins a déclaré qu’il aimerait que le fait de prendre le bus à Columbus soit moins stigmatisé. « Les gens ne veulent pas être vus à l’arrêt de bus. Mais dans les grandes villes, c’est ce que les gens utilisent : les transports en commun. Donc cela ne devrait pas être un problème majeur », a déclaré Watkins.

À 24 ans, il était passager dans la voiture d’un ami arrêté à un feu rouge lorsqu’un autre conducteur fuyant la police a percuté leur véhicule à grande vitesse. Lui et son ami ont été envoyés dans des hôpitaux différents.

Watkins a passé deux mois en physiothérapie pour des douleurs dans le bas du dos. Depuis, dit-il, il se sent anxieux au volant.

Watkins fait partie de ceux qui comptent sur les bus de la COTA pour se déplacer. L’agence de transport en commun a fourni plus de 11,12 millions de déplacements l’année dernière.

Plusieurs usagers ont déclaré au Dispatch qu’ils saluaient le plan LinkUs de COTA visant à améliorer le service de bus en utilisant une augmentation de la taxe de vente de 0,5 % lors du vote du 5 novembre. Si les électeurs l’approuvent, COTA a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser les fonds pour aider construire au moins cinq lignes de bus à haut niveau de service le long des principaux corridors, ajouter des zones de transport à la demande, prolonger les horaires et augmenter le service sur certaines lignes et éventuellement ajouter de nouvelles lignes.

Pour de nombreux usagers, le service actuel ne répond pas toujours à leurs besoins. Les horaires de fonctionnement des bus de la COTA sont trop limités, ou il faut parfois des heures pour traverser la ville, disent-ils.

Watkins a récemment déclaré qu’il avait ressenti une pression pour obtenir un permis de conduire.

En juin, Watkins a déclaré qu’il avait été suspendu de son poste de technicien en dialyse parce qu’il arrivait systématiquement en retard à son lieu de travail dans le Far East Side. Les bus de la COTA ne circulent pas assez tôt pour qu’il puisse y arriver avant 4h30 du matin, a déclaré Watkins, et il ne peut pas se permettre de payer un Uber à chaque fois.

Avant cela, Watkins a travaillé dans un centre de tri près d’Obetz pendant cinq ans. Son service s’étendait de 15 heures à 23 heures et, même s’il pouvait s’y rendre en bus, celui-ci s’arrêtait avant qu’il ne quitte son poste. Un collègue qui le raccompagnait chez lui a quitté son emploi, et Watkins est donc parti à son tour.

Patrick Nichols, du Near East Side de Columbus, passera plus d’une heure dans les bus COTA pour rendre visite à sa fille de 6 ans à Whitehall.

Patrick Nichols a confié au Dispatch, alors qu’il attendait le bus numéro 2, qu’il aimerait pouvoir obtenir un troisième emploi dans un entrepôt pour passer plus de temps avec ses enfants pendant la journée et gagner plus d’argent qu’il n’en gagne en travaillant chez Chick-fil-A. Mais il n’a pas de permis ni de voiture et dépend du service de bus de la COTA.

Nichols a quatre enfants, dont une fille de 6 ans qu’il vient du Near East Side pour aller voir à Whitehall.

« Nous irons probablement dans un parc aujourd’hui. Quoi qu’elle veuille faire », a déclaré Nichols.

Son trajet, qui comprend l’emprunt du bus numéro 2 sur East Main Street, où une ligne de bus rapide est proposée, lui prendra plus d’une heure.

Laura Gonzalez prend le bus numéro 10 sur West Broad Street, où une autre ligne de bus à haut niveau est prévue, pour se rendre de son domicile à Westerville à son travail au Hollywood Casino Columbus. Si elle a de la chance, son trajet dure 1 heure et 20 minutes.

Gonzalez a déjà vécu en Californie et à Portland, elle est donc habituée à des systèmes de transport en commun plus performants. Elle et sa famille économisent pour s’acheter une voiture afin de faire des voyages et pour plus de commodité.

« Si j’achète une voiture, nous prendrons peut-être encore le bus », a déclaré Gonzalez.

C’est ce qu’espère COTA.

Monica Tellez-Fowler, présidente et directrice générale de la COTA, a déclaré qu’elle ne pensait pas que tous les habitants du comté de Franklin abandonneraient complètement leur voiture. Mais Tellez-Fowler espère que si le service s’améliore, certaines personnes opteront pour le bus au moins pour certains trajets.

Laura Gonzalez prend le bus numéro 10 sur West Broad Street, où une ligne de bus rapide est proposée, en route de son domicile à Westerville vers son travail au Hollywood Casino Columbus le 9 août. Si elle a de la chance, son trajet dure 1 heure et 20 minutes.

