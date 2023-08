Comment la station balnéaire chic de Cornouailles est devenue le lieu de rencontre des adolescents en larmes – avec de la drogue, du vandalisme et des relations sexuelles avec des mineurs

« Tu ne vas pas me fouiller ? » demande une femme blonde en se frayant un chemin vers l’avant de la file d’attente du bar de la plage.

Son alliance brille au clair de lune alors qu’elle passe ses doigts manucurés le long du bras du videur.

9 Les adolescents sèment le chaos dans le chic Polzeath à Cornwall Crédit : Olivia West – Commandée par The Sun

9 Les videurs ont déjà saisi des dizaines de faux permis de conduire Crédit : Olivia West – Commandée par The Sun

9 Le village pittoresque était autrefois un lieu de rencontre pour le prince Harry Crédit : Marc Giddings – Le Soleil

Il est 23 heures un vendredi soir et je suis en patrouille avec les gardes de sécurité locaux – qui me racontent comment ils sont bavardés tous les soirs par de délicieuses momies en vacances dans le chic Polzeath, en Cornouailles.

Pendant que les parents boivent du champagne au bar, leurs petits chéris sèment le chaos sur la plage idyllique.

Autrefois un lieu de rencontre pour le prince Harry, le village pittoresque est maintenant la capitale de la fête au Royaume-Uni – avec des habitants fatigués qui se plaignent des «adolescents en larmes ayant des relations sexuelles partout» et transforment leur maison en «Newquay» plus délabrée.

Jusqu’à 400 jeunes ont envahi la plage ce mois-ci, beaucoup buvant et se livrant à des relations sexuelles avec des mineurs, à la drogue et au vandalisme.

Les fêtes des adolescents ont été si folles que le conseil a installé des projecteurs et une caméra de vidéosurveillance imposante pour surveiller la plage.

Julian Ward-Turner, 44 ans, un agent de sécurité qui travaille à la porte du bar de la plage Surfside, déclare : « Les parents jettent littéralement leurs enfants sur la plage et vont boire à l’intérieur.

«Parfois, leurs enfants viendront à la porte et demanderont leurs parents et le père sortira et leur dira de s’en foutre.

« Ensuite, ils retourneront à l’intérieur et commanderont une autre bouteille de vin, tandis que leurs enfants se lèveront pour toutes sortes d’activités à l’extérieur. »

Sa collègue, Jezra Mackenzie, 25 ans, ajoute : « Certaines mamans sont vraiment coquettes.

« Ils diront des trucs comme : ‘Tu ne vas pas nous identifier ?’. Si nous refusons de les fouiller, ils diront : ‘Oh continuez, faites-nous une petite palpation’.

Bouteilles cassées

« Ils sont souvent pires que les enfants. »

Les habitants en ont assez des fêtes, auxquelles assistent principalement des enfants éduqués en privé dont les parents possèdent des résidences secondaires dans le village de surf aisé.

9 Les videurs Julian et Jezra racontent comment les parents jettent leurs enfants sur la plage Crédit : Olivia West – Le Soleil

9 Le garde forestier Andy Stewart dit que les parents ne s’en sont souciés qu’une fois qu’il leur a dit que leurs enfants avaient des relations sexuelles – pas les bouteilles cassées et les dommages criminels Crédit : Olivia West – Le Soleil

Les fêtards laissent des bouteilles cassées, des préservatifs, des serviettes hygiéniques et des paquets vides qui contenaient autrefois de la cocaïne éparpillés sur la plage.

« Vous venez le matin et trouvez une scène de festival », explique Andy Stewart, 53 ans, officier de police à la retraite qui a passé 30 ans dans la police.

« Les parents n’ont rien dit sur les bouteilles cassées et les dommages criminels, mais lorsque nous avons mentionné que les enfants avaient des relations sexuelles, tout d’un coup, ils étaient intéressés.

«Quand ils déposent leurs enfants à 22 heures, et certains n’ont que 12 ans, nous demandons aux parents ce qu’ils pensent que leurs enfants font.

« Je dirai: » Pensez-vous qu’ils sont assis à jouer de la guitare et à échanger des numéros ou pensez-vous qu’ils prennent de la cocaïne et ont des relations sexuelles? « .

« Polzeath a l’un des taux de criminalité les plus bas du pays.

« Cependant, lorsque vous obtenez un groupe de visiteurs, vous obtenez un échantillon représentatif de la communauté.

« Alors que 95 % des enfants sont formidables, 5 % d’entre eux repousseront les limites avec la drogue et le sexe. »

Polzeath a depuis longtemps la réputation d’être la patrie des riches et des célébrités, le prince Charles de l’époque, David Cameron et l’actrice Helena Bonham Carter passant tous du temps dans le village surnommé Chelsea-on-Sea.

Le prince William a été photographié en train de déconner dans l’eau avec son jeune frère et un groupe de copains en 2012.

Ces dernières années, la côte de Cornouailles est devenue à la mode chez les jeunes sur TikTok et Snapchat.

Une recherche rapide sur TikTok fait apparaître des centaines de vidéos dérangeantes de jeunes filles – qui ne semblent pas avoir plus de 14 ans – marchant vers les grottes de Polzeath en disant : « Oh oh – quelqu’un va attraper la chlamydia ce soir.

Un garçon de 14 ans me raconte comment le « notorious shagging spot » a maintenant été surnommé Chlamydia Caves parmi les fêtards.

9 Un garçon de 14 ans raconte comment les grottes de Polzeath sont devenues un « endroit notoire pour baiser » Crédit : Olivia West – Le Soleil

9 La côte de Cornouailles est devenue particulièrement tendance chez les jeunes sur TikTok et Snapchat Crédit : fourni

L’agent de sécurité Julian raconte : « Nous avons trouvé deux jeunes couples à moitié déshabillés là-dedans l’autre jour.

« Souvent, les préservatifs sont emportés par la mer lorsque la marée monte. »

Andy ajoute : « Qui peut dire qu’il n’a jamais fait l’amour en vacances ? Pas moi, c’est certain.

«Mais si des jeunes ont des relations sexuelles sur la plage et qu’ils sont mineurs ou qu’on leur a fourni de l’alcool et de la drogue, cela pourrait être illégal.

« C’est inconfortable à voir. Je suis père et une fois j’ai vu une fille, qui semblait avoir moins de 16 ans, assise sur un garçon sans son haut.

« Nous ne voulons pas que quelqu’un se fasse violer ou qu’un enfant tombe de la falaise parce qu’il est défoncé à la coke. »

D’autres vidéos TikTok montrent un jeune garçon se promenant sur la plage en demandant aux filles de jouer « baiser ou gifler » et d’autres jeunes filles dansent en scandant « Je veux monter un Ranger ».

« Les parents n’ont aucune idée de ce que font leurs enfants », poursuit Andy.

« Une maman en colère est venue me voir l’autre jour et était dégoûtée que sa fille de 14 ans se soit vu offrir de la kétamine, de la coke et du cannabis sur la plage.

Elle a dit qu’ils n’iraient plus jamais passer leurs vacances ici.

«Nous savons depuis notre passage dans la police que la cocaïne à Cornwall a une pureté d’environ huit pour cent.

« Donc, nous ne savons pas avec quoi d’autre ils le mélangent. »

Les drogues semblent prévaloir. Cinq minutes après mon arrivée à Polzeath, j’ai entendu un groupe d’adolescents dans un pub se vanter d’avoir coupé la cocaïne avec leur « carte Monzo ».

« Henry », qui avait l’air d’avoir une vingtaine d’années, parlait si ouvertement de sa consommation de drogue qu’il a presque fait sortir les yeux d’une grand-mère sur une table voisine.

« J’ai déjà bu huit pintes de Rattler (cidre de Cornouailles) », m’a dit Henry en m’invitant à leur fête.

Une fille du groupe, qui avait l’air d’avoir environ 17 ans, a déclaré qu’elle sortirait ses « t * ts » pour rentrer chez elle en auto-stop après leur soirée.

« Si le pire empire, je peux simplement appeler maman et papa pour qu’ils viennent nous chercher », a répondu Henry.

Adam Saunders, 23 ans, diplômé qui travaille dans une pizzeria sur la plage, estime que les parents sont responsables du comportement de leurs enfants.

« Certains des enfants ont tellement de droits et sont impolis », dit-il.

«Nous sommes toujours en train de nettoyer les bouteilles brisées le matin.

«Mais leurs parents sont à blâmer. Ils conduisent souvent en état d’ébriété et font des embardées partout sur la route lorsqu’ils les déposent dans leur Range Rover.

9 Tatty, qui travaille dans une pizzeria, dit que personne ne se soucie que les adolescents passent un bon moment – ​​mais ils devraient nettoyer après eux Crédit : Olivia West – Le Soleil

9 Le garde forestier Andy a dû une fois nettoyer huit sacs d’ordures alors que les adolescents n’étaient là que depuis une heure Crédit : Twitter

Sa collègue Tatty, 21 ans, ajoute : « Ça a été si mauvais. La façon dont les bouteilles sont brisées est comme si elles l’avaient fait délibérément, plutôt qu’elles les avaient simplement laissées tomber.

« Personne ne se soucie qu’ils passent un bon moment, il suffit de nettoyer après vous-même.

« Une nuit, ils n’étaient là que depuis environ une heure et Andy avait nettoyé environ huit sacs d’ordures. Il n’y a aucun respect.

J’apprends rapidement à quel point le garde forestier musclé Andy, qui mesure 6 pieds 4 pouces, est devenu un peu un coup de cœur local parmi les femmes.

Un groupe de mamans rigolent comme des écolières en me disant que ça ne les dérangerait pas d’avoir des « ennuis » sur la plage pour qu’il vienne les « secourir ».

« Tout le monde pense qu’Andy est un fitty », dit Tatty en riant. « Il est construit comme un s ** thouse en brique mais aussi vraiment sympa. »

Quand je demande à Andy s’il connaît son fan club, il rit et dit : « Je ne pensais pas que les gens aimeraient un ancien comme moi.

«Il y a des sauveteurs beaucoup plus jeunes et en meilleure forme.

« Il y a toujours eu des flirts inoffensifs de la part des femmes, mais je ne veux pas mélanger l’utile à l’agréable tout en représentant mes employeurs et une communauté qui me font confiance pour faire un travail. »

Andy et son équipe, y compris Charlie Marrow, un autre ex-flic de 32 ans qui a passé 18 ans avec The Met, ont vu d’excellents résultats de leur répression.

Andy déclare : « En raison du succès que nous avons eu cette année, nous avons reçu des appels d’autres villes balnéaires ayant des problèmes similaires nous demandant de l’aide. C’est notre approche à 360 degrés.

« Chaque nuit, il y a deux policiers qui patrouillent sur la plage, avec nous et les agents de sécurité du Surfside. Nous travaillons tous en équipe. »

Lorsqu’ils ne sauvent pas des vies ou n’empêchent pas des adolescents turbulents de saccager la plage, ils sont occupés à résoudre d’autres crimes.

« Mes nouvelles tongs ont été cassées cette semaine », dit Charlie en riant.

« Et quelques autres personnes se sont fait voler les leurs. Cela aurait pu être quelqu’un qui les aurait confondus avec les leurs, mais parce que nous les avons capturés sur CCTV, nous avons pu les récupérer quelques jours plus tard avec un peu de travail de détective.

De retour en patrouille, les agents de sécurité Julian et Jez ont confisqué des dizaines de fausses pièces d’identité ce soir.

« La signature en italique est généralement un gros cadeau », explique Julian. « Qui utilise l’écriture en italique de nos jours ? »

Mais les protecteurs de Polzeath ont de la chance ce soir.

La météo a mis fin aux fêtes et les quelques traînards restés sur la plage sont rapidement repérés par les projecteurs et raccompagnés.

« La période la plus occupée pour nous est les trois premières semaines de juillet, lorsque les écoles privées se séparent », explique Andy.

« Nous espérons avoir surmonté le pire, mais le temps nous le dira. »

Pour l’instant, c’est Beach Rangers 1, Sloane Rangers 0.