Comment la surveillance des tweets d’un groupe juif a révélé un complot de synagogue

Les analystes de l’équipe de M. Silber qui ont contacté les autorités au sujet de la menace surveillaient les filtres qui raclent Internet pour détecter d’éventuelles attaques locales en utilisant des termes de recherche tels que “Juif, New York, synagogue, tuer, tirer et mourir”, a déclaré M. Silber, un ancien directeur de l’analyse du renseignement au département de police de New York. L’initiative a été créée après l’attaque de la synagogue Tree of Life en 2018 à Pittsburgh, a-t-il déclaré mardi dans une interview.

Les filtres recherchent les plates-formes de médias sociaux grand public comme Twitter et Facebook, ainsi que d’autres forums de discussion, notamment 4Chan, 8chan, Gab.com et Telegraph, a-t-il déclaré.

Les tweets de vendredi matin, provenant d’un compte lié à M. Brown, se sont démarqués du bavardage antisémite en ligne que ses analystes parcourent quotidiennement parce qu'”ils parlaient d’action” et comprenaient une heure et un jour, a déclaré M. Silber.

Au départ, les tweets indiquaient que la menace pourrait peut-être se produire à Long Island, de sorte que les consultants ont immédiatement alerté les autorités chargées de l’application de la loi. En début d’après-midi, l’équipe de sécurité a trouvé d’autres profils en ligne apparemment liés à M. Brown qui mentionnaient d’autres menaces, a déclaré M. Silber.

Et à 14 heures, il est devenu évident que la menace pouvait se trouver à New York, moment auquel l’équipe de M. Silber a alerté les responsables de la police de la ville.

“Nous leur avons essentiellement dit que” nous savons que vous recevez beaucoup d’entrées, mais vous devriez faire attention à cela “, a-t-il déclaré.

Dans un communiqué, le commissaire Sewell a déclaré que “la collecte exhaustive de renseignements du département a conduit à l’arrestation”.