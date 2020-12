Saviez-vous que le jeune Yusuf Khan, angoissé, a appris que son nom d’écran n’avait été changé en Dilip Kumar que lors des promotions de son premier film ou que le cinéaste Aditya Chopra avait trompé Shah Rukh Khan pour qu’il s’assoie pour la narration de ‘Dilwale Dulhania Le Jayenge ‘en lui disant que c’était un film d’action?

Les hommes en matinée de Bollywood vivent des centaines de vies à l’écran. Mais, dans un nouveau livre, intitulé Matinee Men: A Journey through Bollywood écrit par l’auteur et journaliste Roshmila Bhattacharya, les lecteurs ont un rare aperçu de qui sont vraiment ces hommes, non pas comme des idoles à l’écran, mais comme de simples mortels.

Parsemé d’intéressants, des anecdotes, des anecdotes, des interviews, des traditions de B-town et des histoires en coulisses, ce livre raconte le voyage des hommes emblématiques de Bollywood d’Ashok Kumar, Shammi Kapoor, Dharmendra, Farooq Shaikh à Mithun Chakraborty, Shah Rukh Khan, Salman Khan et Irrfan Khan. Cependant, le chapitre le plus passionnant du livre est sur Big B. Le livre raconte comment Amitabh Bachchan a une éthique de travail irréprochable et la capacité de se réinventer.

Dans le livre, Bhattacharya raconte comment Bachchan, qui n’a jamais manqué de travail à Bollywood, s’était un jour mis en quatre pour demander un rôle. L’auteur écrit:

« … le cinéaste Suneel Darshan a admis qu’il avait également été pris par surprise quand un jour, alors qu’il rentrait chez lui, son téléphone portable a sonné et une voix familière a retenti sur le fil, ‘Amitabh Bachchan bol raha hoon [This is Amitabh Bachchan]». Il a rapidement mis sa voiture sur le bord de la route et a concentré son attention sur l’acteur légendaire qui l’a déconcerté encore plus en exprimant son désir de faire partie de Ek Rishtaa: The Bond of Love (2001), que Suneel produisait et réalisait, basé sur une histoire qu’il avait lui-même écrite.

«Seul un homme de grande taille, non seulement en hauteur mais aussi en stature, aurait pu faire cet appel», affirme le cinéaste. Suneel a terminé le film en seulement quatre mois, malgré un casting de stars d’Akshay Kumar, Juhi Chawla, Karisma Kapoor et Rakhee, et un merci spécial à une coopérative M. Bachchan qui filmait simultanément Kabhi Khushi Kabhie Gham … (2001 ) à l’époque. ‘Il tirerait pour Karan [Johar] de 9 h à 18 h, puis, rendez-vous pour Ek Rishtaa, travaillant de 19 h à 2 h tous les jours.

Une seule fois, il est arrivé en retard, arrivant avec une heure et demie de retard pour un tournage à 9 heures du matin avec Akshay aux jardins Hiranandani. Personne n’a été indûment perturbé par le retard, mais dès qu’il est arrivé, M. Bachchan m’a appelé et s’est excusé, m’informant que ses parents [Harivansh Rai Bachchan and Teji Bachchan] étaient très vieux et très malades. Il était resté debout toute la nuit avec le médecin qui les soignait. Mon respect pour lui a augmenté encore plus après avoir entendu cela », partage Suneel.

… Il (Bachchan) est aussi l’un de ces rares acteurs toujours ponctuels… C’est aussi l’un des rares B-townies qui répondent toujours à un texte. «

L’auteur écrit que tous ceux qui ont déjà travaillé avec Bachchan ne jurent que par sa sincérité, son dévouement et son engagement. Dans le livre, elle écrit:

« … Shoojit (Sircar) se souvient comment la veille du tournage de l’apogée de son drame d’audience Pink (2016), il a été réveillé par un coup de téléphone à deux heures du matin. C’était M. Bachchan, qui est habituellement jusqu’à la moitié de la nuit à écrire son blog, à répondre à des courriels ou simplement à se préparer pour le tournage du lendemain, à vouloir que le réalisateur entende le discours «Non signifie non» qu’il pratiquait depuis des heures. Il avait préparé deux pitchs différents et Shoojit lui a rapidement dit ce qu’il voulait, et ils ont dit «bonne nuit» Le lendemain, la scène a été mise en conserve en une seule prise.

Le chanteur-compositeur Bappi Lahiri en parlant de son duo avec Kishore Kumar, « Jahan char yaar mil jaye », le chartbuster de Sharaabi (1984), a rappelé comment M. Bachchan s’était rendu consciencieusement deux fois dans son bungalow pour répéter ses parties de rap. « Le jour de l’enregistrement, l’heure de l’appel était 9h30.Je suis arrivé à dix heures pour trouver Amit ji déjà là et en train de répéter avec les musiciens », s’est exclamé Bappi da, ajoutant qu’en raison de toute la préparation qu’il avait faite, ils avaient terminé deux heures. »

L’un des plus grands exemples du professionnalisme de Bachchan et de son dévouement envers son métier a été lorsque l’acteur a atterri à l’hôpital après une cascade pour son film, Coolie (1983) a horriblement mal tourné. L’auteur écrit:

« L’incident qui a fait la une des journaux s’est produit le 26 juillet 1982. C’était le premier jour, le premier coup de feu pour le premier méchant Puneet Issar. M. Bachchan devait esquiver le coup de poing de Puneet, tomber sur une table et rouler au sol. à la place, il a sauté sur la table, son bord tranchant l’a attrapé au milieu et lui a laissé un intestin rompu et une hémorragie interne massive.

Il a été transporté d’urgence à Bombay où il a subi une splénectomie d’urgence à l’hôpital Breach Candy. Il a survécu à cette opération et aux nombreuses autres qui ont suivi, mais chaque jour était tendu.

Tout le pays a prié pour lui, mais personne n’a prié plus dur qu’un Puneet coupable. En lisant les articles de journaux sur la détérioration de l’état de M. Bachchan, il s’était précipité à l’hôpital Breach Candy avec sa femme où son «héros» lui avait assuré qu’il n’était pas à blâmer.

M. Bachchan a raconté comment, lors du tournage d’un film de Prakash Mehra, le verre qu’il avait jeté sur Vinod Khanna avait attrapé l’acteur au menton et avait entraîné une profonde coupure, qui nécessitait quatre points de suture. «Je ne peux que me répéter les paroles de Vinod. Détendez-vous, c’était un accident », a-t-il déclaré à Puneet qui a été inondé de courrier haineux après l’incident, même de menaces de mort, et a été abandonné de plusieurs projets.

Six mois après l’accident, le 7 janvier 1983, M. Bachchan est retourné au Chandivali Studio de Bombay pour reprendre là où il s’était arrêté. Cette fois, le coup de feu s’est déroulé sans accroc. Coolie est sorti le 14 novembre 1983. C’était un blockbuster. Le coup de poing qui avait abattu Big B a été gelé au point d’impact avec les mots «C’est le coup de feu dans lequel AMITABH BACHCHAN a été gravement blessé» superposés en anglais, hindi et ourdou.

Dans le scénario original, l’antagoniste de Kader Khan, Zafar Khan, était censé tuer Iqbal. Mais le réalisateur Manmohan Desai a réécrit le point culminant et comme dans la vraie vie, à l’écran aussi, Coolie n ° 786 de M. Bachchan a fini par tromper la mort. «

Les extraits suivants ont été publiés avec la permission de Rupa Publishers.