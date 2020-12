Déjà demandé Comment Shawn Mendes et Matthew McConaughey est devenu les meilleurs frères?

Eh bien, pendant l’épisode du lundi 7 décembre de The Late Late Show avec James Corden, les superstars ont répondu à cette question brûlante. En fait, le chanteur de « Wonder » a même dit qu’il aurait pu « forcer » l’amitié sur le lauréat d’un Oscar.

« Je lui ai envoyé un message plusieurs fois sur Instagram », a avoué Shawn James Corden. «J’ai demandé son numéro de téléphone et je me suis dit: ‘Je dois appeler.’ J’avais désespérément besoin de conseils et c’est ainsi que l’amitié a commencé. «

Quel a été le sage conseil que l’acteur lui a donné? Shawn a révélé: « Je pense que je cherchais des conseils sur la façon de prendre le blâme et de prendre la gloire. »

Il a ensuite rappelé à la Greenlights auteur: « Vous m’avez dit quelque chose – en fait, c’était avant que je lis le livre – vous avez dit: » Vous devez être l’auteur de votre propre vie. » Et je pense qu’il arrive un moment dans la vie de tout le monde où vous devez en quelque sorte commencer à faire vos propres choix et cela signifie prendre le blâme quand les choses tournent mal et prendre la gloire quand les choses vont bien. «