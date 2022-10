Comment la star tragique de Britain’s Got Talent a inspiré l’histoire de Faith Dingle alors que les fans d’Emmerdale se préparent à un épisode déchirant

TINA Humphrey a avalé un cocktail mortel de drogues avant de se tourner vers son mari Steve et de lui dire combien elle l’aimait.

Alors qu’ils se tenaient la main, elle le regarda dans les yeux et lui dit de ne pas pleurer, promettant qu’ils seraient à nouveau ensemble.

Tina Humphrey avait pris la décision de mettre fin à ses jours à 45 ans après avoir reçu un diagnostic de mélanome[/caption]

Plus de quatre millions de téléspectateurs verront cette semaine la matriarche de la famille Dingle, Faith, mettre fin à ses souffrances liées au cancer[/caption]

Atteinte d’un cancer avancé, elle avait pris la décision de mettre fin à ses jours à 45 ans, un an après le mariage du couple en 2016 suite à une idylle éclair.

Quelques années plus tôt, elle était une image de santé alors qu’elle et son chien dansant Chandi ont conquis le cœur de la nation sur Britain’s Got Talent.

Maintenant, Steve, un photographe, honore la mémoire de sa femme en aidant Emmerdale d’ITV à raconter une histoire similaire à celle de Tina avec sensibilité et compassion.

Plus de quatre millions de téléspectateurs verront cette semaine la matriarche de la famille Dingle Faith mettre fin à ses souffrances liées au cancer – et l’actrice Sally Dexter a suivi les conseils de Steve sur la façon de jouer le rôle.

Il a laissé Sally et les producteurs de la série au bord des larmes après avoir partagé avec eux les détails de la mort de Tina.

L’actrice a déclaré : « Nous avons tous été extrêmement émus par l’histoire de Steve. J’espère seulement que nous avons rendu autant de justice à l’histoire que possible.

“Au début de raconter cette histoire, nous avons convenu que tous les côtés de ce débat devaient être entendus et respectés.”

Steve, 66 ans, a rencontré Tina en novembre 2015, cinq ans après qu’elle et le border collie Chandi soient arrivés quatrièmes au BGT, ouvrant la voie à des actes similaires.





Le couple est tombé amoureux “instantanément”, s’est fiancé en deux semaines et s’est marié cinq mois plus tard.

À ce moment-là, Chandi était décédée, mais Tina – qui aimait participer à des expositions canines – apprenait à danser à sa nouvelle chienne Grace.

Mais leur bonheur a été brisé lorsque Tina, alors âgée de 44 ans, a reçu un diagnostic de mélanome une semaine avant leur mariage après avoir découvert qu’un grain de beauté sur son dos avait changé de forme.

Steve, de Middletown, Shrops, a déclaré: «Nous étions tellement amoureux quand le diagnostic de cancer est arrivé. J’ai juste su que c’était elle dès que je l’ai rencontrée et elle a dit que c’était la même chose pour elle. Nous étions des âmes sœurs.

Tina est restée en bonne santé pendant sept mois. Mais début 2017, la maladie a commencé à faire des ravages.

Ayant vu ses parents mourir d’un cancer, elle a dit à Steve qu’elle était déterminée à passer ses derniers instants en pleine conscience, sans consommer de drogue.

Steve a déclaré: «Tina avait vu la détérioration de ses parents et savait ce que la fin pourrait apporter.

“Sa mère avait adopté une approche holistique de son cancer du sein et a vécu pendant 12 ans, alors Tina a décidé que c’était la voie à suivre pour elle aussi. elle a dit qu’elle ne voulait pas que ses derniers instants soient assombris par la drogue ou l’inconscience. Elle voulait qu’elle garde ses esprits.

“Femme déterminée”

“Elle voulait pouvoir me tenir la main et me dire qu’elle m’aimait, et que je lui dise la même chose et que je me serre les coudes. Tina était une femme très intelligente et déterminée qui connaissait son propre esprit et je voulais qu’elle ait ce qu’elle voulait.

Le couple savait que l’aide à mourir est légale en Suisse et que Tina aurait pu mettre fin à ses jours à la clinique controversée Dignitas.

Mais Steve a dit : « Tina ne voulait pas mourir. Elle voulait vivre et faisait tout ce qu’elle pouvait pour vivre. Nous pensions qu’elle pourrait le battre jusqu’au bout.

“Nous n’avions pas d’argent pour Dignitas et au moment où Tina a décidé qu’il était temps de mourir, elle aurait été trop malade pour marcher dans la rue, sans parler de prendre l’avion.”

Tina savait ce qu’elle voulait faire et avait préparé les médicaments à l’avance et les gardait avec elle dans son sac.

En mai 2017, elle a préparé un cocktail de médicaments qui, selon elle, entraîneraient une mort rapide, avant que le couple ne partage un au revoir émotionnel.

Steve explique : « Elle était en soins palliatifs et je suis venue la chercher. Nous étions assis dans notre jardin quand elle a dit qu’il était temps de partir.

« Elle aimait son jardin et y avait travaillé si dur. Nous étions assis ensemble quand elle a pris les médicaments. Mais alors qu’elle commençait à s’essouffler, je l’ai portée dans la maison.

Steve honore la mémoire de sa femme en aidant Emmerdale d’ITV à raconter une histoire similaire à celle de Tina avec sensibilité et compassion[/caption]

Il lui a fallu 15 heures angoissantes pour s’éclipser. Steve ne pouvait que regarder avec horreur et il est toujours marqué émotionnellement.

Retenant ses larmes, il a déclaré: «Je ne sais pas si Tina a souffert ou non, mais ce n’était pas la mort qu’elle souhaitait. Elle était inconsciente et je n’ai pu l’écouter que pendant 15 heures alors que sa respiration devenait irrégulière, puis elle haletait. C’était terrible. Je n’oublierai jamais ces longues heures.

Steve dit que Tina a souffert parce qu’elle n’a pas pu demander à un médecin de l’aider à mourir.

Il travaille maintenant avec l’organisation de campagne Dignity in Dying pour modifier la loi sur l’aide à mourir pour les adultes en phase terminale et mentalement capables.

Il est illégal d’aider quelqu’un à se suicider et cela est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 14 ans.

Mais Steve a déclaré : « Un an après la mort de Tina, mon chien Gromit a eu une tumeur au cerveau. Il souffrait manifestement alors un vétérinaire est venu le déposer et il a pu décéder paisiblement dans mes bras.

« Pourtant, ma femme n’a pas eu la même dignité. Il ne s’agit pas de personnes qui pensent qu’elles sont un fardeau en se suicidant ou en se faisant tuer par des proches.

“Tina voulait vivre mais elle voulait aussi écourter une vie qui se mourait déjà. C’est une question de compassion.

«Je pense que les médecins devraient être autorisés à donner aux personnes en phase terminale une ordonnance qu’ils peuvent prendre quand ils en ont besoin, s’ils le souhaitent. Je ne veux pas que d’autres meurent comme Tina.

‘Lèche mes larmes’

Les recherches de Dignity in Dying estiment que 650 personnes en phase terminale tentent de se suicider chaque année, certaines essayant jusqu’à dix fois.

Avant la pandémie, environ 50 personnes par an voyageaient de Grande-Bretagne en Suisse pour une mort assistée pour un coût d’environ 10 000 £.

Des études montrent que 84% des Britanniques soutiennent l’idée d’un changement de loi.

L’histoire d’Emmerdale a vu la santé de Faith Dingle se détériorer avec un cancer du sein incurable.

Les téléspectateurs ont vu son essoufflement perdre son appétit et avoir des maux de tête et des évanouissements.

Ses enfants, Cain et Chas, veulent qu’elle aille dans un hospice pour se faire soigner, mais elle a confié à sa belle-fille Moira qu’elle avait pris la décision de mettre fin à ses jours avec des comprimés.

Moira a été horrifiée avant de céder et d’accepter d’aider. Mais Faith a décidé plus tard de faire cavalier seul afin qu’aucun de ses proches n’ait eu d’ennuis.

L’actrice Sally a déclaré: « Faith décide de soulager sa famille et elle-même de toute détresse, douleur ou inquiétude supplémentaire en prenant les choses en main. Faith a toujours été et est une amoureuse de la vie. Mais exister dans les tourments mentaux et la douleur physique, sans choix ni contrôle sur cette existence, est inacceptable pour elle. Elle décide qu’elle préfère mourir.

“Nous avons tous pensé que c’était un point de vue d’une importance vitale pour Emmerdale, car beaucoup de gens seraient d’accord avec la réaction initiale de Moira.”

L’histoire d’Emmerdale a vu la santé de Faith Dingle se détériorer avec un cancer du sein incurable[/caption]

Pour Steve, revivre la mort de Tina avec les patrons d’Emmerdale a été une expérience remplie de larmes[/caption]

Pour Steve, revivre la mort de Tina avec les patrons d’Emmerdale a été une expérience remplie de larmes. Il a ressenti une douleur persistante depuis qu’il l’a perdue, mais il essaie d’avancer dans une nouvelle relation.

Tina a appris à danser à son chien Grace et Steve a rendu hommage à Tina avec une vidéo YouTube montrant comment Grace lui apprend à danser.

Il a dit : « Grace sait quand je suis triste et vient vers moi et lèche mes larmes. Je pense que Tina lui manque toujours aussi.

Ellie Ball, directrice adjointe des communications chez Dignity in Dying, a déclaré que le scénario d’Emmerdale “reflète la réalité à laquelle de nombreuses personnes en phase terminale sont confrontées en vertu de nos lois obsolètes sur l’aide à mourir”.

Elle a ajouté : « La grande majorité du public soutient une modification de la loi.

“Avec des projets de loi sur l’aide à mourir en cours d’examen dans les parlements écossais, de Jersey et de l’île de Man, et un élan croissant à Westminster, il est temps d’avoir un débat complet et équitable au Parlement sur la manière dont nous pouvons enfin réparer notre loi enfreinte.”

Care Not Killing, un groupe de soins palliatifs contre l’euthanasie, a critiqué le complot d’Emmerdale.

Le directeur général, le Dr Gordon Macdonald, a déclaré: « Quel dommage qu’ITV choisisse une fois de plus de promouvoir une vision selon laquelle les personnes mourantes et handicapées vivent des vies terribles et n’ont d’autre choix que d’y mettre fin par suicide.

“Ce point de vue discriminatoire et négatif, poussé par quelques militants, n’a pas sa place dans le monde moderne et ne devrait certainement pas être promu par l’un des feuilletons les plus appréciés de notre pays.”

Il a déclaré que la légalisation du suicide assisté “exercerait une pression énorme” sur les personnes craignant de devenir un fardeau pour leur famille.

Il a également souligné qu’au Canada – où l’aide à mourir est légale – quelque 1 700 personnes qui se sont suicidées ont cité la solitude comme raison.

Le Dr Macdonald a déclaré: «Peut-être que la prochaine fois, les producteurs de savon pourraient parler à l’un des incroyables hospices, médecins de soins palliatifs ou groupes du Royaume-Uni qui s’occupent réellement des personnes en phase terminale et handicapées pour entendre parler de la réalité de la vie de ceux qui traitent avec des conditions comme le cancer.