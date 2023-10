Comment la startup Caviar est devenue une entreprise de livraison de nourriture multimillionnaire

Leur avenir dépendait d’une rencontre fatidique dans un pub du campus de l’Université de Californie à Berkeley fin 2011, où ils ont eu une discussion difficile : allaient-ils tenir le coup et essayer une nouvelle idée ou se séparer et chercher du travail ?

Leur chemin était tout sauf simple. Le caviar n’a presque jamais existé : la première idée des cofondateurs était une application d’offres quotidiennes similaire à Groupon, mais pour la nourriture. Lorsque tout s’est effondré, Tsao et ses amis ont longuement réfléchi à la possibilité de fermer boutique et de se séparer.

« Beaucoup des meilleures entreprises résolvent les problèmes les plus simples », a déclaré Tsao, 34 ans, à CNBC Make It. « Pour nous, c’était : ‘Donnez-moi un sandwich.' »

Tsao a lancé la société Caviar avec quatre de ses meilleurs amis de l’Université de Californie à Berkeley en 2012. Ils ont convaincu certains restaurants de San Francisco de s’engager dans la livraison en ligne et se sont étendus à sept grandes villes américaines avant de vendre Caviar à la plateforme de paiement de Jack Dorsey. Square – maintenant connu sous le nom de Block – dans un Opération entièrement en actions de 2014 qui valorisait leur entreprise à plus de 100 millions de dollars, explique Tsao.

Leur startup de type Groupon, Munch on Me, a obtenu une place dans l’accélérateur de startups Y Combinator, ce qui a généré 180 000 $ d’investissement. Ensuite, Groupon a commencé à enregistrer des pertes et a vu sa valeur marchande chuter de 80 %. Les investisseurs se méfient du soutien à une startup présenté comme « Groupon pour la nourriture « .

Il avait même un emploi dans un cabinet d’architecture en vue avant l’obtention de son diplôme universitaire en 2011, dit-il. Mais l’idée de travailler côte à côte avec quatre de ses meilleurs amis – les cofondateurs de Caviar Abel Lin, Andy Zhang, Richard Din et Jason Wang, dont ce dernier occupera le poste de PDG jusqu’en 2016 – s’est avérée plus séduisante.

Tsao s’est spécialisé en architecture et en design durable à Berkeley. Il aspirait à créer sa propre entreprise de design et à « devenir le prochain Frank Lloyd Wright ou Frank Gehry », dit-il.

Donc après vendre les données de Munch on Me Pour « presque rien » à une autre startup, CollegeBudget, ils se sont donnés six mois pour trouver une nouvelle direction, explique Tsao.

Au fur et à mesure que l’entreprise a accumulé davantage de financement – ​​auprès d’investisseurs tels que les jumeaux Winklevoss, Andreessen Horowitz et Gestion mondiale de Tigre – d’autres entreprises technologiques en ont pris note. Alors que Wang et Tsao étaient en voyage de reconnaissance à Miami, Square les a appelés avec un « à neuf chiffres ». [acquisition] offre », dit Tsao.

L’un des plus grands avantages du buzz indirect : dépenser presque rien en marketing. « [It] « C’était super bon marché parce que tout le travail de marketing était fait par les restaurants eux-mêmes », dit Tsao, ajoutant : « Nous avons juste explosé. »

« Nous avons réalisé que si nous signons [the] meilleur burger ou meilleur taco du quartier, tout d’un coup tout le monde parle de nous de manière indirecte », raconte Tsao. « Ils disaient : « Hé, Pizza Petite Étoile fait la livraison maintenant. Et ils allaient sur leur site Web qui renvoyait vers nous. »

Le modèle de Caviar était quelque peu spécialisé : le service se concentrait sur la constitution d’une liste de restaurants haut de gamme et recherchés qui n’offraient pas de livraison. Caviar a mis à disposition sa propre flotte de chauffeurs-livreurs pour récupérer la nourriture et la déposer chez les clients.

À l’époque, la plupart des applications actuelles de livraison de nourriture n’existaient pas encore. GrubHub et Seamless existaient depuis environ une décennie. Postmates a été lancé la même année que Caviar. DoorDash a démarré un an plus tard et Uber Eats – le littéralement « Uber pour la nourriture » – est arrivé en 2014.

Les cofondateurs ont évalué la possibilité de construire Caviar à une valorisation plus élevée que l’offre de Square. Au lieu de cela, en acquérant des actions dans la société issue du regroupement, ils ont essentiellement parié que la propriété de Square pourrait propulser Caviar vers des sommets plus élevés, plus rapidement qu’ils ne le feraient seuls.

Sous Square, et avec Wang restant PDG pendant deux ans après la transaction, Caviar a triplé son volume de commandes et doublé ses effectifs, les co-fondateurs ont dit dans une interview de 2021. Il a été lancé dans huit autres villes dans les six mois suivant l’acquisition.

Les cofondateurs de Caviar n’ont pas révélé combien d’argent ils ont gagné grâce aux ventes de l’entreprise. Ils possédaient collectivement plus de 50 % de l’entreprise lorsqu’ils l’ont vendue à Square, et n’étaient pas du tout impliqués dans la vente à DoorDash, explique Tsao.

Au cours des années qui ont suivi, Tsao a utilisé son argent Caviar pour devenir un investisseur providentiel dans l’industrie alimentaire et technologique. Lui et Wang ont investi dans des franchises régionales pour des chaînes alimentaires nationales comme The Halal Guys et Bonchon Chicken, et en 2017, ils ont a commencé à ouvrir une chaîne des restaurants de poulet thaïlandais à San Francisco.

Pourtant, même après avoir récolté les fruits d’une sortie lucrative d’une start-up et avoir constitué un portefeuille d’investissement, Tsao dit que sa mère a encore des doutes sur son cheminement de carrière : « Elle me dit toujours que je devrais aller faire un MBA. »

