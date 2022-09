Maya Gabeira a surfé de nombreuses vagues au cours de sa vie. Mais lorsqu’elle s’est attaquée à une vague monstrueuse à Nazaré, au Portugal, en 2013, elle s’est vite rendu compte qu’il s’agissait d’un défi sans précédent.

“Je suis passée de grosses vagues à quelque chose qui ressemblait plus à un tsunami qu’autre chose”, a-t-elle déclaré. Le Courant Matt Galloway.

La vague l’a assommée. Elle a dû être réanimée sur la plage et s’est retrouvée à l’hôpital avec une jambe cassée.

Elle a décrit les événements qui ont suivi sa chute comme les “12 minutes les plus difficiles de ma vie”.

“J’ai payé un prix très élevé pour ma chute, pour les erreurs que nous avons commises en équipe … et mon sauvetage a été très compliqué”, a-t-elle déclaré.

Stephanie Johnes et Maya Gabeira assistent à la première de Maya and the Wave au Festival international du film de Toronto 2022. (Léon Bennett/Getty Images)

Nazaré est connu pour avoir certaines des plus grosses vagues du monde, mesurant régulièrement de 15 à 24 mètres de hauteur.

La plage de la ville, Praia do Norte, est le site de la plus grande vague confirmée jamais surfée — 26,2 mètres, un exploit réalisé par Sebastian Steudtner en octobre 2020.

“Vous sentez la puissance de l’océan”, a déclaré Gabeira à propos des vagues de Nazaré. “Vous entendez la vague s’écraser derrière vous, ce qui est complètement terrifiant, mais aussi très unique et spécial.”

L’histoire de Gabeira, de son expérience de mort imminente en 2013 à sa quête pour battre un record du monde à Nazaré, est racontée dans le nouveau documentaire, Maya et la Vague. Stephanie Johnes a réalisé le film, et il est actuellement projeté au Festival international du film de Toronto.

“Je pense qu’ils sont emblématiques de beaucoup de luttes que les humains ont : le travail et le triomphe”, a déclaré Johnes, dont le travail précédent comprend le documentaire de 2012 Vénus et Serena.

“Je pense donc que ce sont des histoires naturellement merveilleuses vers lesquelles je me suis tourné.”

“La mer de la plupart des hommes”

Johnes était intéressé par l’histoire de Gabiera en partie parce qu’elle était une femme essayant de percer dans un domaine dominé par les hommes.

“Je faisais des recherches sur les sports et les athlètes, et je me suis dit…” Qui sont les athlètes qui font ça ? “”, a-t-elle déclaré. “Et j’ai réalisé, oh mon Dieu, il y a une femme qui fait ça. Comme, quelle est cette vie pour elle de surfer dans la mer de la plupart des hommes?”

J’étais une immigrante et j’étais une femme et j’étais jeune, et j’étais pionnière dans un domaine qui était considéré comme quelque chose pour les hommes. -Maya Gabeira

Gabeira se souvient d’avoir écrit dans son journal d’enfance qu’elle “voulait être la meilleure surfeuse de grosses vagues au monde”.

Mais au départ, elle ne s’est pas sentie la bienvenue dans la communauté.

“Les qualités qu’il faudrait pour être un surfeur de grosses vagues [were] soyez courageux, soyez fort, soyez presque hawaïen – et je n’étais rien comme ça. J’étais tellement différente”, a-t-elle déclaré.

“J’étais une immigrante et j’étais une femme et j’étais jeune, et j’étais pionnière dans un domaine qui était considéré comme quelque chose pour les hommes.”

Dans une interview à CNN après son crash à Nazaré, la surfeuse américaine Laird Hamilton a déclaré: “Maya n’a pas les compétences pour être dans ces conditions; elle ne devrait pas être dans ce genre de surf.”

Gabeira, qui à ce moment-là était déjà un surfeur à succès, a déclaré que les commentaires de Hamilton étaient “extrêmement intimidants”.

“J’étais la femme la plus performante dans mon sport et j’avais échoué”, a-t-elle déclaré. “Et dans des conditions très compréhensibles, je pense que beaucoup d’hommes auraient également échoué.”

Johnes a appelé cela un cas de préjugé sexiste.

“La seule femme qui est là-bas dans l’eau a un accident et tout d’un coup, vous savez, elle n’est pas assez bien, c’est de sa faute”, a-t-elle déclaré. “C’est intéressant parce que quand les hommes ont des accidents, personne ne dit ça d’eux.”

Carlos Burle, à gauche, sauve Maya Gabeira après qu’elle a failli se noyer en essayant de surfer sur une grosse vague à Nazaré, au Portugal, en 2013. (Miguel Barreira/Associated Press)

Gabeira ne tient pas les commentaires de Hamilton contre lui, affirmant que la société a depuis évolué au-delà du point où quelqu’un ferait de tels commentaires à la télévision en direct aujourd’hui.

“La société n’accepte plus vraiment des jugements aussi durs sur les femmes dans l’espace de travail, je ne crois pas”, a-t-elle déclaré.

La peur, l’extrême motivation

Entre le traumatisme de sa blessure de 2013 et les réactions à sa mort imminente, Gabeira aurait peut-être été excusée d’avoir abandonné le surf des grosses vagues à l’époque. Mais les expériences ont en fait alimenté sa motivation, pas l’ont éteinte.

“Pour moi, la peur et la volonté de faire partie de ces vagues massives … sont ce qui me pousse à m’entraîner, à persister et à consacrer ma vie au sport”, a-t-elle déclaré.

“Je trouve la peur quelque chose d’extrêmement motivant.”

Des gens regardent un surfeur non identifié surfer sur une grosse vague à Nazaré. La région est connue pour avoir certaines des plus grosses vagues du monde. (Miguel Barreira/Associated Press)

Cela a aidé que le record de la plus grosse vague surfée par une femme semble bien à sa portée.

“À ce moment-là, honnêtement, [it] aurait été plus difficile de partir que de continuer”, a-t-elle déclaré. “Tant que je pouvais réparer mon corps et mon traumatisme, c’était à moi d’être pris – et je ne pouvais pas abandonner cela.”

La détermination de Gabeira a porté ses fruits en janvier 2018, lorsqu’elle a surfé avec succès une vague de 20,7 mètres à Nazaré, mettant un nouveau record du monde Guinness pour la plus grande vague surfée par une femme .

Deux ans plus tard, elle bat son propre record sur une vague de 22,4 mètres, toujours à Nazaré.

REGARDER : Maya Gabeira bat le record féminin de la plus grosse vague surfée en 2020

Malgré le chemin semé d’embûches et les revers majeurs en cours de route, Gabeira est fière de qui elle est et de la façon dont elle a relevé les défis.

Elle dit qu’une partie de cette détermination remonte à l’époque où elle était une fille, écrivant les rêves de sa vie dans un journal.

“Quand les choses sont devenues vraiment difficiles et que le chemin semblait presque impossible à suivre, j’avais juste une force dont je ne savais même pas d’où elle venait”, a-t-elle déclaré.

“Peut-être que cela venait de cette très jeune fille qui était un peu naïve et très innocente et croyait en des choses impossibles.”

Produit par Julie Crysler.